Redmi Note 16 Pro Plus ve Realme 16 Pro 200 MP kamerayla geliyor

Orta sınıf akıllı telefonlara 200 MP çözünürlük geliyor
TENAA listeleri ve sızıntılar, Realme 16 Pro’nun 200 MP ana kameraya ek olarak 8 MP ikinci kameraya sahip olacağını ortaya koyuyor. Realme 16 Pro+ modelinde ise aynı kamera kurulumuna ek olarak periskop telefoto lensin bulunması bekleniyor. Böylece kullanıcılar hem ultra yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekebilecek hem de yakınlaştırma performansında ciddi bir avantaj elde edebilecek.
Redmi cephesinde ise sızıntılar, Note 16 serisinin Pro ve Pro+ versiyonlarında 200 MP kameranın yer alacağını öne sürüyor. Standart modelde bu yüksek çözünürlükte bir kameranın bulunması olası görünmüyor. İlk raporlar, Pro modellerinin 1.5K OLED düz ekrana ve 7.500 mAh bataryaya sahip olabileceğini de işaret ediyor. Bu özellikler, cihazların sadece kamera performansıyla değil, aynı zamanda batarya ve ekran deneyimiyle de dikkat çekmesini sağlayacak.
Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında tanıtılan Redmi Note 15 serisinin ardından, Note 16 serisinin de 2026’nın Ağustos ayında resmi olarak duyurulması bekleniyor. Realme 16 serisi ise TENAA sertifikalarına göre bu ayın sonunda veya Ocak 2026’da resmiyet kazanabilir ve Ocak ayında küresel pazara ulaşması planlanıyor. Bu durum, kullanıcıların yeni kamera teknolojisine önümüzdeki yıl hızlı bir şekilde erişebileceğini gösteriyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
