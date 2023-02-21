PS5 özel oyunu Returnal PC'de: Nasıl bir performans sunuyor?

Bu videomuzda PlayStation 5'in özel oyunlarından birisi olan Returnal'ın PC sürümüne yakından bakıyoruz. Özellikle ışın izleme ile dikkat çeken Returnal, gerçekten güçlü bir donanım istiyor.

Bildiğiniz gibi PlayStation artık tüm oyunlarını PC'ye getirmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde de ilk kez PlayStation 5'e özel olan bir oyun PC için çıkışını yaptı. Returnal, PlayStation 5'in ilk oyunlarından birisi konumunda ve niş bir kitlesi olmasına rağmen sevilen bir oyun olmuştu.

Biz de bu videomuzda Returnal'ın PC sürümünü oynuyoruz ve bir yandan da yorumluyoruz. Oyunun performansından, optimizasyonundan ve türünden bu videoda bahsediyoruz. Oyuna şu anda PlayStation 5 dışında Steam ve Epic Games üzerinden de erişim sağlayabilirsiniz.

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