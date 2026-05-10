    Qualcomm, bu yıl amiral gemisi işlemci yelpazesini genişletecek

    Qualcomm, bu sene strateji değişikliğine giderek, tek bir üst seviye yonga setine odaklanmak yerine farklı fiyat ve performans seviyelerine hitap eden geniş bir Snapdragon ailesi sunacak. 

    Qualcomm, yaklaşan 2nm dönemine hazırlanırken amiral gemisi mobil işlemci stratejisinde önemli bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Ortaya çıkan yeni bilgilere göre şirket, yalnızca tek bir üst seviye yonga setine odaklanmak yerine farklı fiyat ve performans seviyelerine hitap eden geniş bir Snapdragon ailesi sunacak. 

    2nm ve 3nm işlemciler bir arada sunulacak

    Sektör kaynaklarına göre bu yılın sonunda tanıtılması beklenen Snapdragon 8 Elite Gen 6 ve Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro modelleri, TSMC’nin 2nm üretim teknolojisini kullanan ilk mobil işlemciler arasında yer alacak. Ancak yeni nesil üretim sürecinin son derece pahalı olması nedeniyle bu çiplerin yalnızca en üst düzey akıllı telefon modellerinde kullanılacağı belirtiliyor. 

    Sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station’a göre Qualcomm, bu soruna çözüm olarak birden fazla üst segment işlemci seçeneğini aynı anda piyasada tutacak. Serinin en güçlü modeli olması beklenen Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro’nun yeni GPU teknolojileri ve gelişmiş önbellek yapısıyla geleceği söyleniyor. Bu yonganın LPDDR6 RAM ve UFS 5.0 depolama teknolojileriyle eşleştirilerek ultra premium telefonlarda kullanılacağı ifade ediliyor.

    Standart Snapdragon 8 Elite Gen 6 ise daha uygun maliyetli amiral gemisi telefonlara güç verecek. Üreticilerin bu işlemciyi LPDDR5X RAM ve UFS 4.1 depolama ile birlikte kullanarak performans ve fiyat dengesini korumayı hedeflediği belirtiliyor.

    En dikkat çekici gelişmelerden biri ise mevcut nesil Snapdragon 8 Elite Gen 5’in piyasada tutulacak olması. Qualcomm’un 3nm tabanlı bu işlemciyi daha düşük fiyatla üreticilere sunarak uygun fiyatlı ancak güçlü telefonların önünü açabileceği konuşuluyor. Ayrıca Snapdragon 8 Gen 6 veya Snapdragon 8 Gen 5 Pro adıyla anılan farklı bir modelin de hazırlık aşamasında olduğu iddia ediliyor. Bu yonganın 3nm sürecini korurken küçük performans artışları sunacağı belirtiliyor.

    Qualcomm’un bu kadar geniş bir ürün gamına yönelmesinin arkasında ise akıllı telefon pazarındaki daralma ve bellek krizinin etkileri bulunuyor. Şirketin 2026 ikinci çeyrek finansal sonuçlarında telefon işlemcisi gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 gerilediği açıklanmıştı. Bu nedenle Qualcomm’un hem amiral gemisi segmentindeki varlığını korumak hem de üreticilere daha esnek çözümler sunmak adına yeni bir strateji geliştirdiği değerlendiriliyor.

    Kaynakça https://wccftech.com/qualcomm-to-offer-various-2nm-and-3nm-chipset-options-this-year/ https://m.weibo.cn/status/5296611707322872
