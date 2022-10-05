Steve Jobs'suz 11 yıl

Steven Paul Jobs (dünya çapında daha basit adıyla bilinen - Steve Jobs) 24 Şubat 1955'te San Francisco'da Suriyeli mülteci ve Alman göçmeni bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Bilişim teknolojileri, kültür ve dünya çapında yüz milyonlarca insanın yaşamı üzerinde büyük etkisi olan Apple ve NeXT şirketlerini kurdu.
Wozniak ile Apple'ı kurdu
1960'ların sonunda Jobs, kendisinden beş yaş büyük olan Steve Wozniak ile arkadaş oldu. Müziğe tutkuları vardı ve okulda müzikli ışık gösterileri yapıyorlardı. Birkaç yıl sonra riskli bir işe giriştiler ve çevir sesini taklit eden ve dünya çapında ücretsiz telefon görüşmelerine olanak tanıyan bir cihaz geliştirdiler. Cihazın maliyeti 40 dolardı ve Jobs ile Wozniak 150 dolara satıyorlardı. 1976 yılının sonlarında bir bilgisayar topladılar ve Jobs'un Los Altos'taki Christ Drive'da bulunan evinde Apple Computer'ı kurdular.
Hastalıkla 8 yıl mücadele etti
Apple 1996'da Jobs'un start-up'ını satın aldı ve ertesi yıl şirketin başına geri döndü. Jobs'un liderliğinde Apple, yenilenmiş bilgisayarların yanı sıra iPod oynatıcıyı piyasaya sürdü ve müzik piyasasında devrim yaratan iTunes mağazasını açtı. Apple ilk iPhone'unu 2007'de, iPad'i ise 2010'da piyasaya sürdü ve bu ürünler kendi pazarlarına hakim olmaya devam etmekte.
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