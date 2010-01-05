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PowerColor özel tasarımlı Radeon HD 5850 PCS+ modelini satışa sunuyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
12,3b
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23
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PowerColor özel tasarımlı Radeon HD 5850 PCS+ modelini satışa sunuyor
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Ekran kartı üretiminde AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarından PowerColor, özel tasarımlı Radeon HD 5850 PCS+ modelini pazara sunuyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartı 1440x paralel işlem birimine, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunulan özel tasarımlı yeni ekran kartında grafik işlemci hızı 760MHz'e (referans modelde 725MHz), bellek hızı ise 4200MHz'e (referans modelde 4000MHz) çıkartıldığı açıklandı.

Isı iletim teknolojisini temel alan özel tasarımlı soğutucusu ile referans tasarımlı modele kıyasla hem daha serin hem de daha sessiz çalıştığı belirtilen ekran kartı, destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumlarına da olanak tanıyor. Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği sunan ekran kartı çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörleriyle geliyor ve çoklu monitör kullanımına olanak tanıyor. Dirt 2 oyunuyla birlikte sunulan kartın 330$ seviyesinden satışa sunulması bekleniyor.

PowerColor Radeon HD 5850 PCS+ inceleme ve test sonuçları için buraya tıklayabilirsiniz.


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cenkyyy 9 yıl
kart inanılmaz güzel gözüküyor !! güzel iş çıkarmışlar ! Türkiyede nerden baksan 600 Tl nin altında olmaz bu kart !
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Towarscke 9 yıl
Guzel de bakir borular neden ekran kartindan o kadar disariya cikmis... kasa kapagina degmez isallah...
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trooper27 9 yıl
5870 pcs+ nezaman çıkar acep.
340 dolar bence çok pahalı 5850 için çıkış fiyatlarına göre uçtu 58xx serisi
nvidia 360 la 380 ni çıkarırsa fiyatlar geriler inş.
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hooper 9 yıl
highwoltage kesinlikle katılıyorum keşke aşırtılsaymış biraz
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sertacaygun 9 yıl
Şekil kart. AMD işlemci ile güzel gidecektir...
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DH Misafiri 9 yıl
HD4890 PCS+'da çok güzeldi. Sapphire'ın HD4890 Vapor-X'in 2 GB olmasına karşın PCS+'nın saat hızları daha yüksekti vapor-x'i geride bırakıyordu hatta bazı oyunlarda gtx275'i bile geçebiliyordu. Powercolor'un PCS+ ürünleri gerçekten de çok iyi.
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DH Misafiri 9 yıl
St Batuhan abi güldürme ya...gülmemi de yanlış anlama ne olur takılmak değil niyetim sadece şaşırdım 5850nin overclock versiyonunu bırak referans modeli yetmiyor mu abi :)
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Black_Mamba24 9 yıl
bu çok ii oldu nasilsa fermı bu fiyatlara inmez.5850 ile f-p olarak bas edemez diğer markalardan da çıkarsa boyle modeller süper olur.
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-dehşet- 9 yıl
Özel soğutucu modellere fazladan para verilmesi için kartın stok fanının yeterli olmaması gerekir ki kartın kendi fanı görevini fazlasıyla yerine getiriyor.
Üstelik stok fan oluşan ısıyı kasa dışına atarken bu şekilde tepeden soğutan fanlar kasa içi soğutması yeterli olmayanlar için sorun çıkarabilir.Yandan fanlı modellerin daha işlevsel olduğunu düşünüyorum.Bence bu kart özel model çıkarttık demek için çıkarılmış.Hatta bana şimdi teklif etseler stok fanlı mı yoksa bu mu deseler ben yine stok fanlı modeli seçerdim.Hayatımda kullandığım en sessiz kart stok HD5850.
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St Batuhan 9 yıl
Bence böyle güzel bir kart yapılıyorsa kalkılıp güzel oc de yapılmalıydı. Zira daha yüksek değerlere cıkılabiliyorken rahatca ve sorun yasatmıyorken düsük tutmanın fazla özelliği kalmıyor. Tabi kullanıcıya bu zevki tattırmak mantıgı varsa iyi :D
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barisdragon 9 yıl
fan noise iyiymiş ya tam benim gibi kafa dinlemek isteyenler için.
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scutaro 9 yıl

barisdragon

fan noise iyiymiş ya tam benim gibi kafa dinlemek isteyenler için.

Evet testlerde rahatsız edici seviyede durmuyor referans kartlara tercih edilebilir bu aslında önemli çünkü gpu'ya voltaj verip oc yapmak istersek fan hızınıda artttırmalıyız. HD 5850'de %30'a bile getirsem belirgin bir ses oluyor neyseki default voltaj ile ocl'lu halde iken bile RV870 fazla ısınmıyor. Referans kartlardaki ses sorununu Ati bir türlü halledememiş Nvidia'nın referans soğutucuları daha sessiz GTX 275'de fan hızını %60 bile yapsam rahatsız edici bir ses olmuyordu. Voltaj vermeden kart 850mhz gpu 1200mhz bellek hızlarında stabil saat hızlarını arttırmak 5850'de bir sorun teşkil etmiyor genel olarak performansından memnunum önemli olanda bu. Nvidia'nın modellerdeki yaptığı ufak değişiklikiğin aynısını şimdi Ati yapıyor 5850 varken 5870 kesinlikle alınacak bir kart değil çünkü fazladan 200tl'yi haketmiyor.
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