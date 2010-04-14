PowerColor Eyefinity5 HD5770 video inceleme

PowerColor'dan orta sınıfta profesyonel çözüm HD5770 Eyefinity5 ile 1 karta 5 monitör bağlayın!

Bu videomuzda PowerColor'un orta sınıfta profesyonel çözümü HD 5770 Eyefinity5 Edition ekran kartını inceliyoruz. ATI'ın eyefinity teknolojisini kullanan ve 5 monitöre kadar çıkış verebilen kart hem oyun hem de ofis kullanımında ufkunuzu genişletecek!