Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Pro Softnet, segmentinin en incesi iddiasıyla 320GB'lık taşınabilir diskini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
5,3b
1
2
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Pro Softnet, segmentinin en incesi iddiasıyla 320GB'lık taşınabilir diskini duyurdu
Tam Boyutta Gör

Depolama çözümleri üreticisi Pro Softnet, kendi segmentinin en ince ve hafif taşınabilir depolama sürücüsünü hazırladığını duyurdu. IDrive adı verilen harici depolama çözümü Mavi renkli tasarımıyla dikkat çekiyor ve 5400 devir/dakika hızlarında çalışan 320GB'lık sabit disk kullanıyor. 120 x 74 x 10 mm boyutlarında olan cihaz ile birlikte online yedekleme hizmeti de veriliyor.

Dileyen kullanıcılar harici depolama birimiyle birlikte 2GB'lık ücretsiz servisden yararlanırken dileyenler ise aylık 4.95$ olarak belirlenen ücret karşılığında en az 150GB'lık online depolama alanını kullanabilecekler. Windows 2000, XP, Vista ve Mac OS X işletim sistemleriyle uyumlu olan ve Time Machine desteği de sunan 320GB'lık IDrive'ın 119.95$'lık yurt dışı etiket fiyatına sahip olduğu belirtiliyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
max975 10 yıl
harika birşey..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kıdemli Yarbay 10 yıl
Codegen'nin kasası değil mi bu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Zotac GTX285 AMP! Edition SLI Test 10 yıl MotorStorm: Pacific Rift inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim