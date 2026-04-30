Qualcomm 2026 ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı: Yapay zeka ve veri merkezi dönemi

AI ve veri merkezi yükseliyor
Şirketin açıklamalarında en dikkat çekici noktalardan biri, veri merkezi pazarına yönelik yeni adımlar oldu. Qualcomm, büyük ölçekli bir bulut hizmet sağlayıcısıyla özel silikon geliştirme konusunda iş birliği yürüttüğünü ve ilk sevkiyatların bu yıl içinde başlamasının planlandığını duyurdu. Bu hamle, Qualcomm'un yalnızca mobil cihazlara odaklanan yapısından çıkarak daha geniş bir teknoloji ekosistemine yöneldiğini gösteriyor.
Yapay zeka tarafında ise özellikle "AI agent" olarak adlandırılan yeni nesil sistemlerin, şirketin tüm platform stratejisini yeniden şekillendirdiği belirtiliyor. Qualcomm'un mobil, otomotiv ve IoT gibi farklı segmentlerde geliştirdiği çözümlerin bu dönüşümden doğrudan etkilendiğini söyleyelim. Bu da önümüzdeki dönemde şirketin ürün gamında daha fazla yapay zeka odaklı yenilik görülebileceğine işaret ediyor.
Şirket, ABD'deki düzenlemeler doğrultusunda ertelenmiş vergi varlıklarını kullanabileceğini öngörerek 5,7 milyar dolarlık bir vergi avantajı kaydetti. Bu kalem, GAAP sonuçlarına yansırken, şirketin standart (Non-GAAP) performans ölçümlerine dahil edilmedi. İleriye dönük beklentilerde ise bellek tedarikine bağlı kısıtlamaların özellikle akıllı telefon üreticileri üzerinde etkili olmaya devam edeceği belirtiliyor. Qualcomm ise, Çinli üreticilerden gelen talebin üçüncü çeyrekte dip seviyeyi göreceğini, ardından yeniden büyüme trendine gireceğini söylüyor.