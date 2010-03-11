QWERTY klavyeye sahip LG GW370 ''Shannon'' internette boy gösterdi

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Başta Amerika olmak üzere pek çok ülkede ilgi toplayan QWERTY klavyeli cep telefonlarına LG Mobile tarafından bir yenisi daha ekleniyor. GW370 ''Shannon'' kod adlı model Çinli bir internet sitesinde kendisini gösterdi.

Tasarım itibariyle ülkemizde satılan KS360'ı anımsatan telefonun, teknik özellikleri ve tanıtım gününe ilişkin sır perdesi henüz kaldırılmadı. Ancak söylentilere göre ekran çözünürlüğü 240x320 piksel olacak ve telefonun fiyatı bütçeleri sarsmayacak. Bekleyelim ve görelim.

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http://www.handcellphone.com/archives/lg-gw370-shannon-is-leaked