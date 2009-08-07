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PowerColor özel tasarımlı Radeon HD 4770 modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PowerColor özel tasarımlı Radeon HD 4770 modelini duyurdu
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Geçtiğimiz günlerde 2GB GDDR5 bellekli Radeon HD 4890 PCS modelini duyuran PowerColor, DirectX 11 destekli yeni ekran kartları öncesinde özel tasarımlı Radeon HD 4770 modelini de kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Hatırlanacağı üzere AMD-ATi, Radeon HD 4770 modelini masaüstü sistemler için 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ilk ekran kartı olarak Mayıs ayında lanse etmiş ancak ekran kartı kullanılan RV740 GPU'sunun hacimli üretimi gerçekleştirilen TSMC firmasının yaşadığı verimilik problemleri nedeniyle Radeon HD 4770 talebe karşılayacak ölçüde sağlanamamıştı.

PowerColor tarafından hazırlanan Radeon HD 4770 PCS modeli, kullanılan soğutucu itibariyle AMD-ATi'nin referans tasarımlı Radeon HD 4770 modelinden ayrılıyor. Zira kart üzerinde soğutucu çözümlerinde sektörün lider isimlerinden birisi olan Arctic Cooling tarafından hazırlanan ve üzerinde 92mm'lik fanın yer aldığı özel bir soğutucu kullanılıyor. Bu sayede hem sessiz hem de serin çalıştığı belirtilen DirectX 10.1 destekli yeni model, 128-bit bellek veri yolu desteğine, 640x paralel işlem birimine ve 512MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip.

Grafik işlem birimi 750MHz, bellekleri ise 3200MHz'de görev yapan yani standart saat hızlarında çalışan özel tasarım Radeon HD 4770 modeli, Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. Crossfire X teknolojisine de destek veren yeni model, 10 Ağustos'tan itibaren 109$'lık yurt dışı satış fiyatı üzerinden kullanıma sunulacak.


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Kénan 10 yıl
Tasarımı daha iyi olabilirdi..
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01Mrt 10 yıl
güzel ama fiyatların daha da düşmesi gerek illa dx11 mi çıkmalı bunların düşmesi için...
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dreamblue35 10 yıl
4770 ekran kartlarının dx11 öncesi satış yapabileck tek kartı 4770 x2 modelidir eğer o da çıkarsa :)
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XenonMan58 10 yıl
gereksiz bence dx11 öncesi hemde dx11 ler çıkınca diğerleri ucuzlar ne gerek var dx11 çıkınca 150 dolara HD4890 bile alırsın akıllı olamak gerek...
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Guest-E2BECF3D0 10 yıl
100 doların altına düşmek zorunda bence
kart zaten ısınmıyor özel soğutucu gereksiz he madem taktın oc et kartı öyle sat
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Confusion 10 yıl

erayozcan
kart zaten ısınmıyor özel soğutucu gereksiz he madem taktın oc et kartı öyle sat


oc li model olarak satsa fiyatını yukarı çekmesi gerekir bu nedenle standart hızlarda gelmesi ve işin kullanıcıya bırakılması daha akıllıca olmuş
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Chris Brown 10 yıl
Saphire HD4670 DDR4 modelinin fanı ile aynı.
Tr de uygun olursa eger gider bayagı.
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