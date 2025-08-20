Huawei Pura 80 Ultra ülkemizde satışa çıktı

Huawei Pura 80 Ultra neler sunuyor?
Huawei Pura 80 Ultra özellikle kamerası ile DxOMark platformunda zirveye yerleşmişti. 50MP çözünürlüğünde 1 inçlik RYYB OIS ana sensör yanında 40MP ultra geniş açılı lens ve çift ayna teknolojisi sayesinde 3.7x optik yakınlaştırma yapabilen 50MP ve 9.4x optik yakınlaştırma yapabilen 12.5MP periskop sensörler yer alıyor.
6.8 inç dört kenarı kavisli OLED ekran, bilinmeyen Huawei işlemcisi, 16GB RAM, 512GB depolama, 5700mAh batarya, 100W kablolu, 80W kablosuz şarj, HarmonyOS Next yeni nesil işletim sistemi şeklinde özelliklerle 98999TL fiyat etiketi ile raflardaki yerini aldı.
