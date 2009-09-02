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PowerColor'dan yeni yarışma; DirectX 11 destekli ekran kartı kazanbilirsiniz

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
15,1b
1
35
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PowerColor'dan yeni yarışma; DirectX 11 destekli ekran kartı kazanbilirsiniz
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AMD-ATi tabanlı ekran kartları üreten PowerColor yeni bir tasarım yarışması başlattı. Firmanın "Design and Choose the Best" olarak isimlendirdiği online tasarım yarışması kapsamında DirectX 11 destekli Radeon HD 5000 serisi ekran kartı kazabilirsiniz. PowerColor'ın katılımcılardan beklentisi ise burada verdiği malzemeler ile duvar kağıtları, ekran koruyucular ve hızlı mesajlaşma uygulamaları için ikonların geliştirilmesi.

Yarışmada çalışmaların kabulü 20 Eylül'e kadar devam edecek ve hemen ardından da oylama başlayacak. 5 Ekim'de açıklanması beklenen sonuçlar çerçevesinde, DirectX 11 destekli ekran kartına ek olarak 20 adet Radeon HD 4670 Green modelinin dağıtılması bekleniyor.PowerColor'ın "Design and Choose the Best" tasarım yarışması hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.


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fatihcanery 10 yıl
ARKADAŞLAR
701 702 703 WALLPAPER OYLARINIZI BEKLİYORUM
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fatihcanery 10 yıl
bir türlü yükleyemedim ,yardım edecek var mı
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artenis 10 yıl
upload kısmında ,once yaptıgın resımlerın 150x200 luk onızleme ıcın olanlarını ılk 3 kısımdakı gözat dan secerek yukleyeceksın ,

sonra bu resımlerın orjınllaerını ordakı malık adresıne posalayacaksın ama once dıkkat etmen gereken , 150x200 luk resımlerını yukledıkten sonra onlara sıtenın verecegı sıra numarası yanı yanı vote tıkladınca gorunen kendı resımlerının numarasını orjınallerıyle eslestırıp postalyacaksın
hepsı bu :)
onlar senı bılgılendırır eposta ıle :)

21 inde arkadaşlar oylarınızı beklıyoruz :)



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artenis 10 yıl
guzeeellll....

katılan olursa burda belırtsın oy verelım beyler birbirimize !!

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xanberk 10 yıl
3 Tanesinemi Girmek Zorundayız Yoksa 1 Tanesini YApsak Olurmu?
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1ol3irol 10 yıl
Yarışmada çalışmaların kabulü 20 Eylül'e kadar devam edecek ama 5 eylülde sonuçlar açıklancak :)
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ysfbkrcn 10 yıl

1ol3irol

Yarışmada çalışmaların kabulü 20 Eylül'e kadar devam edecek ama 5 eylülde sonuçlar açıklancak :)


Phase 3. Winners Announced: Oct. 5th

5 Ekim olmasın sonuçlar
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Mertcan. 10 yıl
Can abi katılsın kesin kazanır :D
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Kénan 10 yıl
Tasarımcılara gündoğdu, HD5000
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