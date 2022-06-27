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    Yeni nesil HomePod ve Apple TV hakkında bilgiler geldi

    Apple’ın sevilen ürün serisi HomePod, gelecek sene yeni modele kavuşabilir. Yeni HomePod, Apple Watch Series 8’te kullanılacak işlemciyi barındıracak ve yeni özellikler sunacak.
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    Apple, 2023'te yeni HomePod ve Apple TV modellerini tanıtacak
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    Son yıllarda Mac, iPad ve iPhone ürünlerine ağırlık veren Apple, diğer ürünlerini unutmuş değil. Ünlü Apple analisti Mark Gurman, haber bülteninde yeni nesil HomePod ve Apple TV hakkında bilgiler paylaştı.

    Yeni HomePod, 2023 yılında tanıtılacak

    Gurman, Apple’ın B620 kod adlı bir HomePod cihazı üzerinde çalıştığını belirtti. Yeni HomePod cihazının boyut olarak HomePod mini’den çok orijinal HomePod’a yakın olacağı da belirtilmiş. Ayrıca yeni nesil HomePod, Apple’ın Watch Series 8’de kullanacağı Apple S8 işlemciden gücü alacak. Ayrıca yeni nesil HomePod’un gelişmiş dokunmatik kontroller sunacağı ve ufak bir ekran ile gelebileceği belirtiliyor. Yeni nesil HomePod, büyük ihtimalle 2023 yılında tanıtılacak.

    Apple TV A14 işlemci ile güncellenecek

    Gurman’a göre Apple, önümüzdeki sene içinde Apple TV’yi güncelleyecek. J255 kod adlı yeni Apple TV, A14 işlemciden gücünü alacak ve 4GB RAM seçeneği ile gelecek.  Apple TV’nin böyle büyük bir performans güncellemesi alması, Apple’ın tvOS 16 ile oyunlara daha çok odaklanabileceği gösteriyor.

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