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PowerColor 2GB GDDR5 bellekli HD 4890 modelini kullanıma sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,1b
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14
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PowerColor 2GB GDDR5 bellekli HD 4890 modelini kullanıma sunuyor
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DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları öncesinde üreticiler stoklarını eritebilmek ve yeni modellere yer açabilmek için çalışmalarına devam ediyorlar. Ekran kartı üretiminde AMD-ATi cephesinden iddialı isimlerinden PowerColor, Sapphire'den sonra 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip Radeon HD 4890 modelini duyuran bir diğer isim oldu.

Firmanın yüksek bellek kapasitesiyle dikkat çeken Radeon HD 4890 PCS modeline 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV790 GPU'su güç veriyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 800x paralel işlem birimine sahip olan yeni model fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak geliyor zira kartın grafik işlem birimi 900MHz'de, bellekleri ise 4GHz'de çalışıyor.

ZEROtherm tarafından hazırlanan özel soğutucusu ile referans tasarımlı modellere göre daha serin ve sessiz çalıştığı belirtilen DirectX 10.1 destekli yeni model, destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumuna da olanak tanıyor. DVI, VGA ve HDMI konnektörlerine sahip olan 2GB GDDR5 bellekli kartın önümüzdeki günlerde satışa sunulması bekleniyor.


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artenis 10 yıl
haa. :p bende ıcın ıcın oyle dusunuodum wallahı
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Aktif Çamur 10 yıl
Biraz gereksiz olmuş
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daysleeperxp 10 yıl
Hibir zaman şu resime bakları açamamışımdır. Gizli bir tarikat mısınız siz?
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teutara 10 yıl

daysleeperxp

Hibir zaman şu resime bakları açamamışımdır. Gizli bir tarikat mısınız siz?




Hocam siz anasayfadan takip ediyorsunuz haberleri sanırım. Yorum yapan arkadaşlar ise forum>anasayfa haberleri, forum>ekran kartı vb. konu başlıklarından yazıyorlar. Cemiyet içinde cemiyet durumu değil


Saygılar..
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MÜŞAVİR 10 yıl

fx57
DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları öncesinde üreticiler stoklarını eritebilmek ve yeni modellere yer açabilmek için


fx57 ne de güzel açıklamış tek cümle ile bu kartın amacını. Başka söze gerek yok sanırım.
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XenonMan58 10 yıl
kandırıldığımızı hissetmeye başladım teknoloji üreticilerinde bu akıl bizdede bu para olduktan sonra daha çok kandırırlar bizi...
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