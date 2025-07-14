ROG Xbox Ally ve Ally X Avrupa'da listelendi: İşte fiyatlar

ROG Xbox Ally ve Ally X Avrupa'da listelendi
Perakende kanallarından gelen bilgilere göre ROG Xbox Ally ve Ally X, Avrupa'da sırasıyla 599 euro ve 899 euro fiyat etiketine sahip olacak. Buna göre ön siparişlerin Ağustos ayında başlaması ve konsolların Ekim ayında Avrupa pazarında satışa sunulması bekleniyor. Karşılaştırmak adına halihazırda mevcut olan ROG Ally X'in 799 dolar ve 449 dolar fiyat etiketiyle tanıtıldığını söyleyelim.
ROG Xbox Ally ve Xbox Ally X neler sunuyor?
ROG Xbox Ally modelinde 7 inç boyutunda 1080p IPS ekran, AMD Ryzen Z2 A işlemcisi, 16 GB LPDDR5 RAM ve 512 GB SSD depolama yer alıyor. Siyah kasalı üst seviye Xbox Ally X modeli ise AMD Ryzen AI Z2 Extreme işlemcisiyle geliyor. Bu versiyon ayrıca 24 GB LPDDR5x RAM, 1 TB SSD ve 80 Wh batarya gibi gelişmiş donanımlarla donatılmış durumda. Standart modelde ise batarya kapasitesi 60 Wh seviyesinde tutulmuş.
ROG Xbox Ally X modeli, impuls tetikleyiciler ve USB4 Type-C bağlantısı gibi oyunculara yönelik özellikler sunuyor. Her iki modelde de 120 Hz tazeleme oranına sahip VRR ekranlar bulunuyor ve Gorilla Glass Victus koruma sağlanıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: