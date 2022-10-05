Steve Jobs'suz 11 yıl

Tam Boyutta Gör Tam on bir yıl önce, Apple'ın kurucu ortağı Steve Jobs 56 yaşında öldü. Birkaç yıl boyunca korkunç bir hastalıkla mücadele etti, ancak en azından yaşama gücü olduğu sürece kurduğu şirketten ayrılmadı.

Tim Cook: Steve Jobs, Apple'ın şu anki durumundan tatmin olmazdı 1 ay önce eklendi

Steven Paul Jobs (dünya çapında daha basit adıyla bilinen - Steve Jobs) 24 Şubat 1955'te San Francisco'da Suriyeli mülteci ve Alman göçmeni bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Bilişim teknolojileri, kültür ve dünya çapında yüz milyonlarca insanın yaşamı üzerinde büyük etkisi olan Apple ve NeXT şirketlerini kurdu.

Tam Boyutta Gör Steve, öz ailesi olarak gördüğü koruyucu ebeveynleri Clara Hagopian ve Paul Jobs ile birlikte büyüdü. "Onlar benim yüzde 100 gerçek ailem" dedi. Biyolojik ebeveynleri oğullarının nerede olduğunu bilmiyordu, Steve annesiyle ancak 31 yıl sonra tanıştı. Üvey annesi Steve'e okula gitmeden önce okumayı öğretti. Steve sorunlu bir öğrenciydi, öğretmenleri onun şakacı, sınıf arkadaşları ise inek olduğunu düşünüyordu. Sınav sonuçlarına göre dördüncü sınıftan doğrudan altıncı sınıfa terfi ettirildi.

Wozniak ile Apple'ı kurdu

1960'ların sonunda Jobs, kendisinden beş yaş büyük olan Steve Wozniak ile arkadaş oldu. Müziğe tutkuları vardı ve okulda müzikli ışık gösterileri yapıyorlardı. Birkaç yıl sonra riskli bir işe giriştiler ve çevir sesini taklit eden ve dünya çapında ücretsiz telefon görüşmelerine olanak tanıyan bir cihaz geliştirdiler. Cihazın maliyeti 40 dolardı ve Jobs ile Wozniak 150 dolara satıyorlardı. 1976 yılının sonlarında bir bilgisayar topladılar ve Jobs'un Los Altos'taki Christ Drive'da bulunan evinde Apple Computer'ı kurdular.

Tam Boyutta Gör Jobs yönetimindeki her Apple ürünü tarih yazdı, ancak buna rağmen şirket içinde onun görüşlerinden memnun olmayan yatırımcılar vardı. 1985 yılında, o zamanlar CEO ve yönetim kurulu başkanı olan Jobs, işe gitmeyi bıraktı ve kimsenin yokluğunu fark etmediğinden emin oldu. İşinden ayrıldı ve bilgisayar üreten NeXT adlı bir şirket kurdu.

Hastalıkla 8 yıl mücadele etti

Apple 1996'da Jobs'un start-up'ını satın aldı ve ertesi yıl şirketin başına geri döndü. Jobs'un liderliğinde Apple, yenilenmiş bilgisayarların yanı sıra iPod oynatıcıyı piyasaya sürdü ve müzik piyasasında devrim yaratan iTunes mağazasını açtı. Apple ilk iPhone'unu 2007'de, iPad'i ise 2010'da piyasaya sürdü ve bu ürünler kendi pazarlarına hakim olmaya devam etmekte.

Tam Boyutta Gör Jobs Haziran 2011'de iOS 5'i ve bulut tabanlı iCloud hizmetini tanıttı ve Ağustos ayında sağlık sorunları nedeniyle istifa etmek zorunda kaldı. Steve Jobs, hastalıkla sekiz yıl mücadele ettikten sonra 5 Ekim 2011 tarihinde pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. 56 yaşındaydı.

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