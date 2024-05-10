Pi Coin resmen duyurdu! Balinalar Pi alternatifi Coinlere hücum ediyor

Kripto para piyasası Pi Coin ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor. Mobil cihazlar üzerinden kripto para madenciliği yapma imkanı sunmak için yola çıkan ve 2021 yılında hızlı çıkış yaparak çok sayıda kullanıcıya ulaşan projenin yaptığı tüm duyurular heyecan yaratıyor.

Pi Coin resmi X hesabından yapılan 9 Mayıs tarihli paylaşımda duyurulan bir fotoğraf etkinliği, topluluk gündemini meşgul ediyor. “Pi Aracılığıyla Benim Dünyam” temalı etkinliğe katılmak isteyenlerin fotoğraflarını Fireside Forum’un PiArt kanalında yayınlaması isteniyor. Seçilen fotoğrafların Pi sosyal medya hesaplarında ve diğer platformlarda yer alabileceğinin paylaşıldığı gönderi, çok sayıda negatif yoruma tanıklık ediyor.

Beta ve Test ağı yıllar önce tamamlanan projede Mainnet’in bir türlü yayına alınmaması sebebiyle öfkelenen Pi topluluğu, proje ekibini dolandırıcılık da dahil olmak üzere pek çok şeyle suçluyor. Fotoğraf etkinliği duyurusuna gelen yorumlar arasında “Topluluğunuzun yüzde 90’ı Mainnet bekliyor, siz hala sanat diyorsunuz” minvalinde serzenişler olduğu göze çarpıyor.

Pi Coin ekibinin Mainnet’i yayına almamasının yanı sıra tatmin edici olmaktan uzak açıklamalarda bulunması bazı yatırımcılar için bardağı taşıran son damla oluyor. Pi alternatifi projelere yönelen küçük yatırımcılar ve kripto balinalar, yeni coin projelerine doğru yelken açıyor.

Ön satış etkinliği devam eden ve son olarak bir kripto balinasının 183 bin dolarlık yatırım yaptığı Dogeverse token en çok ilgi çeken projelerden biri oluyor. Yapay zeka destekli köpek coin WienerAI ise hızlı büyüyen topluluğu ile Pi Coin mağduru yatırımcıların ilgi alanına giriyor.

Dogeverse Tokene 183 Bin Dolarlık Balina Dopingi

İndirimli fiyatlardan Dogeverse token satın almak isteyen yatırımcılarla buluşan ön satış etkinliği, birkaç gün önce gerçekleşen bir balina hareketi sonrası hareketli zamanlar yaşıyor. EtherScan verilerine göre bir kripto balinasının 7 Mayıs tarihinde 183 bin dolarlık satın alım yaptığı Dogeverse token, gelecek vadeden ön satış coinleri listesine üst sıralardan girmeyi başarıyor.

İlk gerçek çok zincirli DOGE projesi olmak için yola çıkan ve şu ana kadar topladığı fonlar 13 milyon doları aşan Dogeverse, Ethereum, BNB Zinciri, Polygon, Solana, Avalanche ve Base ağlarını birbirine bağlıyor. Birbirine kapalı blok zinciri toplulukları arasında köprü görevi görmek isteyen Dogeverse token, hız, verimlilik, güvenlik ve düşük maliyetli bir dolaşım vadediyor.

Projenin native tokeni DOGEVERSE token aşamalı bir ön satış ile erken dönem yatırımcılara sunuluyor. İndirimli fiyatlardan yatırım yapmak için son şansını kullanan kripto meraklıları, mevcut aşamada 0,00031 dolar ödeyerek projedeki yerini alabiliyor.

Dogeverse projesi yüksek APY ve blok ödülleri sunan staking mekanizması ile pasif gelir elde etme imkanı da sağlıyor. Şu ana kadar stake edilen Dogeverse token sayısı 22 milyarı aşıyor.

Kripto balinalarının radarına girmeyi başaran Dogeverse token satın almak isteyen kripto meraklıları, tamamlanan ağ bağlantıları sayesinde ETH, USDT, BNB, MATIC, AVAX, BASE, SOL veya kart işlemleri kullanarak ödeme yapabiliyor.

1,5 Milyon Dolara Yaklaşan WienerAI Ön Satışı İlgi Görüyor

Blok zinciri ekosistemini yapay zeka teknolojisi ile buluşturan köpek temalı meme coin WienerAI token satın almak isteyen yatırımcılar, indirimli ön satış etkinliğinden faydalanabiliyor. Popüler bir meme coin olarak yatırımcılarına kazanç sağlamanın yanı sıra WienerAI token, işlevselliği ile de dikkat çekiyor.

Kripto para birimlerinin sayısının büyük bir hızla arttığı ekosistemde doğru yatırım yapmak için bot arayışında olan yatırımcılara destek olmak isteyen WienerAI, gücünü yapay zeka teknolojisinden alıyor. Token sahipleri, WAI token ile son teknoloji bir yatırım botunun avantajlarından yararlanıyor.

Katılımcılara “Sosis Ordusu” adını veren WienerAI token, sonsuz yükseltilebilirlik, yaratıcı pazarlama stratejileri ve yenilikçi kripto teknolojilerini bir araya getiriyor. Şu ana kadar toplanan fonların 1,5 milyon dolara yaklaştığı ön satış, yatırımcılardan yoğun ilgi görüyor.

Aşamalı ön satış etkinliğinin her aşaması 2 gün süren WienerAI token ön satışının mevcut aşamasında katılımcılar, 0,000706 dolar ödeyerek WAI token satın alma imkanı buluyor. Proje ekibi Sosis Ordusu adını verdiği topluluğu desteklemek için staking mekanizmasını daha ön satış bitmeden devreye alıyor.

Şu ana kadar stake edilen token sayısının 1,5 milyarı aştığı staking özelliği mevcut oranıyla yüzde 681 APY sağlıyor. ETH bloğu başına 3938 WAI token ödül sunulurken staking ödülleri iki yıla dağılacak şekilde token sahipleriyle buluşuyor.

Kripto para piyasasını etkisi altına alan ve 2023’te başlayan meme coin çılgınlığına katılan WienerAI token, Pi Coin projesindeki belirsizlikten sıkılan yatırımcılar için bir alternatif olarak konumlanıyor.

Yapay zeka destekli köpek coinlere ilgi gösteren kripto meraklıları, ETH, USDT, BNB ve kart işlemleri ile WienerAI token ön satış etkinliğine dahil olabiliyor. Şeffaflığı ön planda tutan proje ekibi, yol haritasındaki ilerleyişe dair güncel bilgilendirmeleri, WienerAI resmi Telegram kanalından ve X hesabından paylaşıyor.

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