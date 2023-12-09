Squid Game: The Challenge sona erdi: 4.56 milyon dolarlık ödülü kim kazandı?

Squid Game: The Challenge'ın 10'uncu ve son bölümünde, finale kalan son 3 yarışmacı (Mai, Phill ve Sam) "ziyafet" olarak adlandırılan final yemeğine davet edildi. Yarışmacılar yemek boyunca hayatlarından bahsederek birbirlerini biraz daha yakından tanıdı. Yemeğin ardından üçlüye bölümün ilk mücadelesi olan, bir kare, bir yuvarlak ve bir üçgen düğmeden oluşan bir masa sunuldu. Basılan ilk düğme yeşile dönerse, oyuncu finale birlikte gitmek istediği diğer oyuncuyu seçer ve seçilmeyen elenir. Kırmızı ise basan oyuncu elenir; eğer griyse herhangi bir şey olmaz ve oyun devam eder.
Oyunun ardından Sam elendi. Mai ile Phill ise finale gitti. Mai ve Phill, final oyunu olan taş, kağıt, makası oynadı. Her turun galibi, bir kutudan demir bir anahtar seçerek, bu anahtarın 4,56 milyon doları simgeleyen süslü bir kasayı açıp açmadığını görmeye davet edildi. Kasayı Mai açarak büyük ödülün sahibi oldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.