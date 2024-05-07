Apple'ın yeni iPad'leri tanıtacağı etkinliği bu akşam Türkçe canlı yayın ile DH'de!

Tam Boyutta Gör Apple bu akşam saat 17.00'de Let Loose etkinliğinde yeni iPad modelerini tanıtacak. Apple'ın Let Loose etkinliği, YouTube kanalımızdan Türkçe simültane çeviri ile canlı olarak yayınlanacak. Burak Şolt'un Türkçe simultane çevirisi ile yeni iPad modellerini yakından tanımak için sizleri saat 17.00'deki canlı yayınımıza davet ediyoruz.

Apple Neler Tanıtacak?

Yeni nesil iPad Pro tanıtılacak. 2024 iPad Pro 12.9 inç ve 2024 iPad Pro 11 inç modellerini göreceğiz. Yeni iPad modellerinde M3 veya M4 çipi ve OLED ekran teknolojisine yer verilecek.

iPad Air ailesi yenilenecek. Mevcut versiyondaki donanımsal geliştirmelerin yanı sıra 12.9 inç boyutunda yepyeni iPad Air 12.9 inç’in tanıtılacağı tahmin ediliyor. Ayrıca Apple Pencil’de büyük değişiklikler bekleniyor.

Yeni nesil Apple Pencil ve gelişmiş özelliklere sahip Apple Pencil Pro modellerini bekliyoruz. Klavyelerde de köklü değişiklikler olacak. Ayrıca Apple sürpriz yaparak şirketin yeni yapay zeka teknolojileri hakkında küçük bir video gösterebilir.

Apple Etkinliği Türkçe Canlı Yayın ile Nasıl İzlenir?

Apple'ın bu akşam saat 17.00'deki etkinliğini Donanım Haber YouTube kanalından canlı olarak seyredebilirsiniz.

Apple Etkinliği Türkçe Canlı Yayın

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Apple Let Loose etkinliği Türkçe canlı yayın ile DH'de!