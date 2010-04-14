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PowerColor Eyefinity5 HD5770 video inceleme

9 yıl
61,9b
1
Ekran Kartı
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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PowerColor'dan orta sınıfta profesyonel çözüm HD5770 Eyefinity5 ile 1 karta 5 monitör bağlayın!

Bu videomuzda PowerColor'un orta sınıfta profesyonel çözümü HD 5770 Eyefinity5 Edition ekran kartını inceliyoruz. ATI'ın eyefinity teknolojisini kullanan ve 5 monitöre kadar çıkış verebilen kart hem oyun hem de ofis kullanımında ufkunuzu genişletecek!


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pehlionemusti 8 yıl
Evime kurmak istiyorum!!!
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Kloroform 8 yıl

pehlionemusti

Evime kurmak istiyorum!!!


Sakin ol şampiyon.
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teknoCat 8 yıl
meraba ben mesut çeviğe ölüyorum evde hep içimden söylüyorum :P
5 ekran daha fazla yormaz mı kartı
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yigidola 8 yıl
çok güzellll. ama çok pahalı bi sistem :(
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Sparda. 8 yıl
orta sınıf için en iyi kart F/P tavsiye daha ne olsun teşekkürler inceleme için
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ceycey11 9 yıl
güzel inceleme teşekkürler
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DH Misafiri 9 yıl
bence çok gereksiz bir video olmuş (güzelliğine bişiy demiyorum) 300 tl ekran kartına en az 1500tl monitor masrafı yapıcam ve 15-20 fps alıcam böyle bişey olabilirmi? bu ekran kartı 2 monitörü anca kaldırır. daha üst seviyedeki ekran kartlarındaki fpsleri görseydik keşke
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Melih Vayvalak 9 yıl
Standart bir 5770 ile crossfire yapabilirsin
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SiLo! 9 yıl

MeLihhTripp

Standart bir 5770 ile crossfire yapabilirsin


Peki Eyefinity5 Edition'ın farkı daha fazla monitör desteği midir ?
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omkkio 9 yıl
En önemli mevzulardan biri atlanmış. Standart bir 5770 ile crossfire yapsak eyefinity özelliğini kullanabiliyor muyuz? yoksa iki kartın da aynı olması mı lazım?
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SiLo! 9 yıl

omkkio

En önemli mevzulardan biri atlanmış. Standart bir 5770 ile crossfire yapsak eyefinity özelliğini kullanabiliyor muyuz? yoksa iki kartın da aynı olması mı lazım?


Yok bu HD 5770 Eyefinity5 Edition, HD5770 standart üretim olanlarda olmuyor.. Anladığım kadarı ile oyle
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gun 9 yıl
Çerçeve tahmin ettiğiniz kadar rahatsız etmiyor.
İzlerken evet rahatsız edebilir ama oynarken alışıyorsunuz.
Zaten öncellikle orta monitöre odaklanıyorsunuz o yüzden diğer taraflar o kadar dikkat çekmiyor.
Bu arada Samsung istediğiniz gibi inceltilmiş kenarlı monitörler çıkartıyor. Diğerleride bunu takip ederler.
donanimhaber.com/...
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Trecc11 9 yıl
güzel inceleme, elinize sağlık
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BarGoS 9 yıl
çok güzellll. ama çok pahalı bi sistem :(
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M.C.B 9 yıl
keşke ekran kartının ram miktarı 2 gb olsaydı çoklu monitör düzeninde oyunları biraz kurtarabilirdi.
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MÜŞAVİR 9 yıl
Çerçevesiz LCD ler yaygınlaşmadan, (oyuncular için) çokta cezbedici bir yanı yok bu özelliğin. Büyük tek ekran daha makul şu anda. Çerçeveler cidden çok rahatsız edici ve oyun oynayan biri kesinlikle hoşnut kalmayacaktır.

İnceleme için teşekkür ederim.
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