Powerful ile UPS'ler üzerine söyleşi

Genel Yayın Yönetmeni
Powerful genel müdürü Kemalettin Yetişkin UPS'ler hakkında merak edilenleri cevapladı.
Bu videomuzda elektronik donanımlarımızı elektrik şebekesinde meydana gelebilecek arızalara karşı koruma altına alan kesintisiz güç kaynakları üzerine bütün merak ettiklerinize cevap bulacaksınız.
Powerful genel müdürü Kemalettin Yetişkin ile UPS'ler üzerine konuştuk.
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Güç faktörünü üreticiler belirlemiyor. Güç faktörü (Cosinus Fi)UPS'e özel bir sabit değer değil, UPS cihazına bağlanan her cihaza ait ayrı özel bir durumdur. Bu nedenle her UPS'in güç değeri Volt Amper cinsinden verilir. X marka bir UPS 600 VA ile, ondan 10 kat daha pahalı başka bir UPS yine 600 VA olabilir. Her iki UPS aynı güçtedir! En azından böyle olmalıdır. Aynı güçte olmazsa aynen bilgisayar güç kaynaklarında olduğu gibi sahte etiketlendirme söz konusu bir durum var demektir. Fiyatı etkileyen unsur sadece güç değil, regüle mekanizmasındaki farklılıklar, inverter mekanizmasında üretilen elektrik türü (Kare dalga, Sinüs dalga, Modifiye edilmiş kare dalga v.s.), Akü kapasitesi v.s.
Bu nedenle KESİNLİKLE bir UPS için güç faktörü şudur diye bir tanımlama olamaz!!! Ancak UPS üzerine takılan cihazlar için bir genelleme yapabilirsiniz.
Saygılar...
Koray Üstüner