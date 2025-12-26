Giriş
    Realme 16 Pro geliyor: 7.000 mAh batarya ve dahası

    Realme'nin yeni bütçe-performans odaklı telefonu Realme 16 Pro yakında geliyor. Telefon, geçtiğimiz saatlerde Avrupa'da listelenmeye başladı. İşte beklenen özellikler ve fiyatı...

    Realme 16 Pro geliyor: 7.000 mAh batarya ve dahası Tam Boyutta Gör
    Realme'nin yeni bütçe performans telefonları Realme 16 Pro ve 16 Pro Plus, 6 Ocak'ta geliyor. Geçtiğimiz saatlerde ise Realme 16 Pro'nun özellikleri netleşmeye başladı. Telefon, birinci sınıf tasarım, dev batarya ve AI özellikleriyle geliyor. İşte Realme 16 Pro beklenen özellikleri...

    Realme 16 Pro neler sunacak?

    Realme 16 Pro, MediaTek Dimensity 7300-Max 5G platformundan güç alıyor. Orta-üst segmentte konumlanan yonga seti, AirFlow VC soğutma sistemiyle destekleniyor olacak. Şirketin paylaştığı verilere göre cihaz AnTuTu testinde 970 bin puanın üzerine çıkıyor. Bu da günlük kullanımın ötesinde oyun ve yoğun iş yükleri için de yeterli olacak.

    Telefon, ekran tarafında 1.5K çözünürlüğe sahip AMOLED panel ile geliyor. Bu panelde ise 144 Hz yenileme hızı ve 6.500 nit tepe parlaklık değerine yer verilmiş. Bu seviye parlaklık, Realme 16 Pro'yu segmentindeki en iddialı ekranlardan biri hâline getirebilir. Batarya kapasitesi ise cihazın en güçlü olduğu alanlardan biri. 7.000 mAh büyüklüğündeki pil, uzun kullanım süresini önceliklendiren kullanıcıları hedefliyor.

    Yazılım tarafında ise kutusundan Android 16 tabanlı realme UI 7.0 ile çıkacak Realme 16 Pro. AI Recording, AI Framing Master ve Google Gemini entegrasyonu gibi yapay zekâ odaklı özelliklerine de destek sunacak. Son olarak Kamera tarafında Realme, 16 Pro modelinde 200 MP ana sensöre yer veriyor.

    Pro+ modelinde bulunan periskop telefoto ise bu versiyonda yer almıyor. Cihaz ayrıca IP69 sertifikasıyla suya ve toza karşı dayanıklılık sağlıyor. Realme 16 Pro, Master Gold, Pebble Gray ve Orchid Purple renk seçenekleriyle 6 Ocak'ta tanıtılacak. Fiyatlandırma henüz açıklanmasa da, paylaşılan teknik detaylar agresif fiyat-performans dengisiyle konumlanacağı yönünde.

