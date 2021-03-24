Kanadalı şirket dünyanın en hızlı üç tekerlekli elektrikli aracını geliştiriyor

Toronto merkezli elektrikli bisiklet ve scooter üreticisi Daymak, yeni Daymak Avvenire ürün gamı kapsamında üç tekerlekli elektrikli araç geliştirdiğini açıkladı. Şirket, Spiritus isimli bu araç için kitle fonlama kampanyası başlattı. Söz konusu kampanya 23 Temmuz'da sona erecek. Aracın üretimiyse 2023'te başlayacak.

Önden bakıldığında normal bir otomobil gibi görünen Spiritus'un arkasında bir tekerlek bulunuyor. Aracın iç mekanı ise iki kişilik. Spiritus'un farklı özellik ve fiyatlara sahip versiyonları bulunacak fakat asıl dikkatimizi çeken Ultimate isimli versiyon oluyor. Zira şirket, 1.8 saniyelik 0-100 km/s hızlanma değerine sahip bu versiyonun dünyanın en hızlı üç tekerlekli elektrikli aracı olacağını iddia ediyor.

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Daymak Spiritus'un Ultimate versiyonu, 197 beygir güce ve 480 kilometre sürüş menziline imkan veren 80 kWh'lık bataryaya sahip. Bu güçlü versiyonun maksimum hızı 209 km/s, 0-100 km/s hızlanmasıysa yukarıda belirttiğimiz gibi 1.8 saniye olarak açıklandı. Şirket, Spiritus Ultimate versiyonuna 149 bin dolar fiyat biçiyor.

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Spiritus'un 300 kilometre sürüş menzili gibi daha mütevazı özelliklere sahip Deluxe isimli bir versiyonu da mevcut. Söz konusu versiyonda 36 kWh'lık batarya ve 100 beygirlik elektrik motoru bulunacak. Maksimum hızı 137 km/s, 0-100 km/s hızlanması da 6.9 saniye olan bu versiyonun başlangıç fiyatı da 19 bin 995 dolar olacak.

Her iki versiyonda da dört hava yastığı, üç noktalı emniyet kemerleri, yukarı doğru açılır kapılar, küçük bir güneş paneli ve rejeneratif fren sistemi standart olarak sunuluyor. Giriş seviyesine göre çok daha pahalı olan Ultimate versiyonunda ise karbon fiber gövde, kablosuz şarj, otonom sürüş, otomatik açılır kapılar gibi ekstra özellikler devreye giriyor.

100 dolar depozito ödeyip rezervasyon yapanların araç satışa çıktığında daha uygun fiyatlarla karşılacağı belirtildi. Şirket Spiritus için en az 50 bin ön sipariş sayısına ulaşmayı hedefliyor.

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