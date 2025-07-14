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    ROG Xbox Ally ve Ally X Avrupa'da listelendi: İşte fiyatlar

    Microsoft ve Asus iş birliğiyle geliştirilen ROG Xbox Ally serisi netleşmeye başladı. Avrupa'da listelenen cihazların ön sipariş tarihi ve teknik özellikleri belli oldu. İşte detaylar...

    ROG Xbox Ally ve Ally X Avrupa'da listelendi: İşte fiyatlar Tam Boyutta Gör
    Microsoft ve Asus ortaklığıyla geliştirilen ROG Xbox Ally için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Son olarak ROG Xbox Ally ve Ally X, Avrupa merkezli bir distribütör tarafından satış kanallarında listelenmeye başladı. Peki ROG Ally ve Ally X'in halefi olacak modeller ne zaman çıkıyor veya fiyatı ne olacak? İşte detaylar...

    ROG Xbox Ally ve Ally X Avrupa'da listelendi

    Perakende kanallarından gelen bilgilere göre ROG Xbox Ally ve Ally X, Avrupa'da sırasıyla 599 euro ve 899 euro fiyat etiketine sahip olacak. Buna göre ön siparişlerin Ağustos ayında başlaması ve konsolların Ekim ayında Avrupa pazarında satışa sunulması bekleniyor. Karşılaştırmak adına halihazırda mevcut olan ROG Ally X'in 799 dolar ve 449 dolar fiyat etiketiyle tanıtıldığını söyleyelim.

    ROG Xbox Ally ve Ally X Avrupa'da listelendi: İşte fiyatlar Tam Boyutta Gör
    Tabii ki şu an için Microsoft, ABD'deki gümrük tarifeleri nedeniyle henüz net fiyatlandırmayı doğrulamış değil. Özellikle Çin ve Tayvan’da üretilen donanımların ek vergiye tabi olması, küresel fiyatların son dakikaya kadar değişebileceği anlamına geliyor. 

    ROG Xbox Ally ve Xbox Ally X neler sunuyor?

    ROG Xbox Ally modelinde 7 inç boyutunda 1080p IPS ekran, AMD Ryzen Z2 A işlemcisi, 16 GB LPDDR5 RAM ve 512 GB SSD depolama yer alıyor. Siyah kasalı üst seviye Xbox Ally X modeli ise AMD Ryzen AI Z2 Extreme işlemcisiyle geliyor. Bu versiyon ayrıca 24 GB LPDDR5x RAM, 1 TB SSD ve 80 Wh batarya gibi gelişmiş donanımlarla donatılmış durumda. Standart modelde ise batarya kapasitesi 60 Wh seviyesinde tutulmuş.

    ROG Xbox Ally X modeli, impuls tetikleyiciler ve USB4 Type-C bağlantısı gibi oyunculara yönelik özellikler sunuyor. Her iki modelde de 120 Hz tazeleme oranına sahip VRR ekranlar bulunuyor ve Gorilla Glass Victus koruma sağlanıyor.

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