Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

RIM, 2010 mali yılını rekorlarla kapadı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
5,3b
1
6
Diğer
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

RIM, 2010 mali yılını rekorlarla kapadı
Tam Boyutta Gör

Blackberry'nin yaratıcısı Kanada merkezli Research In Motion, yine rekor kırdı. Her yeni çeyrekte, bir önceki rekorunu egale etmeyi başaran firma 2010 mali yılının 4.çeyrek sonuçlarını açıkladı.

Firmadan yapılan basın açıklamasına göre RIM, 27 Şubat'ta sona eren 4.çeyrekte yaklaşık 10.5 milyon Blackberry satışı gerçekleştirdi. Firma bu sayıyla 3.çeyrekteki 10.2 milyonluk rekor satışın üzerine çıkmayı başardı ve 2010 yılı boyunca toplam 37 milyon cihaz satışının altına imzasını attı. Blackberry servisini üye olan abonelerin sayısı da geçen seneye göre %65'lik artış ve bu çeyrekteki 4.9 milyon yeni aboneyle birlikte 41 milyona ulaşırken, Blackberry 2009 yılı itibariyle Amerika'nın en çok satan akıllı telefonu ünvanını korudu.

RIM'in yıllık geliriyse 2009 yılına kıyasla %35 artışla 15 milyar dolara, son çeyrek geliriyse 3.çeyreğe göre %4'lük artışla 3,92 milyar dolara yükseldi. Gelirlerin %80'nin cihaz satışında, %16'sının servisten, %2sinin yazılımdan ve kalan %2'sininde diğer kaynaklardan geldiğini belirten RIM net karın %42.7'den %45.7'e çıktığını açıkladı.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Huzur_02 9 yıl
Bu marka Türkiyede bulunuyor mu ? sadece makinenin kendisi için demiyorum satış servis yedek parça vs.vs..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BaRraCuDa__ 9 yıl
Evet bulunuyor. Hemen hemen her telefoncu ve teknoloji mağazasında var. Servis KVK. Yedek parça pek kullanılmıyor, çünkü Blackberry herhangi bir arıza durumunda cihazı birebir değiştiriyor bildiğim kadarıyla. Sadece yazılımsal sorunlarda servise giriyor. Hatta gsm operatörleri kampanyalı olarak cihazı veriyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
renklem 9 yıl
Maşa'allah..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim