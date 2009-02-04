Qimonda dünyanın en küçük DRAM yongası üretti

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Bellek üretiminde sektörün önde gelen isimlerinden biri olan fakat son günlerde girdiği finansal krize karşı çıkış yolları arayan ve potansiyel yatırımcıların dikkatini çekmeye çalışan Qimonda, dünyanın en küçük DRAM yongasını ürettiğini açıkladı.

46nm üretim teknolojisi (Burrid Wordline) kullanılarak hazırlanan 2Gb DDR3 yongasının 55mm² olarak ölçülen zar boyutuna sahip olduğu belirtiliyor. Daha önceki planlarında yılın ortalarına doğru yeni üretim teknolojisini devreye sokmayı planlayan Qimonda'nın geleceği çekeceği yeni yatırımcılara bağlı olacağı bildiriliyor.