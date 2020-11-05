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    Resmen yürürlüğe girdi: Garanti belgeleri dijitalleşiyor

    Kullanıcıya kağıt halinde sunulması zorunlu olan garanti belgelerinin ve servis fişlerinin artık elektronik ortamda da tüketicilere verilmesine olanak sağlayan karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
    6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
    6,8b
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Resmen yürürlüğe girdi: Garanti belgeleri dijitalleşiyor
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    Türkiye’de bugüne kadarki mevzuata göre pek çok ürünün kutusundan garanti belgesi çıkması zorunluydu. Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle garanti belgesi zorunlu ürünlerde belgenin kutudan çıkması yerine elektronik olarak kullanıcıya iletilmesi yeterli olacak. Böylece kutudaki karmaşanın ve kağıt israfının önüne geçilecek.

    Yeni dönemde, garanti belgeleri ile ürünün servis istasyonuna teslim edildiğinde verilen teslim belgeleri ve servis istasyonunca düzenlenen servis fişleri elektronik ortamda tüketicilere verilebilecek. Tüketicinin talep etmesi halinde bu belgelerin yazılı ve basılı olarak verilmesi zorunlu olacak.

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    Ürünün kutusunda müşterinin garanti belgesine nasıl ulaşacağına dair bir bilgilendirme olması yeterli olacak. Örneğin bir web sayfasının linki verilerek kullanıcının pdf halinde belgeye ulaşması mümkün olacak. Daha önceki düzenleme nedeniyle satıcılar ithal ettikleri ürünlerin kutusunu açıp garanti belgesini içine koyarak yeniden paketliyordu. Artık ithalatçının ürünün kutusunu açıp yeniden paketlemesine gerek kalmayacak. Bir başka avantajı ise ürünlerin kutusu atıldığında garanti belgesi de çöpe gittiği için çoğu durumda tüketiciler garanti hizmetinden faydalanamıyordu. Elektronik garanti belgesi sayesinde bu dert de ortadan kalkıyor.

    Garanti belgesi zorunlu ürünlere yenileri eklendi

    Cep telefonu, bilgisayar, kamera, oyun konsolu, otomobil, beyaz eşya, elektrikli ev aletleri, elektronik aletler ve daha pek çok üründe Türkçe garanti belgesinin tüketiciye sunulması zorunlu. Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Garanti Belgesiyle Satılması Zorunlu Ürünler Listesine yeni ürünler eklendi. Tablet, drone, elektrikli kaykay , akıllı saat ve bileklik, görme engelliler için kitap okuyucu, sanal gerçeklik gözlüğü, ATV araç, motorlu bisiklet, motorlu scooter, yat, akıllı ev ve otomasyon sistemi gibi ürünlerin de garanti belgesiyle satılması zorunlu hale getirildi.

    Garanti belgesinin elektronik olarak sunulmasını sağlayan karar ve garanti belgesiyle satılması zorunlu ürünlerin kapsamını genişleten karar 1 Ocak 2021’de yürürlüğe girecek. Garanti belgesiyle satılması zorunlu ürünlerin tam listesine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.



    Kaynakça https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201105-2.htm https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201105-3.htm Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    isakoc (isa koç) 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Güzel bir adım. Yanlız teknoloji dünyasında çok şey geldi gitti ama e-posta ya ihtiyaç bir türlü bitmedi. Çok ilginç, bak bu sayede illa birşeyler satın alanlar efatura için eposta kullanmaya aşina olacaklar.
    Güzel bir adım. Yanlız teknoloji dünyasında çok şey geldi gitti ama e-posta ya ihtiyaç bir türlü bitmedi. Çok ilginç, bak bu sayede illa birşeyler satın alanlar...
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    Yanıtla +19
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    VaporWave (Emre ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Mantıklı bir karar olmuş yine.
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    esmerbuyucu (E. B.) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Marketten kartla alınan ürünler için de elektronik fiş sistemi devreye girmeli. Böylece fiş için kullanılan kağıt israfının da önüne geçilebilir.
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    The Brand Planet 6 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Harika bir gelişme.
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    victoribarbo (Victor Ibarbo) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    garanti belgesi vergimiz milletimize hayırlı olsun inşallah
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    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Yani iyi güzel de, yapılması gereken yüzlerce iş varken bunlarla uğraşılması biraz garip.
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    -lightning- 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Güzel olmuş gerçekten.
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    esmerbuyucu (E. B.) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Marketten kartla alınan ürünler için de elektronik fiş sistemi devreye girmeli. Böylece fiş için kullanılan kağıt israfının da önüne geçilebilir.
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    Fevkelade1i (Muhammet Trabzon) 6 gün ( Mesaj Silindi ) esmerbuyucu
    Bu çok harika olurdu işte.
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    ressi1 (Resul ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Garantinin kendisine bir düzenleme getirseler keşke şirketler hiç birşeyi umursamıyor tamamen mağduriyet üstüne kurulular.
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    4TCL (Sedat ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Iphone fotoğrafının bu haberle ne alakası var. 😁
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    SilenthillDream 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Bir ürün aldım gg den faturası gelmedi.. Mail yoluyla gelicek dediler PDF geldi ürün 10 ay sonra bozuldu. Fotokopi çektirip garantiye yolladim satıcının bilgileri vesaire sahte çıktı ve garantim onaylanmadı adam Gg de satışlarida durdurmuş kapalı bunun önüne nasıl geçeceğiz arkadaşlar iyi güzel dijitale dönücek te ?
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    gcb1903 (Gökhan BEDİR) 6 gün ( Mesaj Silindi ) SilenthillDream
    Bunun önüne de gelen faturayı doğrulayarak geçersiniz. E-fatura mükellifi olduğunu iddia ediyorsa satıcı 1 tık ile doğrulama yaparsınız.
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    WienerWald (AD ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Şu garanti olayı bir de uluslararası olsa süper olacak .
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    Zeen (Burak kaya) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Vardir bunda da bir bit yenigi güvenmiyorum
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    6836 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

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    garanti belgesi, dijital garanti belgesi ve
    2 etiket daha elektronik garanti belgesi Bilim ve Teknoloji
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