Rise Online World Topluluğu 1. Yılını Oyun Severlerle Beraber Kutladı!

Rise Online World, online oyun tutkunları arasında hızla popülerlik kazanmaya devam ediyor. Oyunun başarısı, büyük ölçüde oyun severlerin oluşturduğu topluluğun desteği sayesinde gerçekleşti. Bu yüzden Rise Online World ekibi, topluluğun ilk yıl dönümünü oyun severlerle birlikte kutlama kararı aldı.

Bebek Sahilde başlayan Event etkinliğine bir çok ünlü ve influencer isimlerde katıldı. Bunlardan başlıcaları Özge Ulusoy, Ece Seçkin gibi ünlülerin yanında influencer olarak başlıca godlessturtle, hzyasuo vb. isimler gelmiş oldu. Rise Online World Topluluğu'nun 1. yıl dönümü kutlamaları, topluluğun birlikte eğlenme ve keşfetme fırsatı bulacağı unutulmaz bir gün geçirdi. Bu etkinlikler sayesinde oyun severler, oyunu daha da yakından tanıma fırsatı bulurlarken online topluluklar arasında yeni arkadaşlıklar da kurdu.

Rise Online World ekibi, topluluğunun oluşturduğu desteği takdir etmektedir ve onların da kutlamalarda yer almasını istemektedir. Bu yüzden 1. yıl dönümü kutlamaları sırasında oyun severlerin aktif katılımı önemli bir rol oynadı. Twich Yayıncıları, Oyuncu, Manken, Müzisyenler’de Event’te yer aldı. Oyun severler, oyunun birinci yılını kutladılar.

Rise Online World Kutlamalarında Ece Seçkin ve Özge Ulusoy'da Yer Aldı!

Rise Online World, 1. yıl dönümü kutlamaları için devasa bir hazırlık ile sevenleriyle buluştu. Online oyun tutkunlarının büyük ilgi gösterdiği oyun, birinci yıl dönümü için özel etkinlikler ve sürprizler yaptı. Bu sürprizlerden biri de ünlü şarkıcı Ece Seçkin ve başarılı sunucu Özge Ulusoy'un katılımıyla gerçekleşti.

Ece Seçkin, Rise Online World topluluğunun birinci yıl dönümü kutlamaları için özel bir konser verdi. Konser, oyun severlerin büyük bir heyecanla beklediği bir etkinlik oldu. Ece Seçkin, sahne aldığı Rise Online World etkinliğinde çok eğlendiğindi hayranlarına belirtmeyi unutmadı!

Rise Online World Kutlamalarına Yoğun İlgi Gösteriliyor!

Oyun severler, Rise Online World’ün birinci yıl dönümü kutlamalarına yoğun bir şekilde ilgi gösterildi. Oyun severlerin kutlamalara ilgisi, oyunun başarısı ve oyuncular arasındaki güçlü topluluk bağı ile de bağlantılı olarak gösterildi. Bu noktada Rise Online World, etkileyici grafikleri, benzersiz karakter tasarımları ve heyecan verici oyun özellikleri ile birçok oyuncunun favori oyunlarından biri haline gelmiştir. Bu nedenle oyunun 1. yıl etkinliklerine on binlerce kişinin katılım sağladığı bilgisi verildi!

Kutlamalar kapsamında oyun severler için alanda özel etkinlikler ve sürprizler de hazırlandı. Birinci yıl dönümü kutlamalarında oyun içinde ve sosyal medya platformlarında birçok yarışma, etkinlik ve sürprizler düzenlendi. Bunlar arasında özel kostümler, yüksek seviyeli eşyalar ve özel etkinliklere katılma fırsatı gibi birçok ödül de yer aldı.Çokca eğlenen herkes gayet etkinlikten memnun kaldığını ve tekrarlanmasını dile getirdi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Diğer Haberleri

Rise Online World Topluluğu 1. Yılını Oyun Severlerle Beraber Kut