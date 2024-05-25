Apple’ın iPod için Tetris’i klonladığı ortaya çıktı

Görünüşe göre Apple, üçüncü nesil iPod'un prototip versiyonunda bulunan “Stacker” adından bir Tetris klonu tasarlalarmış. YouTuber Apple Demo tarafından ortaya çıkarılan bu klon, Apple’ın oyunu müzik çalarda yayınlamayı denediğini gösteriyor. Ancak böyle bir yazılım hiçbir zaman piyasaya sürülmedi.
Prototip iPod'da Tetris klonu
Aktarılanlara göre bulunan iPod bir "DVT" cihazı konumunda, yani "Tasarım Doğrulama Testi” olarak ifade edebileceğimiz bir mühendislik örneği. A1023 model numarasına sahip olan cihazın bilinen herhangi bir iPod versiyonuna ait model numarası bulunmuyor. Bu da cihazın piyasaya sürülmediğini gösteriyor.
Apple Demo, bu gizemi çözmek için eski Apple Başkan Yardımcısı Tony Fadell’a ulaşarak Stacker'ın neden hiç piyasaya sürülmediğini sordu. Fadell ise "çünkü daha sonraki yazılım sürümlerine oyunlar ekledik" diyerek Tetris klonu Stacker'ın hikayesini aydınlatmadı. Ek olarak iPod'un sonraki sürümlerinde Bejeweled, Mini Golf, Mahjong, Zuma, Cubis 2 ve Pac-Man gibi oyunların yanı sıra Tetris'in resmi bir sürümü de yer aldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.