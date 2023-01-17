Apple çok yakında yeni bir HomePod modeli tanıtabilir

Orijinal HomePod geri mi dönüyor?
Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Mark Gurman, firmanın çok yakında yeni bir ‘’büyük’’ HomePod modeli tanıtacağını belirtti. Gurman, bu modelin devrim niteliğinde olmayacağı ancak daha uygun bir fiyata, yenilenmiş dokunmatik kontrollere ve Apple Watch serisinde kullanılan S8 çipine sahip olacağını belirtti.
Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo da Apple’ın 2023 yılının ilk çeyreğinde yeni bir HomePod modeli tanıtacağını belirtmişti. Bahsi geçen modelin ne zaman tanıtılacağı bilinmiyor ancak muhtemelen birkaç ay içerisinde tanıtılmış olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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