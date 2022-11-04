Oppo Find X6 Pro özellikleri sızdı: 2K ekran, Snapdragon 8 Gen 2 işlemci, 100W şarj

Oppo'nun yeni bir amiral gemisi akıllı telefon üzerinde çalıştığı zaten biliniyor. Find X6 Pro adı altında çıkış yapması beklenen model detaylandı. Sızıntı kaynağı Yogesh Brar cihazın teknik özelliklerini açığa çıkaran önemli bilgiler paylaştı.
Aktarılan detaylara göre akıllı telefon 2K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızını destekleyen 6.7 inç büyüklüğünde E6 AMOLED LTPO ekran taşıyacak. Gücünü Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 platformundan alacağı belirtilen cihaz 8/12GB RAM ve 128/256/512 GB depolama seçenekleri ile sunulacak.
Oppo Find X6 Pro hakkında bilinenler
Oppo Find X6 Pro'nun arka panelinde 50 megapiksel ana kamera (1 inç Sony IMX989) ve MariSilicon X serisi görüntü çipine sahip üçlü Hasselblad kamera sistemi görev yapacak. Ön tarafında ise görüntülü aramalar ve selfie çekimleri için 32 megapiksel kamera yer alacak.
Akıllı telefonun 100W kablolu hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj desteği sunan 5.000 mAh batarya ile donatılacağı bildirliyor. Gelen bilgiler cihazın Android 13 ile kutudan çıkacağı yönünde. Henüz Oppo Find X6 Pro'nun çıkış tarihi belli değil ancak 2023'ün başlarında tanıtılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.
merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum
E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence