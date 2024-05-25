Apple’ın iPod için Tetris’i klonladığı ortaya çıktı

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Görünüşe göre Apple, üçüncü nesil iPod'un prototip versiyonunda bulunan “Stacker” adından bir Tetris klonu tasarlalarmış. YouTuber Apple Demo tarafından ortaya çıkarılan bu klon, Apple’ın oyunu müzik çalarda yayınlamayı denediğini gösteriyor. Ancak böyle bir yazılım hiçbir zaman piyasaya sürülmedi.

Prototip iPod'da Tetris klonu

Aktarılanlara göre bulunan iPod bir "DVT" cihazı konumunda, yani "Tasarım Doğrulama Testi” olarak ifade edebileceğimiz bir mühendislik örneği. A1023 model numarasına sahip olan cihazın bilinen herhangi bir iPod versiyonuna ait model numarası bulunmuyor. Bu da cihazın piyasaya sürülmediğini gösteriyor.

Tam Boyutta Gör İlginç bir şekilde bu prototip cihazda çalışan iPodOS 2.0’da Stacker olarak adlandırılan bir Tetris klonunu bulunuyor. Öte yandan cihazdaki tek oyun Tetris değil; prototip iPod’da, Block0 ve Klondike adlı oyunlar da dahil olmak üzere piyasaya sürülmemiş oyunlar da yer alıyor. Block0, efsane Brick oyununun, Klondike ise Solitaire'in bir kopyası. Müzik çalar en nihayetinde Solitaire ve Brick de dahil olmak üzere bazı oyunlara sahip olsa da Tetris’e kavuşamamıştı.

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Apple Demo, bu gizemi çözmek için eski Apple Başkan Yardımcısı Tony Fadell’a ulaşarak Stacker'ın neden hiç piyasaya sürülmediğini sordu. Fadell ise "çünkü daha sonraki yazılım sürümlerine oyunlar ekledik" diyerek Tetris klonu Stacker'ın hikayesini aydınlatmadı. Ek olarak iPod'un sonraki sürümlerinde Bejeweled, Mini Golf, Mahjong, Zuma, Cubis 2 ve Pac-Man gibi oyunların yanı sıra Tetris'in resmi bir sürümü de yer aldı.

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