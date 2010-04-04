RIM, 2010 mali yılını rekorlarla kapadı

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Blackberry'nin yaratıcısı Kanada merkezli Research In Motion, yine rekor kırdı. Her yeni çeyrekte, bir önceki rekorunu egale etmeyi başaran firma 2010 mali yılının 4.çeyrek sonuçlarını açıkladı.

Firmadan yapılan basın açıklamasına göre RIM, 27 Şubat'ta sona eren 4.çeyrekte yaklaşık 10.5 milyon Blackberry satışı gerçekleştirdi. Firma bu sayıyla 3.çeyrekteki 10.2 milyonluk rekor satışın üzerine çıkmayı başardı ve 2010 yılı boyunca toplam 37 milyon cihaz satışının altına imzasını attı. Blackberry servisini üye olan abonelerin sayısı da geçen seneye göre %65'lik artış ve bu çeyrekteki 4.9 milyon yeni aboneyle birlikte 41 milyona ulaşırken, Blackberry 2009 yılı itibariyle Amerika'nın en çok satan akıllı telefonu ünvanını korudu.

RIM'in yıllık geliriyse 2009 yılına kıyasla %35 artışla 15 milyar dolara, son çeyrek geliriyse 3.çeyreğe göre %4'lük artışla 3,92 milyar dolara yükseldi. Gelirlerin %80'nin cihaz satışında, %16'sının servisten, %2sinin yazılımdan ve kalan %2'sininde diğer kaynaklardan geldiğini belirten RIM net karın %42.7'den %45.7'e çıktığını açıkladı.