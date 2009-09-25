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RIM'in yeni rekoru: 8.3 Milyon Blackberry satıldı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Shady
Haber Editörü
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RIM'in yeni rekoru: 8.3 Milyon Blackberry satıldı
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Blackberry Tour, Curve 8520 ve %50 indirimli Blackberry Storm derken yüksek bir satış grafiği yakalaması beklenen Kanada merkezli dünyanın önde gelen iletişim firmalarından Research In Motion (RIM), 29 Ağustos'da sona eren 2. finansal çeyreğin sonuçlarını açıkladı.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, geride kalan çeyrekte yapılan 8.3 milyon Blackberry satışı bahar dönemindeki 7.8 milyonluk satış rekorunu egale ederek firmanın tarihine geçti. 3.8 milyon kullanıcı da bu çeyrekte Blackberry servisine abone olarak, toplam servis kullanıcı sayısını 32 milyona yükseltti. Cihaz satış sayısı ne kadar yüksek olsada firmanın bu dönemde elde ettiği net gelirleri ilk çeyreğe göre %26 lık bir düşüşle 643 milyon dolardan 475.6 milyon dolara geriledi. 2.Çeyrek itibariylede firmanın toplam geliri de %3 (geçen sene aynı döneme göre %37) artışla 3.53 milyar dolara yükseldi.

Firma ayrıca 27 Kasım'da sona erecek 3.çeyrek için toplam gelirin 3.6-3.85 milyar dolara yükselmesini ve 4-4.3 milyon yeni kullanıcının Blackberry servisine abone olmasını beklediklerini açıkladı.


http://press.rim.com/release.jsp?id=2521 Yorum Yaz
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