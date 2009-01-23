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PowerColor düşük profilli Radeon HD 4650 modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PowerColor düşük profilli Radeon HD 4650 modelini duyurdu
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Sadece AMD-ATi tabanlı ekran kartları hazırlayan PowerColor, özellikle kompakt boyutlu kasalar ve oturma odalarını hedef alan çoklu ortam bilgisayarlarında kullanılmak üzere hazırladığı yeni ekran kartını duyurdu. Firmanın düşük profilli tasarıma sahip olan Radeon HD 4650 temelli yeni ekran kartı 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV730 GPU'sundan güç alıyor.

PowerColor'ın grafik işlemcisi 600MHz'de, bellekleri ise 800MHz'de görev yapan yeni modeli üzerinde 512MB GDDR2 bellek bulunuyor. 128-bit'lik bellek veri yolu desteğine ve 320x paralel işlem birimine sahip olan DirectX 10.1 destekli ekran kartı, Unified Video Decoder 2.0 teknolojisi sayesinde yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma yapabiliyor.

Belirttiğimiz gibi özellikle HTPC olarak bilinen çoklu ortam biglisayarlarını hedef alan kart üzerinde görüntü aktarımı için DVI, D-Sub ve HDMI gibi günümüzde yayın olarak kullanılan üç farklı arabirimine de yer verilmiş. PowerColor'ın önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen yeni modeliyle ilgili olarak henüz net bir fiyat bilgisinin olmadığını da belirtmekte fayda var.


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Rusty 10 yıl
kısa boy braket veriyorlarmıki bunlarla ?
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mcok 10 yıl
o fanla ben bu kartı salonuma sokmam. htpc için yapıyorsan fansız yap.
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sampiyon bilo 10 yıl

Orjinalden alıntı: mcok

o fanla ben bu kartı salonuma sokmam. htpc için yapıyorsan fansız yap.

Sessiz çalışır bence.Çünkü,benim eski ati 3450'ninde aynı boyda fanı var.Ama hiç ses yapmıyor.
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atilgan26 10 yıl
iş yapar HDPC ler için çok iyi haber.
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max975 10 yıl
eee bunlarla para kazanıyorlar
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