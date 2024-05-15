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    Rakion Macerası Türkiye’de Başladı!

    Rakion tutkusu yeniden başlıyor! Aksiyon-RPG severlerin unutamadığı Rakion, Neosonyx yapımcılığında Lemon8games tarafından yeniden yayınlandı                                       

    Rakion Macerası Türkiye’de Başladı! Tam Boyutta Gör

    Rakion tutkusu yeniden başlıyor! Aksiyon-RPG severlerin unutamadığı Rakion, Neosonyx yapımcılığında Lemon8games tarafından yeniden yayınlandı. Rakion Türkiye’ye özel sunucusu ile tüm oyuncuları mücadele dolu bir maceraya davet ediyor.

    Aksiyon-RPG türündeki Rakion, ilk kez 2006 yılında ülkemizde oyuncular ile buluşmuştu. 2019 yılında yayın hayatına bir süre ara veren Rakion orijinal hali ile tamamen Türkçe olarak ülkemizde yayın hayatına yeniden başladı. Oyunun geri dönüşü 6 Nisan’da başlayan ön kayıt dönemi ile Türk oyunculara duyurulmuştu. Eski Rakion tutkunlarının heyecanla karşıladığı haber, yeni oyuncular arasında da merak uyandırdı.

    Unutulmaz mücadele Rakion yeniden başlıyor

    Fantastik evreni ve hikayesi ile oyuncuları kendine çeken Rakion, Tanrıların Ülkesi olarak anılan Emer kıtasında geçiyor. Kıtanın koruyucusu Beyaz Ejderha, barışı korumak için elinden geleni yapsa da insanların aç gözlülüğü kaosu beraberinde getiriyor. İnsanlığın kaderine yön vermek isteyen kahramanlar ve intikam yemini etmiş kötülerle dolu bu hikâye, Rakion efsanesinin doğmasını sağlıyor. Efsanenin detaylarıyla anlatıldığı iki bölümlük video serisini Rakion’un resmi YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

    Rakion Macerası Türkiye’de Başladı! Tam Boyutta Gör

    Rakion’un Türkiye sunucusu etkinliklerle açıldı

    Macera artık başladı! Rakion’un resmi Türkiye sunucusu 9 Mayıs tarihinde birbirinden değerli ödüller sunan muhteşem etkinliklerle açıldı. Binlerce oyuncunun heyecanla beklediği açılış, Türk oyuncular tarafından coşkuyla karşılandı. Rakion heyecanını ve keyfini artıracak, oynadıkça kazandıran onlarca etkinlik de Türk oyuncuları bekliyor. 9 Mayıs – 4 Haziran arasında gerçekleşecek bu çok özel açılış etkinlikleriyle ilgili detaylı bilgilere Rakion Türkiye’nin resmi forum sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

    Süper Oyuncu Bileti satışta

    Türk oyuncuları bekleyen sürprizler bu kadarla da sınırlı değil. Ayrıca açılışa özel benzersiz avantajlar sunan Süper Oyuncu Bileti de satışa sunuldu. Rakion macerasını bir adım ileri taşıyacak bu özel bilet, yalnızca oyunun açılışına özel olarak 9 Mayıs – 5 Haziran arasında sınırlı süre için satışta olacak. Süper Oyuncu Bileti ile ilgili tüm detaylara Dükkan’dan ulaşabilirsiniz.

    Tutkulu Türk RPG oyuncuları arasında bir efsane haline gelen Rakion, eski ve yeni savaşçılarını mücadelenin bir parçası olmak için Emer’e davet ediyor. Açılışa özel birçok avantaj ve eğlenceli etkinlikleri kaçırmamak için siz de hemen Rakion’u indirin ve bu maceradaki yerinizi alın!

    Rakion’u indirmek için resmi web sitesini ziyaret edin.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
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