Ritek Traxdata markalı yeni SSD'lerini pazara sunuyor

Bir süredir RiDATA markası altında SSD çözümleri hazırlayan Ritek sahip olduğu bir diğer marka olan Traxdata altında da yeni SSD'ler hazırladı. Firmanın bildirisine göre Ultra-S Plus serisi altında hazırlanan katı halli disklerin 2.5" boyutunda ve SATA-II arabirimini desteklediği ifade ediliyor.

Farklı kapasite modelleri bulunan Traxdata markalı yeni SSD'lerde modeline göre MLC veya SLC tipi NAND flash yongaları kullanılmakta. MLC tipi yonga kullanan 32GB, 64GB ve 128GB kapasiteli SSD'ler, 110MB/sn'lik okuma ve 78MB/sn'lik yazma hızlarına, SLC tipi NAND flash yongası kullanan 32GB ve 64GB'lık modeller ise 119MB/sn okuma ve 99MB/sn'lik yazma hızlarına sahip.

Duyurusu yeni yapılan ve raflardaki yerini almaya başladığı belirtilen Traxdata'nın Ultra-S Plus serisi yeni SSD'lerine yönelik olarak henüz net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.