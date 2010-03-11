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QWERTY klavyeye sahip LG GW370 ''Shannon'' internette boy gösterdi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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knight
Haber Editörü
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QWERTY klavyeye sahip LG GW370 ''Shannon'' internette boy gösterdi
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Başta Amerika olmak üzere pek çok ülkede ilgi toplayan QWERTY klavyeli cep telefonlarına LG Mobile tarafından bir yenisi daha ekleniyor. GW370 ''Shannon'' kod adlı model Çinli bir internet sitesinde kendisini gösterdi.

Tasarım itibariyle ülkemizde satılan KS360'ı anımsatan telefonun, teknik özellikleri ve tanıtım gününe ilişkin sır perdesi henüz kaldırılmadı. Ancak söylentilere göre ekran çözünürlüğü 240x320 piksel olacak ve telefonun fiyatı bütçeleri sarsmayacak. Bekleyelim ve görelim.

 

QWERTY klavyeye sahip LG GW370 ''Shannon'' internette boy gösterdi
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http://www.handcellphone.com/archives/lg-gw370-shannon-is-leaked Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cihangir151 9 yıl
o klavye ile nasıl rahat yazılabilir merak ediyorum...
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oricin 9 yıl
Biraz önyargılı olacaka ama, gazetenin kuponla verdiği elektronik sözlükleri andırıyor görünümü.
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Jeasme 9 yıl
Klavyesi çok kullanışsız ve kötü görünüyor bence
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