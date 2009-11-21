PowerColor Radeon HD 5770 PCS modelini hazırlıyor

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PowerColor Radeon HD 5750 PCS

Ekran kartı üretiminde AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarından PowerColor, özel tasarımlı Radeon HD 5770 PCS modelini hazırlıyor. Sıvı soğutmalı Radeon HD 5870 LCS modeliyle dikkatleri üzerine çeken firma, ay sonuna doğru satışa sunulması beklenen Radeon HD 5770 PCS modeli için henüz detayları açıklamış olmasa da, DirectX 11 destekli kartın ZEROtherm üretimi özel bir soğutucuyla gelmesi kuvvetle muhtemel görünüyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Juniper XT GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olacak.

Hacimli üretim için planan saat hızları şu an için açıklanmış olmasa da Radeon HD 5770 PCS modelinin fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunulacağı bildiriliyor. Standart saat hızları grafik işlemci için 850MHz, bellekler içinse 4800MHz olan Radeon HD 5770 modelinden farklı olarak arttırılmış saat hızlarıyla gelecek olan kart, uyumlu anakartlarda Crossfire X kurulumlarını da destekleyecek. Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yeteneğine de sahip olacak PowerColor Radeon HD 5770 PCS'nin ay sonuna dığru kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor.