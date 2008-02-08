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PowerColor'ın pasif soğutmalı HD 3870 SCS3 modeli duyuruldu

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tek grafik işlemcili ekran kartları söz konusu olduğunda ATi'nin an itibariyle en güçlü grafik çözümü olan ve 55nm üretim teknolojisine sahip RV670XT gpu'sunu kullanan Radeon HD 3870 modelinin de pasif soğutmalı çözümleri pazara giriş yapmaya başladı. Bir süre önce Sapphire'in pasif soğutmalı Radeon HD 3870 için çalışma içerisinde olduğunu ifade etmiştik. Bugün ise PowerColor'ın duyurusu ile pasif soğutmaya sahip ilk HD 3870 modellerinden biri olan HD 3870 SCS3 kullanıma sunuluyor. ATi cephesinde yetkililer kullanılan 55nm üretim teknolojisi sayesinde hem Radeon HD 3850 hemde Radeon HD 3870 modellerinin pasif soğutma ile elverişli çalışabileceğini ifade etmişler ardından da pek çok üretici özellikle HD 3850 modelinin pasif soğutmalı varyasyonlarını hazırlamışlardı. Fakat üreticilerin gözü artık HD 3870 modelinde ve bu konuda somut adımlar gelmeye başladı bile. Bu doğrultuda PowerColor'ın yeni modeli olan Radeon HD 3870 SCS3 modelinin detaylarına gelin birlikte bakalım. 256-bit bellek veri yoluna ve DirectX 10.1 desteğine sahip olan ekran kartı üzerinde 512MB GDDR4 bellek yer alıyor. SCS3 adı verilen özel bir pasif soğutma ünitesi kullanan ekran kartı çift ısı emicili özel soğutucu tasarımı nedeniyle anakart üzerinde hemen hemen 3 slotluk yer işgal ediyor. Isı emiciler arasında bağlantı ısı aktarım boruları ile gerçekleştiriliyor. Yeterli soğutma performansını sağladığı ve tatminkar sonuçlar verdiği ifade edilen özel soğutucu ile gelen kartın saat hızları ise gpu için 775MHz, bellekler içinse 2252MHz olarak belirlenmiş durumda. Çift DVI ve HDTV destekli tv çıkışına sahip olan ekran kartının referans tasarım soğutmaya sahip olan kardeş modelinden sadece 20$ daha pahalı olacağı ifade ediliyor. PowerColor'ın yeni modeli HD 3870 SCS3 yüksek 3D performansı ve sessizlik arayan özellikle HTPC kullanıcılarının göz önüne almasıı gereken önemli bir model olarak dikkat çekiyor.
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turkcu 11 yıl
pasif soğutma,
yaklaşık 3 slot kaplama,
ve 20 dolar daha pahalı!





buna 20 dolar daha fazla para veren kişi gider iceq3 lü modeli alır hem sessizlik hemde mükemmel soğutma sağlar.
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menem 11 yıl
msı'in 2600xt pasif soğutmaısna benzettim
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Beriko 11 yıl

Orjinalden alıntı: turkcu

pasif soğutma,
yaklaşık 3 slot kaplama,
ve 20 dolar daha pahalı!





buna 20 dolar daha fazla para veren kişi gider iceq3 lü modeli alır hem sessizlik hemde mükemmel soğutma sağlar.


Adam performans ve sessizlik istiyorsa 20$ ini basar alir , Powercolor a tesekkurler, piyasayi zenginlestiriyor, hem secenek olmamasindan iyidir. Bu arada IceQ tede fanin motor sesi geliyor sonucta , butun sistemin pasif sogutmaysa o motor sesi cok rahatsiz edebilir.
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