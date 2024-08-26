TEKNOFEST Tarımsal İKA yarışmasında final zamanı: Ödül 100 bin TL

Finaller başlıyor
T3 Vakfı ve Bilişim Vadisi iş birliğiyle organize edilen yarışmada, katılımcılar otonom tarım robotları tasarlayarak bu robotların tarım alanındaki katkılarını ortaya koymayı amaçlıyorlar. Yurt içi ve yurt dışından ön lisans, lisans, lisansüstü öğrencileri ve mezunlardan oluşan takımlar burada İKA projelerini sergiliyor.
Yarışmaya, en az 3 kişiden en fazla 10 kişiden oluşan 225 takım toplamda bin 160 üye ile başvuruda bulundu. Finale yükselen 26 takım ise 237 üyeden oluşuyor ve bu takımlar, İzmir'de gerçekleşecek finalde büyük ödül için mücadele edecekler.
Final parkuru, gerçek bir tarla veya tarım arazisini andıracak şekilde tasarlandı. Bu parkurda yarışacak İKA'ların, bitkileri ezmeden toprağı 5 cm derinliğinde işleyebilmesi ve yabancı otları tespit ederek otonom olarak geçiş yapabilmesi gerekiyor. İKA’ların toprağı işleme şekilleri, tarımsal çözümler sunma açısından büyük önem taşıyor. Takımlar, parkurda doğru şekilde işledikleri her metre ve tespit ettikleri yabancı otlar için puan kazanacaklar.
Birinciye 100 bin TL ödül
Yarışmanın finalinde dereceye giren takımları ise önemli ödüller bekliyor. Birincilik ödülü 100 bin TL, ikincilik ödülü 80 bin TL, üçüncülük ödülü ise 60 bin TL olarak belirlendi. Bu ödüller, tarım teknolojilerinde otonominin önemini vurgulayan genç yetenekleri motive etmeyi amaçlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.