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Qimonda dünyanın en küçük DRAM yongası üretti

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Qimonda dünyanın en küçük DRAM yongası üretti
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Bellek üretiminde sektörün önde gelen isimlerinden biri olan fakat son günlerde girdiği finansal krize karşı çıkış yolları arayan ve potansiyel yatırımcıların dikkatini çekmeye çalışan Qimonda, dünyanın en küçük DRAM yongasını ürettiğini açıkladı.

46nm üretim teknolojisi (Burrid Wordline) kullanılarak hazırlanan 2Gb DDR3 yongasının 55mm² olarak ölçülen zar boyutuna sahip olduğu belirtiliyor. Daha önceki planlarında yılın ortalarına doğru yeni üretim teknolojisini devreye sokmayı planlayan Qimonda'nın geleceği çekeceği yeni yatırımcılara bağlı olacağı bildiriliyor.


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OverClocK1ng 10 yıl
Afferim sana Infineon. Yani Qimonda olmuştu dimi. Ha bre isim değiştirdikleri için zor olabiliyor hatırlamak. Ama sanırım hâlâ Siemens e aitler...
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Pandemic 10 yıl
Çoğu firmayada fırsat oldu bu kriz... Ne güzel attılar işçileri... 15000 kişinin yapacağı işi 10000 kişiye yaptır ne güzel... Karına kar kat... Bakın üreten toplumları kriz etkilemez. Biz gibi üretmeyen bir ülkeyi ise mafeder.
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max975 10 yıl
bakalım ne kadar performans verecek
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mehmet-73 10 yıl
evet amd tesislerine benziyor ama personelin yakasında firmanın ismi yazıyor.Qimonda.
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KANUNI61 10 yıl
yukardaki resim amd nin tesilerine benziyor
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dellino 10 yıl
Qimonda'nın battığı krizden çıkamadığı haberlerinin ardından güzel bir haber. Umarım krizi çabuk atlatır. Tüm sektörlerdeki şirketlerin krizi atlatabilmesi hem ürettiği ürünler hem de istihdamları açısından oldukça önemli.
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