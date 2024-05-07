Apple'ın yeni iPad'leri tanıtacağı etkinliği bu akşam Türkçe canlı yayın ile DH'de!

Apple Neler Tanıtacak?
Yeni nesil iPad Pro tanıtılacak. 2024 iPad Pro 12.9 inç ve 2024 iPad Pro 11 inç modellerini göreceğiz. Yeni iPad modellerinde M3 veya M4 çipi ve OLED ekran teknolojisine yer verilecek.
iPad Air ailesi yenilenecek. Mevcut versiyondaki donanımsal geliştirmelerin yanı sıra 12.9 inç boyutunda yepyeni iPad Air 12.9 inç’in tanıtılacağı tahmin ediliyor. Ayrıca Apple Pencil’de büyük değişiklikler bekleniyor.
Yeni nesil Apple Pencil ve gelişmiş özelliklere sahip Apple Pencil Pro modellerini bekliyoruz. Klavyelerde de köklü değişiklikler olacak. Ayrıca Apple sürpriz yaparak şirketin yeni yapay zeka teknolojileri hakkında küçük bir video gösterebilir.
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Apple'ın bu akşam saat 17.00'deki etkinliğini Donanım Haber YouTube kanalından canlı olarak seyredebilirsiniz.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.