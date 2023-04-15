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    Tim Cook, Steve Jobs'u geçerek en uzun süre görev yapan Apple CEO'su oldu

    Tim Cook, Apple CEO'luğu görev süresinde Steve Jobs efsanesini geride bıraktı. Koltuğu 2011'de devralan deneyimli yönetici Apple'ın 2 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşmasında önemli bir rol oynadı
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    Tim Cook, Steve Jobs'u geçerek en uzun süreli Apple CEO'su oldu Tam Boyutta Gör
    Tim Cook geçtiğimiz günlerde Steve Jobs'un rekorunu kırarak Apple'da en uzun süre CEO'luk yapan kişi oldu. Daha önce bu pozisyondaki en uzun görev süresi 4.249 gün ile Steve Jobs'a aitti. Cook geçtiğimiz Perşembe günü itibarıyla koltukta geçirdiği 4.250 günü geride bıraktı.

    Tim Cook, 2011'in Ağustos ayından bu yana görevde bulunuyor. Deneyimli yönetici, Steve Jobs'un Ekim 2011'deki ölümünden sadece birkaç hafta önce CEO olarak atanmıştı. Ancak bu konuda es geçilmemesi gereken bir nüans var. Steve Jobs "resmi CEO'luk" görevinde 4.249 gün geçirdi.

    Yönetim kurulu söz konusu pozisyonu kalıcı olarak dolduracak birini ararken Jobs bir süre "geçici CEO" olarak görev yaptı. Bu noktayı da hesaba katacak olursak, Tim Cook'un Steve Jobs'un rekorunu kırmabilmesi için 2025'in Ekim ayına kadar görevi sürdürmesi gerekecek.

    Tim Cook, Steve Jobs'u geçerek en uzun süreli Apple CEO'su oldu Tam Boyutta Gör

    Apple tarihine damga vuranlar: Jobs ve Cook

    Bu arada, Steve Jobs'un şirketi yönetmek için çok genç ve tecrübesiz olduğu düşünüldüğünden, Apple tarihinin ilk yirmi yılında beş CEO görev yaptı. İşte bu yöneticilerin bir listesi:

    • Michael Scott (1977–1981)
    • Mike Markkula (1981–1983)
    • John Sculley (1983–1993)
    • Michael Spindler (1993–1996)
    • Gil Amelio (1996–1997)

    Apple'a en büyük katkı sağlayanlar elbette ki Steve Jobs ve Tim Cook'tu. Jobs, CEO olarak iPhone ve iPad'i dünyaya sundu, Apple'ı iflasın eşiğinden döndürdü. Tim Cook ise Apple Watch ve AirPods'un piyasaya sürülmesini sağladı. Onun döneminde Apple, 2 trilyon dolarlık piyasa değerine sahip ilk halka açık ABD'li şirket oldu.

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