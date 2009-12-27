Razer: Daha önce görmediğiniz bir teknolojiyi tanıtacağız

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Yaklaşan CES 2010 (Tüketici Elektroniği Fuarı '10) fuarı öncesinde üretici firmalar etkinlik planlarını açıklamaya başladı. Oyunculara özel bilgisayar çevre birimleriyle pazarın popüler isimlerinde birisi olan Razer da CES 2010 fuarının katılımcıları arasında yer alıyor. Firma fuarla ilgili yeni bir açıklama yayımlayarak CES 2010'a özel sürprizleri olduğunu duyurdu. İlk defa fuarda gösterceği çok sayıda yeni ekipman olduğunu belirten Razer, büyük heyecan yaşadıklarını ve şu ana kadar hazırladıkları hiç bir üründe yer almayan yeni bir teknolojiyi fuarda kapsamında ilk kez katılımcıların beğenisine sunacaklarını açıkladı.

Razer ayrıca Abyssus ve Imperator gibi yeni nesil oyuncu farelerinin de fuar kapsamında kullanıcılar tarafından yakından incelenebileceğini belirtti. Gözler CES 2010 fuarında, bakalım Razer çok sayıda yeni ürünün tanıtılacağı bu görkemli fuarda, altını özellikle çizdiği yeni teknolojisi ile ses getirmeyi başaracak mı işte bu sorunun cevabı için 7 Ocak tarihine kadar beklememiz gerekecek.