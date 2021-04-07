Roccat yeni Vulcan Pro klavye modelini tanıttı

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Turtle Beach altında faaliyetlerine devam eden Roccat markası sevilen mekanik hissiyatlı optik anahtarlarını kullandığı yeni klavyesini tanıttı. Üst seviyeye hitap eden klavye performansa odaklanıyor.

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Vulcan Pro Optical-Tactile özellikleri ve fiyatı

Vulcan Pro Optical-Tactile oyuncu klavyesi firmanın geçen yıl tanıtılan ödüllü Titan optik anahtarlarını kullanıyor. Işık tabanlı anahtarlar 1.8 m çalışma noktası ve 100 milyon basışa kadar kullanım ömrü sunuyor. Firma geleneksel mekanik anahtarlara göre 100 kat daha iyi tepki süresine sahip.

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Mekanik hissiyatı da unutmayan klavye manyetik olarak çıkarılabilen bir bilekliğe sahip. Mikser tarzında ses konrol tuşlarına da sahip olan klavye dayanıklı bir plaka ve kablo ile geliyor. RGB aydınlatma AIMO yazılımı ile senkronize oluyor.

Oldukça ince bir profile sahip olan Roccat Vulcan Pro Optical-Tactile oyuncu klavyesi için 200$ fiyat etiketi belirlenmiş ve yıl içerisinde Avrupa’da satışa sunulacağı ifade ediliyor.

https://www.techpowerup.com/280641/roccat-outs-new-vulcan-pro-model-featuring-the-fan-favorite-tactile-mechanical-switch-feeling

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