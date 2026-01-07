200MP kameralı Realme 16 Pro serisi tanıtıldı

Realme 16 Pro serisi özellikleri ile neler sunuyor?
Realme 16 Pro, MediaTek Dimensity 7300 Max işlemciyle gelirken, Realme 16 Pro+’ın kalbinde Snapdragon 7 Gen 4 yonga seti bulunuyor. Her iki cihaz 12 GB LPDDR5x RAM (14 GB dinamik RAM desteği) ile geliyor. Pro, 256 GB, Pro+ ise 512 GB'a kadar depolama alanı sunuyor. Her iki cihazda da 7000 mAh batarya bulunuyor. Pil, 80W hızlı şarjı destekliyor.
Realme 16 Pro, OIS destekli 200 megapiksel Samsung HP5 sensörünü içeren ana kamera ve 8 megapiksel ultra geniş açılı kamerayla donatılmış. Realme 16 Pro Plus modelinde 200 megapiksel OIS ana kamera ve 8 megapiksel ultra geniş açılı kameraya ek olarak 3.5x optik yakınlaştırma yapabilen 50 megapiksel periskop telefoto kamera bulunuyor. Her iki cihazda da 4K video kaydına imkan veren 50 megapiksel ön kamera mevcut.
Realme 16 Pro serisi, Android 16 tabanlı Realme UI 7 yazılımıyla kutusundan çıkıyor. Realme, her iki telefonun da üç yıl işletim sistemi yükseltmesi, dört yıl güvenlik güncellemesi alacağını paylaştı. Cihazların diğer özellikler arasında; ekran içi parmak izi sensörü, stereo ses, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, 5G desteği ve IP66/IP68/IP69 dereceli su ve toz direnci yer alıyor.
Realme 16 Pro fiyatı ne kadar?
Realme 16 Pro
- 8GB + 128GB: 355 dolar
- 8GB + 256GB: 377 dolar
- 12GB + 256GB: 410 dolar
Realme 16 Pro Plus
- 8GB + 256GB: 466 dolar
- 12GB + 512GB: 499 dolar
Realme 16 Pro 5G özellikleri
- Ekran: 6.78 inç, FHD+, 144Hz, 1400 nit, AMOLED
- İşletim sistemi: MediaTek Dimensity 7300 Max
- Bellek: 8GB, 12GB RAM
- Depolama: 128GB, 256GB
- İşletim sistemi: Realme UI 7.0, Android 16
- Arka kamera: 200MP f/1.8 (birincil) + 8MP f/2.2 (ultra geniş)
- Ön kamera: 50MP f/2.4
- Bağlantı: 5G, WiFi 5, Bluetooth 5.4
- Batarya: 7000 mAh, 80W hızlı şarj
- Boyut ve ağırlık: 162.6 x 77.6 x 78 mm, 192 g
Realme 16 Pro+ 5G özellikleri
- Ekran: 6.8 inç, FHD+, 144Hz, 6500 nit, AMOLED
- İşletim sistemi: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4
- Bellek: 8GB, 12GB RAM
- Depolama: 128GB, 256GB
- İşletim sistemi: Realme UI 7.0, Android 16
- Arka kamera: 200MP f/1.8 (birincil) + 8MP f/2.2 (ultra geniş) + 50MP f/2.8 (telefoto)
- Ön kamera: 50MP f/2.4
- Bağlantı: 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.4
- Batarya: 7000 mAh, 80W hızlı şarj
- Boyut ve ağırlık: 162.5 x 76.3 x 81 mm, 198 g