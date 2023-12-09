Squid Game: The Challenge sona erdi: 4.56 milyon dolarlık ödülü kim kazandı?

Tam Boyutta Gör Netflix’in 4,56 milyon dolar ödüllü 'Squid Game' yarışması 'Squid Game: The Challenge'ın final bölümünü yayınladı. Final bölümüyle birlikte büyük ödülün sahibi belli oldu.

Squid Game: The Challenge'ın 10'uncu ve son bölümünde, finale kalan son 3 yarışmacı (Mai, Phill ve Sam) "ziyafet" olarak adlandırılan final yemeğine davet edildi. Yarışmacılar yemek boyunca hayatlarından bahsederek birbirlerini biraz daha yakından tanıdı. Yemeğin ardından üçlüye bölümün ilk mücadelesi olan, bir kare, bir yuvarlak ve bir üçgen düğmeden oluşan bir masa sunuldu. Basılan ilk düğme yeşile dönerse, oyuncu finale birlikte gitmek istediği diğer oyuncuyu seçer ve seçilmeyen elenir. Kırmızı ise basan oyuncu elenir; eğer griyse herhangi bir şey olmaz ve oyun devam eder.

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Oyunun ardından Sam elendi. Mai ile Phill ise finale gitti. Mai ve Phill, final oyunu olan taş, kağıt, makası oynadı. Her turun galibi, bir kutudan demir bir anahtar seçerek, bu anahtarın 4,56 milyon doları simgeleyen süslü bir kasayı açıp açmadığını görmeye davet edildi. Kasayı Mai açarak büyük ödülün sahibi oldu.

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Squid Game The Challenge: 4.56 milyon dolarlık ödülü kim kazandı?