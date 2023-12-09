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    Anlık Bildirim

    Squid Game: The Challenge sona erdi: 4.56 milyon dolarlık ödülü kim kazandı?

    Netflix’in 4,56 milyon dolar ödüllü 'Squid Game' yarışması 'Squid Game: The Challenge'ın final bölümünü yayınladı. Final bölümüyle birlikte büyük ödülün sahibi belli oldu.
    Squid Game The Challenge: 4.56 milyon dolarlık ödülü kim kazandı? Tam Boyutta Gör
    Netflix’in 4,56 milyon dolar ödüllü 'Squid Game' yarışması 'Squid Game: The Challenge'ın final bölümünü yayınladı. Final bölümüyle birlikte büyük ödülün sahibi belli oldu.

    Squid Game: The Challenge'ın 10'uncu ve son bölümünde, finale kalan son 3 yarışmacı (Mai, Phill ve Sam) "ziyafet" olarak adlandırılan final yemeğine davet edildi. Yarışmacılar yemek boyunca hayatlarından bahsederek birbirlerini biraz daha yakından tanıdı. Yemeğin ardından üçlüye bölümün ilk mücadelesi olan, bir kare, bir yuvarlak ve bir üçgen düğmeden oluşan bir masa sunuldu. Basılan ilk düğme yeşile dönerse, oyuncu finale birlikte gitmek istediği diğer oyuncuyu seçer ve seçilmeyen elenir. Kırmızı ise basan oyuncu elenir; eğer griyse herhangi bir şey olmaz ve oyun devam eder.

    Oyunun ardından Sam elendi. Mai ile Phill ise finale gitti. Mai ve Phill, final oyunu olan taş, kağıt, makası oynadı. Her turun galibi, bir kutudan demir bir anahtar seçerek, bu anahtarın 4,56 milyon doları simgeleyen süslü bir kasayı açıp açmadığını görmeye davet edildi. Kasayı Mai açarak büyük ödülün sahibi oldu. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 3 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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