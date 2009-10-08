PowerColor su soğutmalı Radeon HD 5870 için EK Water Blocks ile iş birliği yapıyor

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EK Water Blocks'un Radeon HD 5870 için hazırladığı su soğutma bloğu 9 Ekim'de satışa sunuluyor.

Ekran kartı üretiminde AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarından PowerColor, su soğutma çözümleri üzerine uzmanlaşan EK Water Blocks firması ile iş birliğine gidiyor. Radeon HD 4870 modelinde olduğu gibi Radeon HD 5870 modeli için özellikle hız aşırtmacıları hedef alan su soğutmalı özel bir versiyon hazırlamayı planlayan PowerColor'ın bu konudaki tercihinin EK Water Blocks olduğu açıklandı.

Hazırlık çalışmaları devam eden Radeon HD 5870 LCS (Liquid Cooling Solution) modelinde EK Water Blocks tarafından hazırlanan Bakır tabanlı gelişmiş su soğutma bloğunu kullanarak yüksek hız aşırtma potansiyeli sunmayı hedefleyen PowerColor'ın yeni modelini muhtemelen fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunacağı belirtilirken resmi satışın yakında başlayacağı açıklandı.