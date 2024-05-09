Binance'te Listelenebilecek Yapay Zeka Coinleri Hangileri?

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Kripto dünyasında borsa denilince ilk akla gelen isimlerden olan kripto para borsası devi Binance, tüm proje geliştiricilerin listeleme hayaliyle girişimlerine hız verdiği bir platform olarak konumlanıyor.

Bini aşkın pazarda 600’den fazla kripto para birimi ile işlem yapma fırsatı sunan Binance’nin listelemelerde ne kadar ince eleyip sık dokuduğu ve her projeye platformda yer vermediği biliniyor.

Güvenlik konusundaki titizliği ve kullanıcı dostu arayüzü ile Binance, projeler için bir güven emaresi olarak kabul ediliyor. Bir kripto coin Binance borsasında listelendiğinde bu, ilgili projenin güvenilir olduğu ve gelecekte yükselebileceği şeklinde yorumlanıyor.

Binance’te hangi projenin listeleneceğini açıklamalar öncesinde kesin olarak bilmek mümkün olmuyor. Lakin bazı projeler, ön satış etkinliklerinde gösterdiği performans ve kripto meraklılarına sunduğu işlevsellik ile Binance borsasında listelenebilecek projeler arasına girmeyi başarıyor.

Binance borsasında yer alma adayı kripto coinler arasında özellikle yapay zeka projeleri ilgi görüyor. Geleceğin teknolojisini blok zinciri ile bir araya getiren bu projelerden WienerAI ve 5SCAPE, başarılı ön satış etkinlikleri ile dikkat çekiyor.

Yapay Zeka Destekli Köpek Coin WienerAI 1,5 Milyon Dolara Yaklaşıyor

Yapay zeka temalı sosis cinsi bir köpek coin olan WienerAI ön satışında toplanan fonlar 1,5 milyon dolara doğru emin adımlarla ilerliyor. Topluluk odaklı bir yaklaşım ile geliştirilen projenin ön satışında indirimli fiyatlardan WienerAI token satın almak isteyen yatırımcı sayısı giderek artıyor.

WAI sembolü ile karşımıza çıkan ve Ethereum blok zinciri üzerinde inşa edilen bir ERC-20 tokeni olan WienerAI token, şu ana kadar topladığı fonlar ve büyüyen topluluğu ile Binance borsasında listelenmeye aday gösteriliyor.

Sonsuz yükseltilebilir oluşu, kripto alanındaki yetkinlikleri ve pazarlama stratejisiyle dikkat çeken WAI token, Scotty the AI ve Meme AI gibi projelerin başarısını ileriye götürmeyi amaçlıyor.

69 milyar adet token arzı bulunan WAI tokenlerin yüzde 30’u ön satışa ayrılıyor. WienerAI tokenlerin yüzde 20’si staking mekanizmasına, yüzde 20’si topluluk ödüllerine, yüzde 10’u borsa likiditesine ve kalan yüzde 20’si pazarlama faaliyetlerine tahsis ediliyor.

Katılımcılar, aşamalı bir ön satışa katılarak WAI token satın alabiliyor. Her aşamada fiyat arttığından erken aşamada katılmak potansiyel kazanç imkanını artırıyor. WAI token ön satışının aşamaları 2 gün sürüyor. 2 gün içinde bir sonraki aşamaya geçildiğinde indirimli fiyat penceresi oldukça kısa oluyor. Bu sebeple projeyle ilgilenen yatırımcılar hızlı hareket ediyor.

Staking özelliği ile WAI tokenlerini kilitleyen yatırımcılar yüksek APY ve blok ödülleri ile karşılaşabiliyor. Şu ana kadar stake edilen token sayısı 1,4 milyarı aşarken yıllık getiri yüzdesi (APY) yüzde 718 olarak belirleniyor. 2 yıla yayılacak staking ödülleri ile topluluğu desteklemeyi düşünen WienerAI proje ekibi, ETH bloğu başına 3938 WAI ödülü veriyor.

Yapay zeka temalı köpek coin arayışındaki yatırımcılar, ETH, USDT, BNB ve kart işlemleri ile WienerAI ön satış etkinliğine dahil olabiliyor.

Yapay Zeka Destekli VR Platformu 5SCAPE 5,8 Milyon Doları Aştı

Yapay zeka temalı oyun tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği ve indirimli fiyatlardan 5SCAPE token satın alma imkanı sunan ön satış etkinliği oldukça hızlı ilerliyor. Şu ana kadar 5,8 milyon doları aşan fon toplamayı başaran proje ekibi, şeffaflığı ve topluluk odaklı yaklaşımı ile de alkış alıyor.

5th Scape platformu, sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) teknolojilerini blok zinciri ve oyun dünyasıyla bir araya getiriyor. 5thScape tokenden güç alan son teknoloji platform, oyun ve eğlence dünyasında devrim yapmak için kolları sıvıyor.

Dinamik dövüşlerden hız yarışlarına, çevrimiçi şampiyonluklardan kriket oyununa ve futbol karşılaşmalarına kadar en çok tercih edilen seçenekleri sunan proje, 5SCAPE token sahiplerine benzersiz imkanlar sağlıyor.

Ethereum tabanlı bir kripto para birimi olan 5SCAPE token sahipleri, oyun içi premium özelliklere ve yüksek kaliteli VR oyun koltukları ve kulaklıklar için sunulan indirim kampanyalarına erişim imkanı buluyor.

Proje ekibi 5SCAPE token arzının çok büyük bir bölümüne denk gelen yüzde 80’lik dilimi ön satışa tahsis ediyor. Aşamalı fiyat politikasına sahip ön satışın her diliminde 5SCAPE token fiyatı belirli oranlarda artıyor.

Mevcut haliyle 5SCAPE token beşinci aşamada ilerliyor ve şu ana kadar toplanan fonlar 5,8 milyon doları aşıyor. Bu aşamada 5SCAPE token satın almak isteyen yatırımcılar, 0,00327 dolar ödüyor. Ön satışın bir sonraki aşamasında token fiyatının yüzde 14,98 oranında artırılarak 0,00376 dolara yükseltilmesi amaçlanıyor.

Proje sayfasına göre 5SCAPE token borsa listeleme fiyatının 0,01 dolar olması planlanıyor. Ufak bir hesapla mevcut aşamada 1 5SCAPE token satın alan yatırımcılar, borsa listeleme anında yüzde 205,81 oranında kar elde etmiş oluyor.

Benzersiz bir oyun deneyimi sunmak için yola çıkan 5thScape ön satışına katılmak isteyen yatırımcılar, ETH, USDT, BNB, MATIC ve kart işlemleri kullanarak 5SCAPE token satın alabiliyor.















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