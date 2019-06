PowerColor'dan yeni yarışma; DirectX 11 destekli ekran kartı kazanbilirsiniz

Tam Boyutta Gör

AMD-ATi tabanlı ekran kartları üreten PowerColor yeni bir tasarım yarışması başlattı. Firmanın "Design and Choose the Best" olarak isimlendirdiği online tasarım yarışması kapsamında DirectX 11 destekli Radeon HD 5000 serisi ekran kartı kazabilirsiniz. PowerColor'ın katılımcılardan beklentisi ise burada verdiği malzemeler ile duvar kağıtları, ekran koruyucular ve hızlı mesajlaşma uygulamaları için ikonların geliştirilmesi.

Yarışmada çalışmaların kabulü 20 Eylül'e kadar devam edecek ve hemen ardından da oylama başlayacak. 5 Ekim'de açıklanması beklenen sonuçlar çerçevesinde, DirectX 11 destekli ekran kartına ek olarak 20 adet Radeon HD 4670 Green modelinin dağıtılması bekleniyor.PowerColor'ın "Design and Choose the Best" tasarım yarışması hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.