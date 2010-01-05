PowerColor özel tasarımlı Radeon HD 5850 PCS+ modelini satışa sunuyor

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Ekran kartı üretiminde AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarından PowerColor, özel tasarımlı Radeon HD 5850 PCS+ modelini pazara sunuyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartı 1440x paralel işlem birimine, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunulan özel tasarımlı yeni ekran kartında grafik işlemci hızı 760MHz'e (referans modelde 725MHz), bellek hızı ise 4200MHz'e (referans modelde 4000MHz) çıkartıldığı açıklandı.

Isı iletim teknolojisini temel alan özel tasarımlı soğutucusu ile referans tasarımlı modele kıyasla hem daha serin hem de daha sessiz çalıştığı belirtilen ekran kartı, destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumlarına da olanak tanıyor. Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği sunan ekran kartı çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörleriyle geliyor ve çoklu monitör kullanımına olanak tanıyor. Dirt 2 oyunuyla birlikte sunulan kartın 330$ seviyesinden satışa sunulması bekleniyor.

PowerColor Radeon HD 5850 PCS+ inceleme ve test sonuçları için buraya tıklayabilirsiniz.