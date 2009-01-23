PowerColor düşük profilli Radeon HD 4650 modelini duyurdu

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Sadece AMD-ATi tabanlı ekran kartları hazırlayan PowerColor, özellikle kompakt boyutlu kasalar ve oturma odalarını hedef alan çoklu ortam bilgisayarlarında kullanılmak üzere hazırladığı yeni ekran kartını duyurdu. Firmanın düşük profilli tasarıma sahip olan Radeon HD 4650 temelli yeni ekran kartı 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV730 GPU'sundan güç alıyor.

PowerColor'ın grafik işlemcisi 600MHz'de, bellekleri ise 800MHz'de görev yapan yeni modeli üzerinde 512MB GDDR2 bellek bulunuyor. 128-bit'lik bellek veri yolu desteğine ve 320x paralel işlem birimine sahip olan DirectX 10.1 destekli ekran kartı, Unified Video Decoder 2.0 teknolojisi sayesinde yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma yapabiliyor.

Belirttiğimiz gibi özellikle HTPC olarak bilinen çoklu ortam biglisayarlarını hedef alan kart üzerinde görüntü aktarımı için DVI, D-Sub ve HDMI gibi günümüzde yayın olarak kullanılan üç farklı arabirimine de yer verilmiş. PowerColor'ın önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen yeni modeliyle ilgili olarak henüz net bir fiyat bilgisinin olmadığını da belirtmekte fayda var.