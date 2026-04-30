Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Qualcomm 2026 ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı: Yapay zeka ve veri merkezi dönemi

    Qualcomm, 2026 mali yılının ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Şirket, zorlu piyasa koşullarına rağmen beklentilere paralel performans sergiledi. Odağını yapay zeka ve veri merkezine kaydırıyor.

    Qualcomm, 2026 mali yılının ikinci çeyreğine ait finansal sonuçlarını paylaştı. Açıklanan verilere göre şirket, bellek pazarındaki zorluklara rağmen beklentilere paralel bir performans sergiledi. Qualcomm CEO'su Cristiano Amon, mevcut dönemi "sektörde derin bir dönüşüm süreci" olarak tanımlarken, özellikle yapay zeka tarafındaki gelişmelerin şirketin yol haritasını doğrudan etkilediğini vurguladı.

    AI ve veri merkezi yükseliyor

    Şirketin açıklamalarında en dikkat çekici noktalardan biri, veri merkezi pazarına yönelik yeni adımlar oldu. Qualcomm, büyük ölçekli bir bulut hizmet sağlayıcısıyla özel silikon geliştirme konusunda iş birliği yürüttüğünü ve ilk sevkiyatların bu yıl içinde başlamasının planlandığını duyurdu. Bu hamle, Qualcomm'un yalnızca mobil cihazlara odaklanan yapısından çıkarak daha geniş bir teknoloji ekosistemine yöneldiğini gösteriyor.

    Yapay zeka tarafında ise özellikle "AI agent" olarak adlandırılan yeni nesil sistemlerin, şirketin tüm platform stratejisini yeniden şekillendirdiği belirtiliyor. Qualcomm'un mobil, otomotiv ve IoT gibi farklı segmentlerde geliştirdiği çözümlerin bu dönüşümden doğrudan etkilendiğini söyleyelim. Bu da önümüzdeki dönemde şirketin ürün gamında daha fazla yapay zeka odaklı yenilik görülebileceğine işaret ediyor.

    Finansal tarafta Qualcomm, ikinci çeyrekte hissedarlara toplam 3,7 milyar dolar geri dönüş sağladı. Bu tutarın 945 milyon doları temettü olarak dağıtılırken, 2,8 milyar dolarlık kısmı hisse geri alımı için kullanıldı. Öte yandan Qualcomm, vergi tarafında da dikkat çekici bir gelişme paylaştı

    Şirket, ABD'deki düzenlemeler doğrultusunda ertelenmiş vergi varlıklarını kullanabileceğini öngörerek 5,7 milyar dolarlık bir vergi avantajı kaydetti. Bu kalem, GAAP sonuçlarına yansırken, şirketin standart (Non-GAAP) performans ölçümlerine dahil edilmedi. İleriye dönük beklentilerde ise bellek tedarikine bağlı kısıtlamaların özellikle akıllı telefon üreticileri üzerinde etkili olmaya devam edeceği belirtiliyor. Qualcomm ise, Çinli üreticilerden gelen talebin üçüncü çeyrekte dip seviyeyi göreceğini, ardından yeniden büyüme trendine gireceğini söylüyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hotbird güzel kanallar würth enjektör temizleyici yorumlar en iyi priz markası sağ sol sinyal çalışmıyor dizel mi benzin mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Mate X7
    HUAWEI Mate X7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Apple 13 in&#231; MacBook Neo
    Apple 13 inç MacBook Neo
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum