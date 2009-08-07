PowerColor özel tasarımlı Radeon HD 4770 modelini duyurdu

Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz günlerde 2GB GDDR5 bellekli Radeon HD 4890 PCS modelini duyuran PowerColor, DirectX 11 destekli yeni ekran kartları öncesinde özel tasarımlı Radeon HD 4770 modelini de kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Hatırlanacağı üzere AMD-ATi, Radeon HD 4770 modelini masaüstü sistemler için 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ilk ekran kartı olarak Mayıs ayında lanse etmiş ancak ekran kartı kullanılan RV740 GPU'sunun hacimli üretimi gerçekleştirilen TSMC firmasının yaşadığı verimilik problemleri nedeniyle Radeon HD 4770 talebe karşılayacak ölçüde sağlanamamıştı.

PowerColor tarafından hazırlanan Radeon HD 4770 PCS modeli, kullanılan soğutucu itibariyle AMD-ATi'nin referans tasarımlı Radeon HD 4770 modelinden ayrılıyor. Zira kart üzerinde soğutucu çözümlerinde sektörün lider isimlerinden birisi olan Arctic Cooling tarafından hazırlanan ve üzerinde 92mm'lik fanın yer aldığı özel bir soğutucu kullanılıyor. Bu sayede hem sessiz hem de serin çalıştığı belirtilen DirectX 10.1 destekli yeni model, 128-bit bellek veri yolu desteğine, 640x paralel işlem birimine ve 512MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip.

Grafik işlem birimi 750MHz, bellekleri ise 3200MHz'de görev yapan yani standart saat hızlarında çalışan özel tasarım Radeon HD 4770 modeli, Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. Crossfire X teknolojisine de destek veren yeni model, 10 Ağustos'tan itibaren 109$'lık yurt dışı satış fiyatı üzerinden kullanıma sunulacak.