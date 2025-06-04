Suudi şirket Türkiye'ye 2 GW kapasiteli güneş enerjisi santrali kuracak!

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Tam Boyutta Gör Suudi Arabistan merkezli enerji şirketi ACWA Power, Türkiye’ye 2 milyar dolarlık yatırım yapmaya hazırlanıyor. ACWA Power, Türkiye’ye 2 GW (gigavaat) kapasiteli güneş enerjisi santrali kuracak.

CNBC-E’enin haberine göre ACWA Power, Türkiye’ye güneş enerjisi yatırımında imza aşamasına geldi. Sivas’a 1 GW ve Karaman’a 1 GW olmak üzere toplam 2 GW kurulu güce sahip GES kurulacak.

Kalyon ve Cengiz Enerji Suriye’de 1 GW’lık güneş santrali kuracak 5 gün önce eklendi

ACWA Power, santralde kullanılacak tüm panel ve ekipmanları Çin’den tedarik etmeyi istiyordu. Türkiye ile Suudi yetkililer arasında yapılan görüşmeler neticesinde yerlilik şartında anlaşmaya varıldı. Türkiye’de üretim yapan şirketlerin panelleri ve ekipmanları kullanılacak. ASWA Power, yerli üreticilerle iletişime geçerek teklif toplamaya başladı.

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ACWA Power’ın kuracağı GES’lere 30 yıl alım garantisi verilecek. Bu, ACWA Power’ın Türkiye’deki ilk yatırımı değil. Şirket daha önce Kırıkkale'de 950 megavat kapasiteli doğalgaz santrali kurarak Türkiye enerji pazarına giriş yapmıştı. ACWA Power, Türkiye’de güneşe daha fazla yatırım yapmayı planlıyor. İlerleyen dönemlerde yeni santrallerle birlikte 2 gigavatın üzerinde kapasiteye ulaşılabilir.

Türkiye'nin kurulu güneş gücü 22 GW

EPİAŞ verilerine göre Türkiye’de lisanslı ve lisanssız güneş enerjisinde toplam kurulu güç 22,54 GW kapasiteye ulaştı. Türkiye’de en büyük güneş enerjisi santrali Kalyon Enerji tarafından kuruldu. 1,35 GW gücündeki santralde yılda 3 milyar kilovatsaat elektrik üretilecek. ACWA Power’ın 2 gigavatlık GES’leri, tek şirket tarafından güneşe yapılmış en büyük yatırım olacak. ACWA Power, Suudi Arabistan, Malezya ve Özbekistan’da yüksek kapasiteli güneş enerjisi santralleri projelerini hayata geçirdi. Suudi şirketin son durağı Türkiye olacak.

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Suudi şirket Türkiye'te 2 GW'lık güneş enerjisi santrali kuracak!

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