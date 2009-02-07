Pro Softnet, segmentinin en incesi iddiasıyla 320GB'lık taşınabilir diskini duyurdu

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Depolama çözümleri üreticisi Pro Softnet, kendi segmentinin en ince ve hafif taşınabilir depolama sürücüsünü hazırladığını duyurdu. IDrive adı verilen harici depolama çözümü Mavi renkli tasarımıyla dikkat çekiyor ve 5400 devir/dakika hızlarında çalışan 320GB'lık sabit disk kullanıyor. 120 x 74 x 10 mm boyutlarında olan cihaz ile birlikte online yedekleme hizmeti de veriliyor.

Dileyen kullanıcılar harici depolama birimiyle birlikte 2GB'lık ücretsiz servisden yararlanırken dileyenler ise aylık 4.95$ olarak belirlenen ücret karşılığında en az 150GB'lık online depolama alanını kullanabilecekler. Windows 2000, XP, Vista ve Mac OS X işletim sistemleriyle uyumlu olan ve Time Machine desteği de sunan 320GB'lık IDrive'ın 119.95$'lık yurt dışı etiket fiyatına sahip olduğu belirtiliyor.