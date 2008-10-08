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Ritek Traxdata markalı yeni SSD'lerini pazara sunuyor

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
4,3b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bir süredir RiDATA markası altında SSD çözümleri hazırlayan Ritek sahip olduğu bir diğer marka olan Traxdata altında da yeni SSD'ler hazırladı. Firmanın bildirisine göre Ultra-S Plus serisi altında hazırlanan katı halli disklerin 2.5" boyutunda ve SATA-II arabirimini desteklediği ifade ediliyor.

Farklı kapasite modelleri bulunan Traxdata markalı yeni SSD'lerde modeline göre MLC veya SLC tipi NAND flash yongaları kullanılmakta. MLC tipi yonga kullanan 32GB, 64GB ve 128GB kapasiteli SSD'ler, 110MB/sn'lik okuma ve 78MB/sn'lik yazma hızlarına, SLC tipi NAND flash yongası kullanan 32GB ve 64GB'lık modeller ise 119MB/sn okuma ve 99MB/sn'lik yazma hızlarına sahip.

Duyurusu yeni yapılan ve raflardaki yerini almaya başladığı belirtilen Traxdata'nın Ultra-S Plus serisi yeni SSD'lerine yönelik olarak henüz net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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max975 11 yıl
çeşidin artması harika bakalım fiyatlarda ne zaman alınabilir duruma inecek
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mertekin 11 yıl
Aslında SLC ile MLC arasında daha fazla farkolur sanıyorudum şöyle en az %50 fln.
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