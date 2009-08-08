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Roccat Valo; Makro özellikleriyle öne çıkan yeni oyuncu klavyesi

Almanya merkezli Roccat firması, gelişmiş makro yeteneklerine sahip yeni oyuncu klavyesi Valo ile iddialı olmayı hedefliyor.
10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Son yıllarda bilgisayar çevre bileşenleri daha fazla önem kazanmaya başladı. Özellikle geniş-bant internetin yaygınlaşması ve kullanıcıların çoklu oyuncu desteği sunan çevrimiçi oyunlarda daha fazla vakit harcar olması daha kaliteli, daha fonksiyonel ve ergonomik çevre bileşenlerine olan talebi arttırdı. Zira en hızlı işlemci ve en güçlü ekran kartı gibi seçilmiş komponentlerden oluşan özel bir sisteminiz olsa dahi, PC ile aranızdaki iletişimi sağlayan, sürekli temas içerisinde olduğunuz donanımlar bilindiği üzere klavye ve fare. Dolayısıyla özellikle oyuncular için ergonomik tasarımıyla hem rahat hem de efektif bir kullanım sunan ayrıca sahip olduğu ekstra fonksiyonlar ile oyun veya oyun dışı uygulamalarda verimin arttırılmasına olanak tanıyan özel tasarımlı klavyeler lüks olmaktan çıkmış durumda.

Büyütmek için üzerine tıklayabilirsiniz.

Oyuncular için çevre bileşenleri hazırlayan firmalardan birisi de Almanya merkezli Roccat. Ülkemizde en azından meraklıları haricinde pek tanınan bir firma olmasa da, yurt dışında pek çok etkinliğe ve takıma sponsor olan Roccat, oyunculara yönelik özel çözümler hazırlamakta. Klavye, fare ve kulaklık başta olmak üzere aralarında özel kablo düzenleyicilerinden de oyuncu aksesuarları hazırlayan firma, yeni klavyesini duyurdu. Firmanın Valo olarak isimlendirdiği yeni oyuncu klavyesi, fonskiyonel tasarım özellikleriyle ön plana çıkıyo. Özelleştirilebilme yeteneği en yüksek klavyelerden birisi olarak tanıtılan Roccat Valo, üzerinde yer alan tam 41 adet programlanabilir makro butonuyla dikkat çekmeyi başarıyor zira klavyenin 2MB entegre bellek ile 5 farklı profil altında 4 katman, her katmanda da zaman bilgileriyle birlikte 41 makro tutabildiği belirtiliyor. Makro kaydı için 2MB kapasiteli entegre bellek birimine sahip olan Roccat Valo'nun öne çıkarılan özelliklerinden biris de oyun içi makro kaydına olanak tanıması.

Oyuncular Roccat Valo üzerinde yer alan "Macro Live recording" butonunu kullanarak oyun için makro kaydı gerçekleştirebiliyorlar. Öte yandan farklı makrolar için sıklıkla kullanılan butonların renkli olanları ile değiştirilerek kullanım kolaylığı sağlanabildiğine işaret ediliyor. Kaydedilen oyun veya karakter odaklı profiller arasında hızlı bir şekilde geçiş yapılabildiği belirtilen Roccat Valo üzerindeki butonlar üç aşamalı arka aydınlatma desteğine sahipler. Kullanıcı kontrollü aydınlatma ile ortam ışık seviyesine göre arka aydınlatma seçenekleri arasında geçiş yapılabiliyor. Yeni klavyenin en önemli özelliklerinden biri de beraberinde yine oyuncular için geliştirilen özel bir mikrofona sahip olması. Gürültü engelleme teknolojisiyle gelen mikrofonun çevrim içi / LanParty oyunlar için hazırlandığı belirtiliyor.

Büyütmek için üzerine tıklayabilirsiniz.

Entegre olarak USB, ses (3.5mm) ve mikrofon girişlerine sahip olan Roccat Valo, LCD ekranı (6.5cm x 1..5cm) üzerinden önemli bilgilerin görüntülenebilmesine olanak tanıyor. Zira kullanıcılar LCD ekran ile oyun içi aktivitiler hakkında bilgi alabildikleri gibi işlemci ve bellek durumu ile elektronik postalarını kontrol edebiliyorlar. Standart klavye diziliminde 105 tuşu bulunan Roccat Valo, 48 adet ek tuş ve 7 adet hızlı erişim medya butonuna sahip. Tasarımı esnasında uzun süreli kullanımda bilek ve kolların yorulmaması hedef alınan Roccat Valo'nun kutu içeriğine farklı profil dizilimleri için özel bir tuş çıkartma aparatı da eklenmiş. Tahmin edebileceğiniz üzere kablolu tasarıma sahip olan ve USB 2.0 ara birimini destekleyen Roccat Valo, yurt dışında 100 Avro seviyesinden satışa sunuluyor.


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rykzet 9 yıl
@dmc öyle şeyler kolay kolay bulamazsın 100 tl civarında başlar G11 alabilirsin istersen.
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Mr.PainKiller 10 yıl
g15 gibi geldi
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alito 10 yıl
kablosuzunu istiyoruz aaaahahahahhahahaha (oldu canım)
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artenis 10 yıl
A4 teck ın spectra idi sanırım ısıklı klavyesı mevcut ve gorunum zasıcsından yeterlı - 3 kademleı ısıkları ve ayarlanabılen ek tusları mevcut , fıyatı 29 lira idi,
soran arkadasa bıldırılır :)
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Kumandan 10 yıl
@KanKokan
katılıyorum sana +
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IgorStravinsky 10 yıl
Çakma G800 olmuş.
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fx57 10 yıl
@Mert AYAN, resmi çıkış tarihini Roccat'in resmi sayfasından da doğrulabilirsiniz. Valo geçtiğimiz hafta kullanıma sunuldu. roccat.org/...
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designr 10 yıl
walla g15-19 dan daha çok beğendim
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No Way Out 10 yıl
Ürün 1-1.5 yıl önce cıktı.
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YouCannotChangeYourFate 10 yıl
konuyla alakası yok ama bişe sormak istiyorum fx57 Küçükçekmecenin Neresinden Ben Cennet
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