Qualcomm 2026 ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı: Yapay zeka ve veri merkezi dönemi

Tam Boyutta Gör Qualcomm, 2026 mali yılının ikinci çeyreğine ait finansal sonuçlarını paylaştı. Açıklanan verilere göre şirket, bellek pazarındaki zorluklara rağmen beklentilere paralel bir performans sergiledi. Qualcomm CEO'su Cristiano Amon, mevcut dönemi "sektörde derin bir dönüşüm süreci" olarak tanımlarken, özellikle yapay zeka tarafındaki gelişmelerin şirketin yol haritasını doğrudan etkilediğini vurguladı.

AI ve veri merkezi yükseliyor

Şirketin açıklamalarında en dikkat çekici noktalardan biri, veri merkezi pazarına yönelik yeni adımlar oldu. Qualcomm, büyük ölçekli bir bulut hizmet sağlayıcısıyla özel silikon geliştirme konusunda iş birliği yürüttüğünü ve ilk sevkiyatların bu yıl içinde başlamasının planlandığını duyurdu. Bu hamle, Qualcomm'un yalnızca mobil cihazlara odaklanan yapısından çıkarak daha geniş bir teknoloji ekosistemine yöneldiğini gösteriyor.

Yapay zeka tarafında ise özellikle "AI agent" olarak adlandırılan yeni nesil sistemlerin, şirketin tüm platform stratejisini yeniden şekillendirdiği belirtiliyor. Qualcomm'un mobil, otomotiv ve IoT gibi farklı segmentlerde geliştirdiği çözümlerin bu dönüşümden doğrudan etkilendiğini söyleyelim. Bu da önümüzdeki dönemde şirketin ürün gamında daha fazla yapay zeka odaklı yenilik görülebileceğine işaret ediyor.

Tam Boyutta Gör Finansal tarafta Qualcomm, ikinci çeyrekte hissedarlara toplam 3,7 milyar dolar geri dönüş sağladı. Bu tutarın 945 milyon doları temettü olarak dağıtılırken, 2,8 milyar dolarlık kısmı hisse geri alımı için kullanıldı. Öte yandan Qualcomm, vergi tarafında da dikkat çekici bir gelişme paylaştı

OpenAI, Qualcomm ve MediaTek ile özel işlemci geliştiriyor 3 gün önce eklendi

Şirket, ABD'deki düzenlemeler doğrultusunda ertelenmiş vergi varlıklarını kullanabileceğini öngörerek 5,7 milyar dolarlık bir vergi avantajı kaydetti. Bu kalem, GAAP sonuçlarına yansırken, şirketin standart (Non-GAAP) performans ölçümlerine dahil edilmedi. İleriye dönük beklentilerde ise bellek tedarikine bağlı kısıtlamaların özellikle akıllı telefon üreticileri üzerinde etkili olmaya devam edeceği belirtiliyor. Qualcomm ise, Çinli üreticilerden gelen talebin üçüncü çeyrekte dip seviyeyi göreceğini, ardından yeniden büyüme trendine gireceğini söylüyor.

