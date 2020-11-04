Bayraktar TB3 SİHA/İHA ile dışa bağımlılık biraz daha azalacak

Libya ve Azerbaycan’da gerçekleştirilen operasyonlar ile dengeleri değiştiren Bayraktar TB2 SİHA'iHA'ların arından i değiştiren Bayraktar TB3’ler yolda.İlginizi Çekebilir Bayraktar TB2 ASELSAN'ın "gözü" ile gördü ve vurdu
Baykar Savnma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, 29 Ekim 2020 tarihinde sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, iki önemli haberi birden duyurdu.
Bayraktar, sosyal medya paylaşımında, hem SİHA üretiminde TB3’e geçileceğini, hem de TB3’lerde ve yine geliştirilmekte olan Akıncı TİHA’da TUSAŞ Motor Sanayi'nin (TEI) geliştirdiği PD170 motorunun kullanılacağını açıkladı.
45 BİN İRTİFAYA KADAR KULLANILABİLİYOR
TEI'nın Savunma Sanayi Başkanlığının desteğiyle İHA’lar için tasarladığı ve geliştirdiği PD170 motoru İHA’lar için geliştirilen ilk yerli ve milli turbo dizel havacılık motoru olma özelliğine sahip. İrtifa kabiliyetleri ve yakıt sarfiyatı bakımından rakiplerinin önünde yer alan PD170, 162 kg ağırlığında. TEI'nin imkânlarıyla geliştirilen yazılıma sahip motor, 45.000 feet irtifaya kadar kullanılabiliyor. Bayraktar TB3'de yerli motorun kullanılması beklenirken bir başka yerli ürünün daha kullanılması bekleniyor: FLIR
Özellikle Kanada'nın yaptırımları sonrası FLIR'lerde yerli alternatiflere öncelik verildi. Bayraktar TB3'te ASELSAN tarafından geliştirilen FLIR sisteminin kullanılacak. TB3, TB2'den çok daha fazla yerlilik oranına sahip bir şekilde operasyonları gerçekleştirecek ve bu sayede hiçbir ambargo endişesi taşınmayacak.
https://twitter.com/Selcuk/status/1321843857139605504?s=20 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL
Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
Eleştirilmesinin tek nedeni de damat olması. Ancak bu ülkede ve ortadoğuda olur böyle şeyler, adamın başarısı görmezlikten gelinir akrabalarınında dolayı yargılanır!
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Sürü Dron fikrini uygulayan bu adam. Yepyeni bir savaş ve gözlem stratejisi geliştirdi. 10 yıldır takip ediyorum kendisini. 10 yıl önce bu işlere başladığındaki heyecanından en ufak zerre kayıp yok.
Rotax dan alınan motor 60kg civarlarındaydı.
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