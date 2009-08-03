PowerColor 2GB GDDR5 bellekli HD 4890 modelini kullanıma sunuyor

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DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları öncesinde üreticiler stoklarını eritebilmek ve yeni modellere yer açabilmek için çalışmalarına devam ediyorlar. Ekran kartı üretiminde AMD-ATi cephesinden iddialı isimlerinden PowerColor, Sapphire'den sonra 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip Radeon HD 4890 modelini duyuran bir diğer isim oldu.

Firmanın yüksek bellek kapasitesiyle dikkat çeken Radeon HD 4890 PCS modeline 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV790 GPU'su güç veriyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 800x paralel işlem birimine sahip olan yeni model fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak geliyor zira kartın grafik işlem birimi 900MHz'de, bellekleri ise 4GHz'de çalışıyor.

ZEROtherm tarafından hazırlanan özel soğutucusu ile referans tasarımlı modellere göre daha serin ve sessiz çalıştığı belirtilen DirectX 10.1 destekli yeni model, destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumuna da olanak tanıyor. DVI, VGA ve HDMI konnektörlerine sahip olan 2GB GDDR5 bellekli kartın önümüzdeki günlerde satışa sunulması bekleniyor.