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Powerful ile UPS'ler üzerine söyleşi

9 yıl
68b
1
Diğer
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Powerful genel müdürü Kemalettin Yetişkin UPS'ler hakkında merak edilenleri cevapladı.

Bu videomuzda elektronik donanımlarımızı elektrik şebekesinde meydana gelebilecek arızalara karşı koruma altına alan kesintisiz güç kaynakları üzerine bütün merak ettiklerinize cevap bulacaksınız.

Powerful genel müdürü Kemalettin Yetişkin ile UPS'ler üzerine konuştuk.


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MEVLANA CELALETTİN 8 yıl
gayet faydalı
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peka 8 yıl
Her şeyi acıklamıs...Ama kafama takılan soru işaretleri var
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DH Misafiri 9 yıl
bence çokk güzel bilgiler verilmiş.ups hakkında oldukça aydınlandık.bize verddiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz...
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TELESCOPE 9 yıl
gerçekten bilgiler güzeldi ,
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korayus 9 yıl
Sayın Shavkat,
Güç faktörünü üreticiler belirlemiyor. Güç faktörü (Cosinus Fi)UPS'e özel bir sabit değer değil, UPS cihazına bağlanan her cihaza ait ayrı özel bir durumdur. Bu nedenle her UPS'in güç değeri Volt Amper cinsinden verilir. X marka bir UPS 600 VA ile, ondan 10 kat daha pahalı başka bir UPS yine 600 VA olabilir. Her iki UPS aynı güçtedir! En azından böyle olmalıdır. Aynı güçte olmazsa aynen bilgisayar güç kaynaklarında olduğu gibi sahte etiketlendirme söz konusu bir durum var demektir. Fiyatı etkileyen unsur sadece güç değil, regüle mekanizmasındaki farklılıklar, inverter mekanizmasında üretilen elektrik türü (Kare dalga, Sinüs dalga, Modifiye edilmiş kare dalga v.s.), Akü kapasitesi v.s.
Bu nedenle KESİNLİKLE bir UPS için güç faktörü şudur diye bir tanımlama olamaz!!! Ancak UPS üzerine takılan cihazlar için bir genelleme yapabilirsiniz.
Saygılar...
Koray Üstüner
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showstopper41 9 yıl
Akülerin kısa süreli olarak verebileceği maximum akım önemli benim için. Elektrik kesintisinde geçiş yaptırabilmesi önemli. Video birçok açıdan biliglendirici olmuş.
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shavkat 9 yıl
Her uretici kendi elektronik cihazinin guc faktorunu belirtebilir durumda olmali, belirtemiyorsa kendisi uretmiyor yada ithal ettigi urunun ozelliklerinden pek haberi olmuyor yada daha kotusu gizliyordur
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microsonic 9 yıl
Farklı konular, uzun sohbet tutarlılığınız çok iyi. Kesintisiz güç kaynağı hakkında verdiğiniz bilgiler karşılığında bi şeyi açıklık getirmek istiyorum. "Line İnteractive" giriş kontrollü güç kaynaklarını normal ev kullanıcıları için oldukça yeterli. Kullanıcıların yanlış anlamasıyla online kesintisiz güç kaynaklarına yönelmeleri ise boşuna masraf olacaktır. Çoğu zaman karşılaşılan giriş kontrollü kesintisiz güç kaynaklarındaki ani elektirik gitmelerinde bilgisayarın yeniden başlaması... Bu gibi durumda kesintisiz güç kaynağınızın akülerini kontrol edin veya bilgisayarınızdaki güç kaynağını kontrol etmenizde fayda olacaktır.
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emrahrasa 9 yıl
Söyleşiyi izlerken son beş dakikasında elektrik gitti, tam da konunun üzerine pek tatlı oldu.
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korayus 9 yıl
Volt Amper değerinin watt karşılığı diye net birşey olamaz. Videoda bahsedilen güç faktörü ise kullanılan cihaza göre değişir. Örneğin bir PC için 0.6 olabildiği gibi bu bir sarı ışık için 1 olacaktır. Floresan lambalarda ise 0.9 civarındadır. Bu nedenle UPS alırken inatla watt değerini sormak SAÇMALIKtır. Watt değerini veremeyen firmayı kaale almamak bence çok hatalı. Bu konuda tam tersini savunuyorum üzgünüm...
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