Roccat Valo; Makro özellikleriyle öne çıkan yeni oyuncu klavyesi

Son yıllarda bilgisayar çevre bileşenleri daha fazla önem kazanmaya başladı. Özellikle geniş-bant internetin yaygınlaşması ve kullanıcıların çoklu oyuncu desteği sunan çevrimiçi oyunlarda daha fazla vakit harcar olması daha kaliteli, daha fonksiyonel ve ergonomik çevre bileşenlerine olan talebi arttırdı. Zira en hızlı işlemci ve en güçlü ekran kartı gibi seçilmiş komponentlerden oluşan özel bir sisteminiz olsa dahi, PC ile aranızdaki iletişimi sağlayan, sürekli temas içerisinde olduğunuz donanımlar bilindiği üzere klavye ve fare. Dolayısıyla özellikle oyuncular için ergonomik tasarımıyla hem rahat hem de efektif bir kullanım sunan ayrıca sahip olduğu ekstra fonksiyonlar ile oyun veya oyun dışı uygulamalarda verimin arttırılmasına olanak tanıyan özel tasarımlı klavyeler lüks olmaktan çıkmış durumda.

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Oyuncular için çevre bileşenleri hazırlayan firmalardan birisi de Almanya merkezli Roccat. Ülkemizde en azından meraklıları haricinde pek tanınan bir firma olmasa da, yurt dışında pek çok etkinliğe ve takıma sponsor olan Roccat, oyunculara yönelik özel çözümler hazırlamakta. Klavye, fare ve kulaklık başta olmak üzere aralarında özel kablo düzenleyicilerinden de oyuncu aksesuarları hazırlayan firma, yeni klavyesini duyurdu. Firmanın Valo olarak isimlendirdiği yeni oyuncu klavyesi, fonskiyonel tasarım özellikleriyle ön plana çıkıyo. Özelleştirilebilme yeteneği en yüksek klavyelerden birisi olarak tanıtılan Roccat Valo, üzerinde yer alan tam 41 adet programlanabilir makro butonuyla dikkat çekmeyi başarıyor zira klavyenin 2MB entegre bellek ile 5 farklı profil altında 4 katman, her katmanda da zaman bilgileriyle birlikte 41 makro tutabildiği belirtiliyor. Makro kaydı için 2MB kapasiteli entegre bellek birimine sahip olan Roccat Valo'nun öne çıkarılan özelliklerinden biris de oyun içi makro kaydına olanak tanıması.

Oyuncular Roccat Valo üzerinde yer alan "Macro Live recording" butonunu kullanarak oyun için makro kaydı gerçekleştirebiliyorlar. Öte yandan farklı makrolar için sıklıkla kullanılan butonların renkli olanları ile değiştirilerek kullanım kolaylığı sağlanabildiğine işaret ediliyor. Kaydedilen oyun veya karakter odaklı profiller arasında hızlı bir şekilde geçiş yapılabildiği belirtilen Roccat Valo üzerindeki butonlar üç aşamalı arka aydınlatma desteğine sahipler. Kullanıcı kontrollü aydınlatma ile ortam ışık seviyesine göre arka aydınlatma seçenekleri arasında geçiş yapılabiliyor. Yeni klavyenin en önemli özelliklerinden biri de beraberinde yine oyuncular için geliştirilen özel bir mikrofona sahip olması. Gürültü engelleme teknolojisiyle gelen mikrofonun çevrim içi / LanParty oyunlar için hazırlandığı belirtiliyor.

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Entegre olarak USB, ses (3.5mm) ve mikrofon girişlerine sahip olan Roccat Valo, LCD ekranı (6.5cm x 1..5cm) üzerinden önemli bilgilerin görüntülenebilmesine olanak tanıyor. Zira kullanıcılar LCD ekran ile oyun içi aktivitiler hakkında bilgi alabildikleri gibi işlemci ve bellek durumu ile elektronik postalarını kontrol edebiliyorlar. Standart klavye diziliminde 105 tuşu bulunan Roccat Valo, 48 adet ek tuş ve 7 adet hızlı erişim medya butonuna sahip. Tasarımı esnasında uzun süreli kullanımda bilek ve kolların yorulmaması hedef alınan Roccat Valo'nun kutu içeriğine farklı profil dizilimleri için özel bir tuş çıkartma aparatı da eklenmiş. Tahmin edebileceğiniz üzere kablolu tasarıma sahip olan ve USB 2.0 ara birimini destekleyen Roccat Valo, yurt dışında 100 Avro seviyesinden satışa sunuluyor.