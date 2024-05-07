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    Anlık Bildirim

    Apple'ın yeni iPad'leri tanıtacağı etkinliği bu akşam Türkçe canlı yayın ile DH'de!

    Apple bu akşam saat 17.00'de yeni iPad ve Apple Pencil modellerini tanıtacak. Apple'ın Let Loose etkinliğini Türkçe simultane çeviri ile canlı olarak yayınlıyoruz.
    Apple Let Loose etkinliği Türkçe canlı yayın ile DH'de! Tam Boyutta Gör
    Apple bu akşam saat 17.00'de Let Loose etkinliğinde yeni iPad modelerini tanıtacak. Apple'ın Let Loose etkinliği, YouTube kanalımızdan Türkçe simültane çeviri ile canlı olarak yayınlanacak. Burak Şolt'un Türkçe simultane çevirisi ile yeni iPad modellerini yakından tanımak için sizleri saat 17.00'deki canlı yayınımıza davet ediyoruz.

    Apple Neler Tanıtacak?

    Yeni nesil iPad Pro tanıtılacak. 2024 iPad Pro 12.9 inç ve 2024 iPad Pro 11 inç modellerini göreceğiz. Yeni iPad modellerinde M3 veya M4 çipi ve OLED ekran teknolojisine yer verilecek.

    iPad Air ailesi yenilenecek. Mevcut versiyondaki donanımsal geliştirmelerin yanı sıra 12.9 inç boyutunda yepyeni iPad Air 12.9 inç’in tanıtılacağı tahmin ediliyor. Ayrıca Apple Pencil’de büyük değişiklikler bekleniyor.

    Yeni nesil Apple Pencil ve gelişmiş özelliklere sahip Apple Pencil Pro modellerini bekliyoruz. Klavyelerde de köklü değişiklikler olacak. Ayrıca Apple sürpriz yaparak şirketin yeni yapay zeka teknolojileri hakkında küçük bir video gösterebilir.

    Apple Etkinliği Türkçe Canlı Yayın ile Nasıl İzlenir?

    Apple'ın bu akşam saat 17.00'deki etkinliğini Donanım Haber YouTube kanalından canlı olarak seyredebilirsiniz.

    Apple Etkinliği Türkçe Canlı Yayın

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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