    200MP kameralı Realme 16 Pro serisi tanıtıldı

    Realme, premium orta segment ürün gamını genişleterek Realme 16 Pro serisini piyasaya sürdü. Realme 16 Pro Plus ve 16 Pro, büyük 144Hz ekran, 7.000mAh batarya ve gelişmiş kamera donanımıyla geliyor.

    Realme 16 Pro 5G telefon serisi tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Realme 16 Pro ve Realme 16 Pro Plus, resmî olarak tanıtıldı. Şirketin ürün yelpazesini genişleten bu iki cihaz, yeni kulaklık Realme Buds Air 8 ve tablet Realme Pad 3 ile birlikte bugün tanıtıldı. Realme 16 Pro serisi, kamera, pil kapasitesi ve 5G performansına odaklanıyor ve orta sınıf akıllı telefon pazarında konumlandırılıyor. Her iki telefonda da 200MP ana kamera ve 7000mAh batarya bulunuyor.

    Realme 16 Pro serisi özellikleri ile neler sunuyor?

    Realme 16 Pro 5G telefon ekran, işlemci, kamera, batarya özellikleri Tam Boyutta Gör
    Realme 16 Pro ve 16 Pro+, 144Hz ekranla geliyor. 16 Pro modeli, 6.78 inç düz AMOLED ekrana sahipken; 16 Pro Plus modeli, 6.8 inç kavisli gelen ekrana sahip. Ekran parlaklığı, Pro+’da 6.500 nit, Pro'da ise 1.400 nit'e kadar çıkıyor.

    Realme 16 Pro, MediaTek Dimensity 7300 Max işlemciyle gelirken, Realme 16 Pro+’ın kalbinde Snapdragon 7 Gen 4 yonga seti bulunuyor. Her iki cihaz 12 GB LPDDR5x RAM (14 GB dinamik RAM desteği) ile geliyor. Pro, 256 GB, Pro+ ise 512 GB'a kadar depolama alanı sunuyor. Her iki cihazda da 7000 mAh batarya bulunuyor. Pil, 80W hızlı şarjı destekliyor.

    Realme 16 Pro, OIS destekli 200 megapiksel Samsung HP5 sensörünü içeren ana kamera ve 8 megapiksel ultra geniş açılı kamerayla donatılmış. Realme 16 Pro Plus modelinde 200 megapiksel OIS ana kamera ve 8 megapiksel ultra geniş açılı kameraya ek olarak 3.5x optik yakınlaştırma yapabilen 50 megapiksel periskop telefoto kamera bulunuyor. Her iki cihazda da 4K video kaydına imkan veren 50 megapiksel ön kamera mevcut.

    Realme 16 Pro serisi, Android 16 tabanlı Realme UI 7 yazılımıyla kutusundan çıkıyor. Realme, her iki telefonun da üç yıl işletim sistemi yükseltmesi, dört yıl güvenlik güncellemesi alacağını paylaştı. Cihazların diğer özellikler arasında; ekran içi parmak izi sensörü, stereo ses, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, 5G desteği ve IP66/IP68/IP69 dereceli su ve toz direnci yer alıyor.

    Realme 16 Pro fiyatı ne kadar?

    Realme 16 Pro Plus fiyatı kaç dolar Tam Boyutta Gör
    Realme 16 Pro, 355 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu. Realme 16 Pro Plus fiyatı 466 dolardan başlıyor. Model, bellek ve depolama miktarına göre fiyatlandırma şu şekilde:

    Realme 16 Pro

    • 8GB + 128GB: 355 dolar
    • 8GB + 256GB: 377 dolar
    • 12GB + 256GB: 410 dolar

    Realme 16 Pro Plus

    • 8GB + 256GB: 466 dolar
    • 12GB + 512GB: 499 dolar

    Realme 16 Pro 5G özellikleri

    Realme 16 Pro 5G teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.78 inç, FHD+, 144Hz, 1400 nit, AMOLED
    • İşletim sistemi: MediaTek Dimensity 7300 Max
    • Bellek: 8GB, 12GB RAM
    • Depolama: 128GB, 256GB
    • İşletim sistemi: Realme UI 7.0, Android 16
    • Arka kamera: 200MP f/1.8 (birincil) + 8MP f/2.2 (ultra geniş)
    • Ön kamera: 50MP f/2.4
    • Bağlantı: 5G, WiFi 5, Bluetooth 5.4
    • Batarya: 7000 mAh, 80W hızlı şarj
    • Boyut ve ağırlık: 162.6 x 77.6 x 78 mm, 192 g

    Realme 16 Pro+ 5G özellikleri

    Realme 16 Pro Plus 5G teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.8 inç, FHD+, 144Hz, 6500 nit, AMOLED
    • İşletim sistemi: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4
    • Bellek: 8GB, 12GB RAM
    • Depolama: 128GB, 256GB
    • İşletim sistemi: Realme UI 7.0, Android 16
    • Arka kamera: 200MP f/1.8 (birincil) + 8MP f/2.2 (ultra geniş) + 50MP f/2.8 (telefoto)
    • Ön kamera: 50MP f/2.4
    • Bağlantı: 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.4
    • Batarya: 7000 mAh, 80W hızlı şarj
    • Boyut ve ağırlık: 162.5 x 76.3 x 81 mm, 198 g
    Kaynakça https://www.realme.com/in/realme-16-pro-plus-5g https://www.realme.com/in/realme-16-pro-5g
    Atlas robot araba üretiminde çalışacak

