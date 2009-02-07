Pro Softnet, segmentinin en incesi iddiasıyla 320GB'lık taşınabilir diskini duyurdu

Depolama çözümleri üreticisi Pro Softnet, kendi segmentinin en ince ve hafif taşınabilir depolama sürücüsünü hazırladığını duyurdu. IDrive adı verilen harici depolama çözümü Mavi renkli tasarımıyla dikkat çekiyor ve 5400 devir/dakika hızlarında çalışan 320GB'lık sabit disk kullanıyor. 120 x 74 x 10 mm boyutlarında olan cihaz ile birlikte online yedekleme hizmeti de veriliyor.
Dileyen kullanıcılar harici depolama birimiyle birlikte 2GB'lık ücretsiz servisden yararlanırken dileyenler ise aylık 4.95$ olarak belirlenen ücret karşılığında en az 150GB'lık online depolama alanını kullanabilecekler. Windows 2000, XP, Vista ve Mac OS X işletim sistemleriyle uyumlu olan ve Time Machine desteği de sunan 320GB'lık IDrive'ın 119.95$'lık yurt dışı etiket fiyatına sahip olduğu belirtiliyor.
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