PowerColor Radeon PLAY! 5770 modelini duyurdu

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Ekran kartı üretiminde AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarından PowerColor, DirectX 11 destekli model gamını özel tasarımlı yeni çözümlerle genişletmeye devam ediyor. Firma yaptığı açıklamayla Radeon PLAY! 5770 modelini duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Juniper LE GPU'sundan güç alan ekran kartı, 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 800x paralel işlem birimine sahip.

Grafik işlem birimi 850MHz'de, bellekleri ise 4800MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli ekran kartı 1GB GDDR5 bellek kapasiteisne sahip. Arctic Cooling tarafından hazırlanan özel tasarım soğutucusu ile sessiz ve serin çalıştığı belirtilen ekran kartı, Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı (1080p) videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma da desteği de sunuyor.

Destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumlarına olanak tanıyan ayrıca DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerine sahip olan PowerColor Radeon PLAY! 5770 modelinin 30 Kasım'da 159$'lık fiyat etiketi üzerinden satışa sunulacağı açıklandı.