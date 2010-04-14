PowerColor Eyefinity5 HD5770 video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
PowerColor'dan orta sınıfta profesyonel çözüm HD5770 Eyefinity5 ile 1 karta 5 monitör bağlayın!
Bu videomuzda PowerColor'un orta sınıfta profesyonel çözümü HD 5770 Eyefinity5 Edition ekran kartını inceliyoruz. ATI'ın eyefinity teknolojisini kullanan ve 5 monitöre kadar çıkış verebilen kart hem oyun hem de ofis kullanımında ufkunuzu genişletecek!
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Sakin ol şampiyon.
5 ekran daha fazla yormaz mı kartı
Peki Eyefinity5 Edition'ın farkı daha fazla monitör desteği midir ?
Yok bu HD 5770 Eyefinity5 Edition, HD5770 standart üretim olanlarda olmuyor.. Anladığım kadarı ile oyle
İzlerken evet rahatsız edebilir ama oynarken alışıyorsunuz.
Zaten öncellikle orta monitöre odaklanıyorsunuz o yüzden diğer taraflar o kadar dikkat çekmiyor.
Bu arada Samsung istediğiniz gibi inceltilmiş kenarlı monitörler çıkartıyor. Diğerleride bunu takip ederler.
donanimhaber.com/...
İnceleme için teşekkür ederim.