Bayraktar TB3 SİHA/İHA ile dışa bağımlılık biraz daha azalacak

Libya ve Azerbaycan’da gerçekleştirilen operasyonlar ile dengeleri değiştiren Bayraktar TB2 SİHA'iHA'ların arından i değiştiren Bayraktar TB3’ler yolda.

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Bayraktar TB2 ASELSAN'ın "gözü" ile gördü ve vurdu

Baykar Savnma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, 29 Ekim 2020 tarihinde sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, iki önemli haberi birden duyurdu.

Bayraktar, sosyal medya paylaşımında, hem SİHA üretiminde TB3’e geçileceğini, hem de TB3’lerde ve yine geliştirilmekte olan Akıncı TİHA’da TUSAŞ Motor Sanayi'nin (TEI) geliştirdiği PD170 motorunun kullanılacağını açıkladı.

45 BİN İRTİFAYA KADAR KULLANILABİLİYOR

TEI'nın Savunma Sanayi Başkanlığının desteğiyle İHA’lar için tasarladığı ve geliştirdiği PD170 motoru İHA’lar için geliştirilen ilk yerli ve milli turbo dizel havacılık motoru olma özelliğine sahip. İrtifa kabiliyetleri ve yakıt sarfiyatı bakımından rakiplerinin önünde yer alan PD170, 162 kg ağırlığında. TEI'nin imkânlarıyla geliştirilen yazılıma sahip motor, 45.000 feet irtifaya kadar kullanılabiliyor. Bayraktar TB3'de yerli motorun kullanılması beklenirken bir başka yerli ürünün daha kullanılması bekleniyor: FLIR

Özellikle Kanada'nın yaptırımları sonrası FLIR'lerde yerli alternatiflere öncelik verildi. Bayraktar TB3'te ASELSAN tarafından geliştirilen FLIR sisteminin kullanılacak. TB3, TB2'den çok daha fazla yerlilik oranına sahip bir şekilde operasyonları gerçekleştirecek ve bu sayede hiçbir ambargo endişesi taşınmayacak.

https://twitter.com/Selcuk/status/1321843857139605504?s=20

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