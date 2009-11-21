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PowerColor Radeon HD 5770 PCS modelini hazırlıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PowerColor Radeon HD 5770 PCS modelini hazırlıyor
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PowerColor Radeon HD 5750 PCS

Ekran kartı üretiminde AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarından PowerColor, özel tasarımlı Radeon HD 5770 PCS modelini hazırlıyor. Sıvı soğutmalı Radeon HD 5870 LCS modeliyle dikkatleri üzerine çeken firma, ay sonuna doğru satışa sunulması beklenen Radeon HD 5770 PCS modeli için henüz detayları açıklamış olmasa da, DirectX 11 destekli kartın ZEROtherm üretimi özel bir soğutucuyla gelmesi kuvvetle muhtemel görünüyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Juniper XT GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olacak.

Hacimli üretim için planan saat hızları şu an için açıklanmış olmasa da Radeon HD 5770 PCS modelinin fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunulacağı bildiriliyor. Standart saat hızları grafik işlemci için 850MHz, bellekler içinse 4800MHz olan Radeon HD 5770 modelinden farklı olarak arttırılmış saat hızlarıyla gelecek olan kart, uyumlu anakartlarda Crossfire X kurulumlarını da destekleyecek. Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yeteneğine de sahip olacak PowerColor Radeon HD 5770 PCS'nin ay sonuna dığru kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor.


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fx57 10 yıl
@mageji, ilgili görsel örnek olması açısından konulmuştur.
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mageji 10 yıl

fx57

@mageji, ilgili görsel örnek olması açısından konulmuştur.

anladım açıklama için teşekkürler
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Tanarri 10 yıl
soğutucu buna benzicek şeklinde koymuş olsa gerekler 4770 gibi canavar bi kart olucak gibi duruyo oc potansiyelide iyi olur muhtemelen
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MÇKR_06 10 yıl
hayırlı olsun
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mageji 10 yıl
haber için teşekkürler yalnız başlıkta 5770 yazıyor, 5750 resmi koymuşsun, açıklamada 5770 yazıyor. kafam karıştı
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