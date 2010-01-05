PowerColor özel tasarımlı Radeon HD 5850 PCS+ modelini satışa sunuyor

Ekran kartı üretiminde AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarından PowerColor, özel tasarımlı Radeon HD 5850 PCS+ modelini pazara sunuyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartı 1440x paralel işlem birimine, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunulan özel tasarımlı yeni ekran kartında grafik işlemci hızı 760MHz'e (referans modelde 725MHz), bellek hızı ise 4200MHz'e (referans modelde 4000MHz) çıkartıldığı açıklandı.
Isı iletim teknolojisini temel alan özel tasarımlı soğutucusu ile referans tasarımlı modele kıyasla hem daha serin hem de daha sessiz çalıştığı belirtilen ekran kartı, destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumlarına da olanak tanıyor. Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği sunan ekran kartı çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörleriyle geliyor ve çoklu monitör kullanımına olanak tanıyor. Dirt 2 oyunuyla birlikte sunulan kartın 330$ seviyesinden satışa sunulması bekleniyor.
PowerColor Radeon HD 5850 PCS+ inceleme ve test sonuçları için buraya tıklayabilirsiniz.
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340 dolar bence çok pahalı 5850 için çıkış fiyatlarına göre uçtu 58xx serisi
nvidia 360 la 380 ni çıkarırsa fiyatlar geriler inş.
Üstelik stok fan oluşan ısıyı kasa dışına atarken bu şekilde tepeden soğutan fanlar kasa içi soğutması yeterli olmayanlar için sorun çıkarabilir.Yandan fanlı modellerin daha işlevsel olduğunu düşünüyorum.Bence bu kart özel model çıkarttık demek için çıkarılmış.Hatta bana şimdi teklif etseler stok fanlı mı yoksa bu mu deseler ben yine stok fanlı modeli seçerdim.Hayatımda kullandığım en sessiz kart stok HD5850.
Evet testlerde rahatsız edici seviyede durmuyor referans kartlara tercih edilebilir bu aslında önemli çünkü gpu'ya voltaj verip oc yapmak istersek fan hızınıda artttırmalıyız. HD 5850'de %30'a bile getirsem belirgin bir ses oluyor neyseki default voltaj ile ocl'lu halde iken bile RV870 fazla ısınmıyor. Referans kartlardaki ses sorununu Ati bir türlü halledememiş Nvidia'nın referans soğutucuları daha sessiz GTX 275'de fan hızını %60 bile yapsam rahatsız edici bir ses olmuyordu. Voltaj vermeden kart 850mhz gpu 1200mhz bellek hızlarında stabil saat hızlarını arttırmak 5850'de bir sorun teşkil etmiyor genel olarak performansından memnunum önemli olanda bu. Nvidia'nın modellerdeki yaptığı ufak değişiklikiğin aynısını şimdi Ati yapıyor 5850 varken 5870 kesinlikle alınacak bir kart değil çünkü fazladan 200tl'yi haketmiyor.