    Huawei Pura 80 Ultra ülkemizde satışa çıktı

    Huawei Pura 80 Ultra amiral gemisi 6.8 inçlik kavisli ekran, 9.4x optik yakınlaştırma yapabilen çift periskop sensör, 100W hızlı şarj şeklinde özelliklerle geliyor. 

    Huawei Pura 80 Ultra
    Huawei’nin geçtiğimiz haftalarda piyasaya sürdüğü Pura 80 Pro akıllı telefon modelinden sonra Pura 80 Ultra amiral gemisi de ülkemizde raflara çıkıyor. 

    Huawei Pura 80 Ultra neler sunuyor?

    Huawei Pura 80 Ultra özellikle kamerası ile DxOMark platformunda zirveye yerleşmişti. 50MP çözünürlüğünde 1 inçlik RYYB OIS ana sensör yanında 40MP ultra geniş açılı lens ve çift ayna teknolojisi sayesinde 3.7x optik yakınlaştırma yapabilen 50MP ve 9.4x optik yakınlaştırma yapabilen 12.5MP periskop sensörler yer alıyor. 

    6.8 inç dört kenarı kavisli OLED ekran, bilinmeyen Huawei işlemcisi, 16GB RAM, 512GB depolama, 5700mAh batarya, 100W kablolu, 80W kablosuz şarj, HarmonyOS Next yeni nesil işletim sistemi şeklinde özelliklerle 98999TL fiyat etiketi ile raflardaki yerini aldı. 
     

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli SUV menzil rekoru kırıldı: 936 km!

    Profil resmi
    CagriSR 4 gün önce

    böyle hep 50 ile mi gidilecek

