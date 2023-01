Riot Games'in Türkiye ofisini geziyoruz: Koleksiyoncular için cennet

Bu videomuzda League of Legends, Valorant ve daha birçok projesi ile tanınan Riot Games'in İstanbul'da bulunan Türkiye ofisini geziyoruz.

League of Legends, Valorant ve son dönemde Arcane ile tanınan Riot Games şu anda şüphesiz dünyanın en büyük oyun firmalarından birisi. Ülkemize yaptıkları yatırımlarla birlikte de şüphesiz bizler için de en önemli şirketlerden birisi konumunda. Biz de bu videomuzda yıllardır tanıdığımız Riot Games'in İstanbul'da bulunan ofisinde ufak bir tur attık.

Ofisin tahmin edebileceğiniz gibi her tarafı özellikle League of Legends ve Valorant'tan tanıdığımız ürünlerle dolu. Koleksiyoncu olanların videoyu izlerken bir hayli heyecanlanacağını söylemek de mümkün çünkü ofisin her tarafında bambaşka güzellikte ürünler var.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.