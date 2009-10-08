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PowerColor su soğutmalı Radeon HD 5870 için EK Water Blocks ile iş birliği yapıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PowerColor su soğutmalı Radeon HD 5870 için EK Water Blocks ile iş birliği yapıyor
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EK Water Blocks'un Radeon HD 5870 için hazırladığı su soğutma bloğu 9 Ekim'de satışa sunuluyor.

Ekran kartı üretiminde AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarından PowerColor, su soğutma çözümleri üzerine uzmanlaşan EK Water Blocks firması ile iş birliğine gidiyor. Radeon HD 4870 modelinde olduğu gibi Radeon HD 5870 modeli için özellikle hız aşırtmacıları hedef alan su soğutmalı özel bir versiyon hazırlamayı planlayan PowerColor'ın bu konudaki tercihinin EK Water Blocks olduğu açıklandı.

Hazırlık çalışmaları devam eden Radeon HD 5870 LCS (Liquid Cooling Solution) modelinde EK Water Blocks tarafından hazırlanan Bakır tabanlı gelişmiş su soğutma bloğunu kullanarak yüksek hız aşırtma potansiyeli sunmayı hedefleyen PowerColor'ın yeni modelini muhtemelen fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunacağı belirtilirken resmi satışın yakında başlayacağı açıklandı.


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simplethinks 10 yıl
Su soğutma
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zeqh 10 yıl
Bence çok satacak bir block değil nvida yeni işlemcisyle poz veriyor yakında piyasada bu kartın X2 leri daha çok olacak gibime geliyor.
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omkkio 10 yıl
Mevcut stok soğutma 5870 için fena iş çıkarmıyor. Eğer maliyetide çok yüksek değilse (ki öyle olduğunu sanmıyorum) alternatif soğutmalı ürünlerin yaygınlaşacağını zannetmiyorum. Özellikle de su soğutma gibi zaman içinde bakıma ihtiyaç duyan dertli ürünlerin. Tek avantaj tek slot kaplaması ve 4'lü crossfire kurulumuna imkan tanıması. E onuda yapacak pazarın binde biri değil mi?
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killnOd 10 yıl
Bu urun bizler icin pek birsey ifade etmiyor cunku daha onceki hicbir su sogutmali PC LCS modelleri TR ye gelmedi muhtemelen bu modellerde gelmeyecekdir.Gelsede yuksek fiyati yuzunden kimse yanasamayacakdir.
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sahafiec 10 yıl
su soğutma ürünleri zaten kitleye değil de belirli bir azınlığa hitabeden ürünler.
onu arayan ve isteyen yine yurtdışından getirtir...
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