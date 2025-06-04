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    Sanayi Bakanı Kacır: "Türkiye'deki fabrikalarda 200 bin robot çalışacak"

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2030 yılında Türkiye'de 200 bin robotun çalışacağını söyledi. Ayrıca sanayinin Anadolu'da yaygınlaşması için yeni destekler açıklandı.

    Sanayi Bakanı: Türkiye'deki fabrikalarda 200 bin robot çalışacak Tam Boyutta Gör
    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, dün CNN Turk’te katıldığı canlı yayında sanayide robot kullanımına yönelik açıklamalar yaptı. Bakan Kacır, 2030 yılında 200 bin robotun çalışacağını söyledi.

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı M. Fatih Kacır, şunları söyledi:

    “2030'a geldiğimizde Türkiye'nin fabrikalarında çalışan robot sayısını 5 katına çıkaracağız. Biz üretimin ne kadar kıymetli olduğunun farkındayız. Türkiye’nin fabrikalarında 200 bin robot çalışacak. Bizim hedefimiz bu. Böylelikle önümüzdeki dönemde dijital dönüşümden otomasyondan yapay zekadan ve bu sayede elde edeceğimiz rekabet gücünden istifade edeceğiz.”

    81 ilde sanayi tesisleri kurulacak

    Bakan Kacır, yeni teşvik paketi ile 81 ilde sanayileşmenin hızlanacağını söyledi Kacır, 81 ilde sanayileşmenin daha hızlı yaygınlaşması için bir 'Ulusal Sanayi Alanları Master Planı' hazırlandığını duyurdu. Planın ilk aşamasında 32 sanayi bölgesi kurulmasıyla birlikte “mega endüstriyel kentler”in kurulması yönünde kapsamlı bir plan yürüttüklerini belirtti. Yeni sanayi bölgeleri, mevcut organize sanayi bölgelerinden yaklaşık 10 kat daha büyük olacak. Bu bölgelerde konutlar, okullar ve sosyal tesisler bulunacak. Bölgesel kalkınma hedefleri doğrultusunda, sosyoekonomik açıdan geri kalmış şehirlerde yatırım yapan şirketlere 14 yıla kadar sigorta işveren payı desteği, 10 yıl sigorta prim çalışan payı desteği sağlanacağı belirtildi. "Arzumuz tersine göçü hızlandırmak" diyen Kacır, bu sayede topyekün kalkınmanın mümkün olacağını vurguladı.

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