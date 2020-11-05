Resmen yürürlüğe girdi: Garanti belgeleri dijitalleşiyor

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Türkiye’de bugüne kadarki mevzuata göre pek çok ürünün kutusundan garanti belgesi çıkması zorunluydu. Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle garanti belgesi zorunlu ürünlerde belgenin kutudan çıkması yerine elektronik olarak kullanıcıya iletilmesi yeterli olacak. Böylece kutudaki karmaşanın ve kağıt israfının önüne geçilecek.

Yeni dönemde, garanti belgeleri ile ürünün servis istasyonuna teslim edildiğinde verilen teslim belgeleri ve servis istasyonunca düzenlenen servis fişleri elektronik ortamda tüketicilere verilebilecek. Tüketicinin talep etmesi halinde bu belgelerin yazılı ve basılı olarak verilmesi zorunlu olacak.

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Ürünün kutusunda müşterinin garanti belgesine nasıl ulaşacağına dair bir bilgilendirme olması yeterli olacak. Örneğin bir web sayfasının linki verilerek kullanıcının pdf halinde belgeye ulaşması mümkün olacak. Daha önceki düzenleme nedeniyle satıcılar ithal ettikleri ürünlerin kutusunu açıp garanti belgesini içine koyarak yeniden paketliyordu. Artık ithalatçının ürünün kutusunu açıp yeniden paketlemesine gerek kalmayacak. Bir başka avantajı ise ürünlerin kutusu atıldığında garanti belgesi de çöpe gittiği için çoğu durumda tüketiciler garanti hizmetinden faydalanamıyordu. Elektronik garanti belgesi sayesinde bu dert de ortadan kalkıyor.

Garanti belgesi zorunlu ürünlere yenileri eklendi

Cep telefonu, bilgisayar, kamera, oyun konsolu, otomobil, beyaz eşya, elektrikli ev aletleri, elektronik aletler ve daha pek çok üründe Türkçe garanti belgesinin tüketiciye sunulması zorunlu. Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Garanti Belgesiyle Satılması Zorunlu Ürünler Listesine yeni ürünler eklendi. Tablet, drone, elektrikli kaykay , akıllı saat ve bileklik, görme engelliler için kitap okuyucu, sanal gerçeklik gözlüğü, ATV araç, motorlu bisiklet, motorlu scooter, yat, akıllı ev ve otomasyon sistemi gibi ürünlerin de garanti belgesiyle satılması zorunlu hale getirildi.

Garanti belgesinin elektronik olarak sunulmasını sağlayan karar ve garanti belgesiyle satılması zorunlu ürünlerin kapsamını genişleten karar 1 Ocak 2021’de yürürlüğe girecek. Garanti belgesiyle satılması zorunlu ürünlerin tam listesine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

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