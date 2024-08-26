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Tam Boyutta Gör Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliklerinden biri olan TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Tarımsal İnsansız Kara Aracı (İKA) Yarışması'nın finalleri, 26-30 Ağustos tarihleri arasında İzmir Bilişim Vadisi’nde gerçekleştirilecek. Tarım teknolojilerinin geleceğini şekillendirme hedefiyle düzenlenen bu yarışma, tarımsal verimliliği artıracak insansız kara araçları projelerini bir araya getiriyor.

Finaller başlıyor

T3 Vakfı ve Bilişim Vadisi iş birliğiyle organize edilen yarışmada, katılımcılar otonom tarım robotları tasarlayarak bu robotların tarım alanındaki katkılarını ortaya koymayı amaçlıyorlar. Yurt içi ve yurt dışından ön lisans, lisans, lisansüstü öğrencileri ve mezunlardan oluşan takımlar burada İKA projelerini sergiliyor.

Yarışmaya, en az 3 kişiden en fazla 10 kişiden oluşan 225 takım toplamda bin 160 üye ile başvuruda bulundu. Finale yükselen 26 takım ise 237 üyeden oluşuyor ve bu takımlar, İzmir'de gerçekleşecek finalde büyük ödül için mücadele edecekler.

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Final parkuru, gerçek bir tarla veya tarım arazisini andıracak şekilde tasarlandı. Bu parkurda yarışacak İKA'ların, bitkileri ezmeden toprağı 5 cm derinliğinde işleyebilmesi ve yabancı otları tespit ederek otonom olarak geçiş yapabilmesi gerekiyor. İKA’ların toprağı işleme şekilleri, tarımsal çözümler sunma açısından büyük önem taşıyor. Takımlar, parkurda doğru şekilde işledikleri her metre ve tespit ettikleri yabancı otlar için puan kazanacaklar.

Birinciye 100 bin TL ödül

Yarışmanın finalinde dereceye giren takımları ise önemli ödüller bekliyor. Birincilik ödülü 100 bin TL, ikincilik ödülü 80 bin TL, üçüncülük ödülü ise 60 bin TL olarak belirlendi. Bu ödüller, tarım teknolojilerinde otonominin önemini vurgulayan genç yetenekleri motive etmeyi amaçlıyor.

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TEKNOFEST Tarımsal İKA yarışmasında final zamanı: Ödül 100 bin TL