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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bayraktar TB3 SİHA/İHA ile dışa bağımlılık biraz daha azalacak

    Baykar Savunma tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA/İHA'dan daha gelişmiş özelliklere sahip yeni bir SİHA/İHA geliştirilecek. Bu SİHA/İHA'nın adı Bayraktar TB3.
    1 hf.
    19,7b
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    22
    Savunma Sanayi
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    Fatih Atasoy
    Haber Editörü
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    1

    Bayraktar TB3 SİHA/İHA ile dışa bağımlılık biraz daha azalacak

    Libya ve Azerbaycan’da gerçekleştirilen operasyonlar ile dengeleri değiştiren Bayraktar TB2 SİHA'iHA'ların arından i değiştiren Bayraktar TB3’ler yolda.

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    Baykar Savnma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, 29 Ekim 2020 tarihinde sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, iki önemli haberi birden duyurdu.

    Bayraktar, sosyal medya paylaşımında, hem SİHA üretiminde TB3’e geçileceğini, hem de TB3’lerde ve yine geliştirilmekte olan Akıncı TİHA’da TUSAŞ Motor Sanayi'nin (TEI) geliştirdiği PD170 motorunun kullanılacağını açıkladı.

    45 BİN İRTİFAYA KADAR KULLANILABİLİYOR

    TEI'nın Savunma Sanayi Başkanlığının desteğiyle İHA’lar için tasarladığı ve geliştirdiği PD170 motoru İHA’lar için geliştirilen ilk yerli ve milli turbo dizel havacılık motoru olma özelliğine sahip. İrtifa kabiliyetleri ve yakıt sarfiyatı bakımından rakiplerinin önünde yer alan PD170, 162 kg ağırlığında. TEI'nin imkânlarıyla geliştirilen yazılıma sahip motor, 45.000 feet irtifaya kadar kullanılabiliyor. Bayraktar TB3'de yerli motorun kullanılması beklenirken bir başka yerli ürünün daha kullanılması bekleniyor: FLIR

    Özellikle Kanada'nın yaptırımları sonrası FLIR'lerde yerli alternatiflere öncelik verildi. Bayraktar TB3'te ASELSAN tarafından geliştirilen FLIR sisteminin kullanılacak. TB3, TB2'den çok daha fazla yerlilik oranına sahip bir şekilde operasyonları gerçekleştirecek ve bu sayede hiçbir ambargo endişesi taşınmayacak.



    https://twitter.com/Selcuk/status/1321843857139605504?s=20 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

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    34 dakika önce
    gun

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    51 dakika önce
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    Feyzuli 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bayraktar durma oğlum hevallere bomba dağıt.
    1 Yanıt Yanıtla +34
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    Musty3535123 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    bu damat düzgün, diğeri gibi değil. bunu destekleriz. (bunda çokomel yok)
    Yanıtla +24
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    Galatas4ray (ENVER A.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hewallerin gözü yaşlı
    Yanıtla +23
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    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    sametbulut67 4 gün ( Mesaj Silindi )
    başaramayacagımız şey yok bizim yeter ki imkanlarımızı kısıtlamasınlar
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    1BilimAdamı (Hakan Altay) 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Baykarın farklı İhalar üretebilmesini takdir ediyorum ama Tai-Tusaşı , Anka'yı görmezden gelmelerine sinir oluyorum. Kilit olan savunma sanayi şirketleri bence sırasıyla ;Aselsan Roketsan Tai Havelsan Otokar Bmc sonra baykar. Tabi kapasite olarak bizim şirketler uluslararası diğer şirketlere göre çok küçük mesela italyan havacılık uzay şirketi Leonardo'da 60bin küsür çalışanı var. Amerikan locheed martinin 100binden fazla bizim Tai son yıllarda çalışan sayısını 2 kata yakın arttırırak 8bine çıkardı. Ben Taide 3 4 yıl önce staj yaparken en az 10bin çalışan olması gerektiği söyleniyordu. Hatta üretim kapasitesi olarakta örnek veriyim. Tsk 60 70 atak sipariş etti Taiden ama yıllık üretim adetini 4 5 hatırlıyorum, yanlış değilsem.
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    DH Misafiri 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu ülke'nin insanlarının yapamayacağı başaramayacağı iş yok.yeter ki içimizdeki hainlere engel olalım.
    Yanıtla +6
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    mtanhu (murat ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu adam benim gözümde, Türkiye'nin Elon Mask'ı.
    Eleştirilmesinin tek nedeni de damat olması. Ancak bu ülkede ve ortadoğuda olur böyle şeyler, adamın başarısı görmezlikten gelinir akrabalarınında dolayı yargılanır!

    -----


    Sürü Dron fikrini uygulayan bu adam. Yepyeni bir savaş ve gözlem stratejisi geliştirdi. 10 yıldır takip ediyorum kendisini. 10 yıl önce bu işlere başladığındaki heyecanından en ufak zerre kayıp yok.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    alfa-x 5 gün ( Mesaj Silindi ) mtanhu
    İyiki damat yoksa ne İHA ne SİHA sahibi olabilecekmişiz.2009 da kredi alamamış ,2015 de silahlı atış izni verilmemiş.Bu arada maskitoda hangi dünya ta rk atinin adamın biliyorsundur..
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    DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Erdoğanı eleştirmek için yeteri kadar sebep varken damat üzerinden yürümek ahmaklıktır. Adam bir başarı abidesi. Erdoğanın damadı olmak suçmu.
    Yanıtla +3
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    DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    ANKA dan ne farkı kaldı? ortak motor aynı kamera sistemi?? biri %100 devletin(Anka) diğeri özel bir şirket??? Eeee?
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    ufuk172 (ufuk erim) 6 gün ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    Devletin Ankasini istediğin zaman istediğin devlete satamazsin. Ama bayraktar a parayı veren düdüğü çalar. Keşke bayraktar gibi 2-3 şirketimiz daha olsa.
    Yanıtla +2
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    DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Yerlinin ne olduğunu bilmeyenler için iyi bir açıklama. Millet yerli deyince ne anlıyor bilemedim. Kullanılan pc işletim sistemi pardus sanıyor, işlemcileri Türkiyenin ürettiğini sanıyor, ben evde kart geliştirmesi yapan birisi olarak yaptığım her karta benim diyorum ama hiç birisinin rölesini, işlemcisini, kondansatörünü veya sensörleri kendim üretmiyorum. Ne yani şimdi bu yerli değil mi diyeceğiz? O halde hiç bir şeyi kimse kendisi üretmiyor. Allah kumu yaratmasaydı yarı iletken olmazdı. Yarı iletken yoksa transistör işlemci olmazdı. Neden sahibi Allah olunca herkes sahibini kendisi ilan ederken imal edilmişini başkasına ait diye düşünebiliyor? Halkımız gerçekten çok cahil.
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    vozy (Vatan Yiğit) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Bence tamamen yerli olması ARGE nin daha da iyileşmesi ile mümkün olur ki yeterli destek ve bütçeyle olmayacak bir şey değil..
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    YasinCC (Yasin ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yerli üretim de anlarım da pd170, 180 ne ara milli tasarım oldu?

    Rotax dan alınan motor 60kg civarlarındaydı.
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    isakoc (isa koç) 6 gün ( Mesaj Silindi ) YasinCC
    Rotaxla pd179in görsel h benzer yanı yok. Kaldı ki turbo dizel motorlar dünyada aynı mantıkla yapılır, tüm tekniği aynıdır. Kimden çalabilirsin ki, hepsi aynı. Sadece ülkelerin kendi metal işleme teknolojisine bağlı olarak hacimleri ve ağırlıkları değişir. Bizde zamanla bu seviyeye ulaşacağız İnşallah. Kimse ilk kez yaptığı işte mükemmel olacak diye bir şart aramaz sanırım. Nizim motor rotaxdan 100 kg ağır ama kaldırma kuvveti rotaxa göre yüzde 70 fazla. Buda o motorun kalkışına fazlasıyla yeterli.
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    WB 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Iyiki cehhabi iktidar olamiyor da bunlar oluyor, yoksa cocuk cocuk oyuncagi deyip nuri demiragi bitirdikleri gibi bitirirlerdi bunu da..
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