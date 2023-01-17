Apple çok yakında yeni bir HomePod modeli tanıtabilir

Tam Boyutta Gör Akıllı ev ürünlerine giriş yapmak isteyen Apple, geçtiğimiz yıllarda HomePod’u tanıtmıştı. HomePod, birçok açıdan kaliteli bir akıllı hoparlör olsa da firmanın kötü fiyatlandırması, ürünün satışlarını başarısız kıldı ve firma 2021 yılında HomePod’u iptal etmek zorunda kaldı. Bu süreçte Apple, uygun fiyatlı HomePod mini ile başarılı olsa da firmanın hayranları, orijinal HomePod’un geri dönmesini istiyordu. Görünüşe göre Apple, sonunda isteneni yapacak.

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Orijinal HomePod geri mi dönüyor?

Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Mark Gurman, firmanın çok yakında yeni bir ‘’büyük’’ HomePod modeli tanıtacağını belirtti. Gurman, bu modelin devrim niteliğinde olmayacağı ancak daha uygun bir fiyata, yenilenmiş dokunmatik kontrollere ve Apple Watch serisinde kullanılan S8 çipine sahip olacağını belirtti.

Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo da Apple’ın 2023 yılının ilk çeyreğinde yeni bir HomePod modeli tanıtacağını belirtmişti. Bahsi geçen modelin ne zaman tanıtılacağı bilinmiyor ancak muhtemelen birkaç ay içerisinde tanıtılmış olacak.

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