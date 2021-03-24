Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kanadalı şirket dünyanın en hızlı üç tekerlekli elektrikli aracını geliştiriyor

    Daymak isimli firma, elektrikli bisiklet, scooter ve ATV gibi modellerden oluşan ürün gamını yepyeni araçlarla genişletmeyi hedefliyor. Spiritus isimli model ise bunların en dikkat çekici olanı.
    24 Mart 2021, 21:30 (2 sa.)
    482
    21
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Kanadalı şirket dünyanın en hızlı üç tekerlekli elektrikli aracını geliştiriyor

    Toronto merkezli elektrikli bisiklet ve scooter üreticisi Daymak, yeni Daymak Avvenire ürün gamı kapsamında üç tekerlekli elektrikli araç geliştirdiğini açıkladı. Şirket, Spiritus isimli bu araç için kitle fonlama kampanyası başlattı. Söz konusu kampanya 23 Temmuz'da sona erecek. Aracın üretimiyse 2023'te başlayacak.

    Önden bakıldığında normal bir otomobil gibi görünen Spiritus'un arkasında bir tekerlek bulunuyor. Aracın iç mekanı ise iki kişilik. Spiritus'un farklı özellik ve fiyatlara sahip versiyonları bulunacak fakat asıl dikkatimizi çeken Ultimate isimli versiyon oluyor. Zira şirket, 1.8 saniyelik 0-100 km/s hızlanma değerine sahip bu versiyonun dünyanın en hızlı üç tekerlekli elektrikli aracı olacağını iddia ediyor.

    Ayrıca Bkz. "Yeni Toyota Proace City Türkiye fiyatı açıklandı"

    İlginizi Çekebilir Avatar Seat'tan 'rekabetçi fiyata' sahip yeni bir elektrikli model geliyor

    Daymak Spiritus'un Ultimate versiyonu, 197 beygir güce ve 480 kilometre sürüş menziline imkan veren 80 kWh'lık bataryaya sahip. Bu güçlü versiyonun maksimum hızı 209 km/s, 0-100 km/s hızlanmasıysa yukarıda belirttiğimiz gibi 1.8 saniye olarak açıklandı. Şirket, Spiritus Ultimate versiyonuna 149 bin dolar fiyat biçiyor.

    Kanadalı şirket dünyanın en hızlı üç tekerlekli elektrikli aracını geliştiriyor
    Tam Boyutta Gör

    Spiritus'un 300 kilometre sürüş menzili gibi daha mütevazı özelliklere sahip Deluxe isimli bir versiyonu da mevcut. Söz konusu versiyonda 36 kWh'lık batarya ve 100 beygirlik elektrik motoru bulunacak. Maksimum hızı 137 km/s, 0-100 km/s hızlanması da 6.9 saniye olan bu versiyonun başlangıç fiyatı da 19 bin 995 dolar olacak.

    Her iki versiyonda da dört hava yastığı, üç noktalı emniyet kemerleri, yukarı doğru açılır kapılar, küçük bir güneş paneli ve rejeneratif fren sistemi standart olarak sunuluyor. Giriş seviyesine göre çok daha pahalı olan Ultimate versiyonunda ise karbon fiber gövde, kablosuz şarj, otonom sürüş, otomatik açılır kapılar gibi ekstra özellikler devreye giriyor. 

    100 dolar depozito ödeyip rezervasyon yapanların araç satışa çıktığında daha uygun fiyatlarla karşılacağı belirtildi. Şirket Spiritus için en az 50 bin ön sipariş sayısına ulaşmayı hedefliyor.



    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Bisiklete hayat veren cihaz: SmartHalo

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Yeni Toyota Proace City Türkiye fiyatı açıklandı
    8 sa.
    Yeni Kia K8'in teknik detayları açıklandı: Motor seçenekleri ve daha fazlası
    9 sa.
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 dk. Bisiklete hayat veren cihaz: SmartHalo 11 dk. Genshin Impact mobilde 1 milyar dolar hasılata en hızlı ulaşan oyun oldu 40 dk. 2021 iPad Pro'ya güç verecek A14X yongası, iOS 14.5 beta kodlarında görüldü 1 sa. The Walking Dead yaratıcısı, Rick Grimes filminin diziden farklı olacağını söylüyor 1 sa. RTX 3080 Ti bir kere daha ertelendi 2 sa. John Wick 4'ün çekimleri yakında başlıyor; John Wick 5 çekimleri ertelendi 2 sa. Televizyon akıllandıran minik canavar - Xiaomi Mi TV Stick! 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Kanadalı şirket dünyanın en hızlı üç tekerlekli elektrikli aracını geliştiriyor Sonraki Nvidia GTX 1050 Ti yüksek fiyatla yeniden bizlerle 3 sa. Huawei MateView ortaya çıktı: İnce çerçeveler ve yerleşik kablosuz şarj standı 3 sa. Disney bu yıl yayınlanacak olan 4 filmini daha erteledi 4 sa. Irak'taki savaşı konu alan Call of Duty benzeri oyun Six Days in Fallujah'dan oynanış videosu paylaşıldı 4 sa. Süveyş Kanalı'nda gemi kazası: Elektronik sevkiyatları sıkıntıya girebilir 4 sa. Bitci.com, Mclaren F1 taraftar tokeni için anlaşmaya vardı 5 sa. realme 8 ve 8 Pro bütçesini düşünenleri hedefliyor 5 sa. Yeni Chrome tarayıcısı daha hızlı ve daha güvenli olacak 5 sa. Facebook'un Clubhouse rakibi özelliğine dair ilk görüntüler ortaya çıktı 6 sa. 500 dolarlık PlayStation 5, Mısır'da 1000 dolara ön siparişe açıldı 6 sa. HomePod Mini gizli bir ısı sensörüne sahip 7 sa. Samsung Galaxy Note 9 için yeni güvenlik yaması yayınlandı 7 sa. Stadia Games & Entertainment'ın geliştirme araçları açık kaynaklı hale geldi 8 sa. Oppo Reno5 Lite akıllı telefonunun tüm detayları, şirketin web sitesinde yayınlandı 8 sa. Amazon yeni oyun stüdyosu açıyor: Rainbow Six Siege geliştiricileri liderlik yapacak 8 sa. Yeni Toyota Proace City Türkiye fiyatı açıklandı 9 sa. Microsoft, Xbox Game Pass üyesi olanların oyunlara daha fazla para harcadığını söylüyor 9 sa. Watch Dogs: Legion'ı bu hafta ücretsiz deneyin 9 sa. Yeni Kia K8'in teknik detayları açıklandı: Motor seçenekleri ve daha fazlası 10 sa. Yeni nesil iPad Pro daha az hoparlör deliğine sahip olacak Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız