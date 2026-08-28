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    En sadık otomobil müşterileri açıklandı: Zirvede Tesla var

    Otomobil markalarına en sadık müşterilerin bulunduğu yeni araştırma yayımlandı. Tesla yüzde 64'lük oranla ilk sıraya yerleşirken, Ferrari ve Toyota da listenin üst sıralarında yer aldı.

    En sadık otomobil müşterileri açıklandı: Markalar karşı karşıya! Tam Boyutta Gör
    Otomobil satın alırken aynı markayı yeniden tercih eden müşterilerin oranları belli oldu. S&P Global Mobility'nin 2026 verilerine dayanan araştırmada, Tesla yüzde 64'lük müşteri sadakati oranıyla ilk sırada yer aldı. Yeni araştırma, müşterilerin mevcut araçlarının markasını bir sonraki otomobil alışverişlerinde yeniden tercih etme oranını temel alıyor.

    En sadık otomobil müşterileri açıklandı

    S&P Global Mobility tarafından paylaşılan bilgiler, 2026'nın mayıs ayına kadar ABD'de aynı markadan tekrar araç satın alan müşterileri kapsıyor. ABD otomotiv sektöründe ortalama müşteri sadakati yüzde 52 seviyesinde bulunurken, Tesla bu oranın 12 puan üzerinde yer aldı. Listenin ikinci sırasında yüzde 61 ile Ferrari bulunuyor. İtalyan üreticiyi yüzde 60 müşteri sadakatiyle Toyota, yüzde 59 ile Subaru takip ediyor.

    Honda ve Ford ise yüzde 58 ile aynı müşteri sadakati oranına sahip. Böylece Ford, geleneksel Detroit merkezli otomobil üreticileri arasında en yüksek müşteri sadakati oranına ulaşan marka oldu. Araştırmada Japon otomobil markalarının üst sıralardaki yoğunluğu ise şaşırtıcı değil. Toyota, Subaru ve Honda'nın yüksek oranları, markaların özellikle güvenilirlik ve kullanım maliyetleri konusundaki güçlü algısıyla eşleşiyor.

    Tesla'nın ise ABD elektrikli otomobil pazarındaki güçlü konumu müşteri sadakati oranına yansımış durumda. Buna rağmen şirketin küresel satışları artan rekabet ortamında 2025 yılında bir önceki yıla göre düşüş göstermişti. Listenin alt sıralarında ise Aston Martin ve Polestar yer aldı. Polestar yüzde 37 ile listenin son sırasında bulunurken, Aston Martin yüzde 38'lik oranla sondan ikinci oldu. İşte sıralama:

    1. Tesla - %64
    2. Ferrari - %61
    3. Toyota - %60
    4. Subaru - %59
    5. Honda - %58
    6. Ford - %58
    7. Chevrolet - %55
    8. Nissan - %55
    9. BMW - %54
    10. Mercedes-Benz - %54
    11. Kia - %53
    12. Hyundai - %52
    13. Lucid - %50
    14. Lexus - %49
    15. Mazda - %48
    16. GMC - %47
    17. Volvo - %47
    18. Porsche - %46
    19. Lincoln - %45
    20. Acura - %45
    21. Volkswagen - %44
    22. Land Rover - %43
    23. Rolls-Royce - %42
    24. Jeep - %42
    25. Cadillac - %41
    26. Lamborghini - %40
    27. Audi - %39
    28. Ram - %39
    29. Aston Martin - %38
    30. Polestar - %37
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    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

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    QuasarFX 10 saat önce

    Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.

    J
    Jikoxmarley 1 hafta önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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