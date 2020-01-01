Romanya’da bir kanser hastası, ameliyat masasında “alev alıp” yaşamını yitirdi

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66 yaşındaki pankreas kanseri hastası bir kadın, vücudundaki tümörün alınması için girdiği ameliyatta inanılması güç bir olay yaşadı ve bunun sonucunda yaşamını kaybetti.

Romanya’da yaşanan olayda ameliyat öncesi vücudu alkol bazlı bir dezenfektanla temizlenen kadın, operasyon sırasında kullanılan elektrikli neşterin solüsyonu tutuşturması sonucu alev aldı. Vücudunda %40 oranında yanık oluşan talihsiz kadın, olaydan bir hafta sonra ise hayatını kaybetti.

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Romanya Sağlık Bakanlığınca da doğrulanan kaza sonrası sorumlular hakkında soruşturma başlatıldığı ifade ediliyor. Olay 22 Aralık tarihinde Bükreş’teki Floreasca isimli hastanede meydana gelmiş.

Aile, detayları televizyondan öğrenmiş

Korku filmini andıran olay anında hastayı söndürmek isteyen hemşirenin kadının üstüne kovayla su döktüğü belirtilirken yaşananların Romanya’daki sağlık sisteminin geldiği hali gözler önüne serdiği ifade ediliyor. İngiliz The Guardian gazetesine açıklamalarda bulunan ülkenin Sağlık Bakanı Yardımcısı Horatiu Moldovan, “cerrahların elektrikli neşterle birlikte alkol bazlı dezenfektan kullanmamaları gerektiğini bilmeleri gerekiyordu.” değerlendirmesini yapmış.

Hastane yetkililerinin hayatını kaybeden kadının ailesine durumun vahameti ile ilgili yeterli bilgi vermediği ve ailenin yaşananlarla ilgili birçok detayı televizyon haberlerinden öğrendiği söyleniyor.

https://interestingengineering.com/cancer-patient-dies-after-being-ignited-like-a-torch-during-operation-in-romania

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