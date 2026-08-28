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    The Witcher 3 Remastered PC sistem gereksinimleri açıklandı

    CD Projekt Red, The Witcher 3: Wild Hunt Remastered için PC sistem gereksinimlerini açıkladı. Ücretsiz güncelleme, güncel oyunlara kıyasla oldukça mütevazı bir donanımla çalışabilecek.

    The Witcher 3 Remastered PC sistem gereksinimleri açıklandı Tam Boyutta Gör
    CD Projekt Red'in merakla beklenen The Witcher 3: Wild Hunt Remastered güncellemesi için PC sistem gereksinimleri belli oldu. Açıklanan minimum ve önerilen donanımlar, oyunun yeni nesil grafik özelliklerine rağmen oldukça geniş bir bilgisayar yelpazesinde çalışabileceğini gösteriyor.

    The Witcher 3 Remastered PC sistem gereksinimleri 

    Kaçıranlar için The Witcher 3 Remastered, ücretsiz olarak 29 Eylül'de yayınlanacak ve The Witcher 3'ü teknik açıdan modern sistemlere daha uygun hâle getirecek. Daha yüksek çözünürlük desteği, geliştirilmiş ışıklandırma ve yeni grafik seçenekleri güncellemenin öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Yenilenen sürümün minimum sistem gereksinimlerinde ise altı çekirdekli Intel Core i5-8400 veya AMD Ryzen 5 2600 işlemci isteniyor.

    Ekran kartı tarafında ise GeForce GTX 1660 6 GB, AMD Radeon RX 5500 XT 8 GB ya da Intel Arc A580 yeterli olacak. Oyunun minimum seviyede çalışması için 12 GB RAM ve 70 GB SSD depolama alanı gerekiyor. Daha yüksek görüntü kalitesi ve daha akıcı bir deneyim için açıklanan önerilen sistem gereksinimleri ise yine oldukça erişilebilir seviyede.

    Oyuncuların, Intel Core i7-8700K veya AMD Ryzen 5 3600X, GeForce RTX 2060 SUPER, AMD Radeon RX 6600 XT veya Intel Arc B580 ekran kartlarına ihtiyacı olacak. Sistem gereksinimlerine ek olarak yeni güncelleme yalnızca grafik tarafında yapılan değişikliklerden oluşmuyor. The Witcher 3 Remastered, yaklaşan The Witcher 4 ile de bağlantı kuracak.

    The Witcher 3 Remastered minimum sistem gereksinimleri:

    • İşletim sistemi: 64 bit Windows 11
    • İşlemci: Intel Core i5-8400 veya AMD Ryzen 5 2600
    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 6 GB, AMD Radeon RX 5500 XT 8 GB veya Intel Arc A580
    • RAM: 12 GB
    • Depolama: 70 GB SSD

    The Witcher 3 Remastered önerilen sistem gereksinimleri:

    • İşletim sistemi: 64 bit Windows 11
    • İşlemci: Intel Core i7-8700K veya AMD Ryzen 5 3600X
    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER, AMD Radeon RX 6600 XT veya Intel Arc B580
    • RAM: 16 GB
    • Depolama: 70 GB SSD

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    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

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    QuasarFX 10 saat önce

    Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.

    J
    Jikoxmarley 1 hafta önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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