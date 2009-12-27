Razer: Daha önce görmediğiniz bir teknolojiyi tanıtacağız

Yaklaşan CES 2010 (Tüketici Elektroniği Fuarı '10) fuarı öncesinde üretici firmalar etkinlik planlarını açıklamaya başladı. Oyunculara özel bilgisayar çevre birimleriyle pazarın popüler isimlerinde birisi olan Razer da CES 2010 fuarının katılımcıları arasında yer alıyor. Firma fuarla ilgili yeni bir açıklama yayımlayarak CES 2010'a özel sürprizleri olduğunu duyurdu. İlk defa fuarda gösterceği çok sayıda yeni ekipman olduğunu belirten Razer, büyük heyecan yaşadıklarını ve şu ana kadar hazırladıkları hiç bir üründe yer almayan yeni bir teknolojiyi fuarda kapsamında ilk kez katılımcıların beğenisine sunacaklarını açıkladı.
Razer ayrıca Abyssus ve Imperator gibi yeni nesil oyuncu farelerinin de fuar kapsamında kullanıcılar tarafından yakından incelenebileceğini belirtti. Gözler CES 2010 fuarında, bakalım Razer çok sayıda yeni ürünün tanıtılacağı bu görkemli fuarda, altını özellikle çizdiği yeni teknolojisi ile ses getirmeyi başaracak mı işte bu sorunun cevabı için 7 Ocak tarihine kadar beklememiz gerekecek.
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Yaşar bey valla Creative ne oldu anlamıyorum, adamlar bir anda tepe taklak oldu, yazılım desteğini bile çektiler ürünlerinden neredeyse. Koca firma batacak valla.
bu firma hakkında özel haber bülteni isteriz...
oyunda kavga sırasında dayak yiyince bir yumruk oyuncunun tam midesine sert darbe indirir. oyuncu elinde direksiyonla birlikte 1 metre geriye savulur darbenin etkisiyle...
tabi yeni teknolojinin maharetleri bunlarla bitmez. elinde oklavayla bekleyen kaynana karakterini oynayan bir robot hemen yumruk yemiş oyuncunun arkasında belirir. "internet kafelerde oyun oynayacağım diye evini karını ihmal ediyorsun" diyerek söylenen robot kaynana elindeki oklavayla oyuncuyu bir güzel benzetir...
heyecanla bekliyoruz.