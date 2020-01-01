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    Romanya’da bir kanser hastası, ameliyat masasında “alev alıp” yaşamını yitirdi

    Romanya'daki bir hastanede inanılması güç bir olay yaşandı. Ameliyat esnasında alev alan bir hasta, vücudunda oluşan yanıklar yüzünden olaydan bir hafta sonra hayatını kaybetti.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    Romanya’da bir kanser hastası, ameliyat masasında “alev alıp” yaşamını yitirdi
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    66 yaşındaki pankreas kanseri hastası bir kadın, vücudundaki tümörün alınması için girdiği ameliyatta inanılması güç bir olay yaşadı ve bunun sonucunda yaşamını kaybetti.

    Romanya’da yaşanan olayda ameliyat öncesi vücudu alkol bazlı bir dezenfektanla temizlenen kadın, operasyon sırasında kullanılan elektrikli neşterin solüsyonu tutuşturması sonucu alev aldı. Vücudunda %40 oranında yanık oluşan talihsiz kadın, olaydan bir hafta sonra ise hayatını kaybetti.

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    Ayrıca Bkz. "Almanya, 2022 yılına kadar tüm nükleer enerji santrallerini kapatmayı planlıyor"

    Romanya Sağlık Bakanlığınca da doğrulanan kaza sonrası sorumlular hakkında soruşturma başlatıldığı ifade ediliyor. Olay 22 Aralık tarihinde Bükreş’teki Floreasca isimli hastanede meydana gelmiş.

    Aile, detayları televizyondan öğrenmiş

    Korku filmini andıran olay anında hastayı söndürmek isteyen hemşirenin kadının üstüne kovayla su döktüğü belirtilirken yaşananların Romanya’daki sağlık sisteminin geldiği hali gözler önüne serdiği ifade ediliyor. İngiliz The Guardian gazetesine açıklamalarda bulunan ülkenin Sağlık Bakanı Yardımcısı Horatiu Moldovan, “cerrahların elektrikli neşterle birlikte alkol bazlı dezenfektan kullanmamaları gerektiğini bilmeleri gerekiyordu.” değerlendirmesini yapmış.

    Hastane yetkililerinin hayatını kaybeden kadının ailesine durumun vahameti ile ilgili yeterli bilgi vermediği ve ailenin yaşananlarla ilgili birçok detayı televizyon haberlerinden öğrendiği söyleniyor. 



    https://interestingengineering.com/cancer-patient-dies-after-being-ignited-like-a-torch-during-operation-in-romania Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    WB 2 hf. en beğenilen
    Cok korkunc bir ölum, Allah sagliktan sihhatten vermesin..
    Yanıtla +35
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    al-ozaria 2 hf.
    Kılıçdaroğlu örneğini atan şahsın gerçek kişi olduğunu düşünmüyorum. Son zamanlarda Dh'de bu tür mesaj atanlar ve likeları arttı. Geçen haber vardı Star ve Güneş'de kapanmış. :) Bir bir kapandıkça oradaki kadroları sözde veri toplasın, algı yaratsın diye buralara mı kaydırıyorlar acaba... Beklenir...
    Kılıçdaroğlu örneğini atan şahsın gerçek kişi olduğunu düşünmüyorum. Son zamanlarda Dh'de bu tür mesaj atanlar ve likeları arttı. Geçen haber vardı Star ve Gün...
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    Yanıtla +5
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    DH Misafiri 2 hf.
    yatın kalkın reis için dua edin
    Yanıtla +4
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    Başbilen 1 hf. yeni yorumcu
    Fena ama doktarda elektiriğin alkolü tutşturacağını düşünmedi mi acaba geçen izledim adamın biri hastaned ameliyattan önce yediği bir şey yüzünden mide asidi tepkime verip adamı öldürüyor
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    Nat Alianovna 2 hf.
    Tıp çok ciddi bir disiplin. Pilotluktan farksız. Herhangi bir hata veya cıvıklık affetmez. İnsanların yaşamı söz konusuyken keyfi, prosedür dışı davranamazsınız.
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    al-ozaria 2 hf.
    Kılıçdaroğlu örneğini atan şahsın gerçek kişi olduğunu düşünmüyorum. Son zamanlarda Dh'de bu tür mesaj atanlar ve likeları arttı. Geçen haber vardı Star ve Güneş'de kapanmış. :) Bir bir kapandıkça oradaki kadroları sözde veri toplasın, algı yaratsın diye buralara mı kaydırıyorlar acaba... Beklenir...
    Yanıtla +5
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    Six Feet Under. 2 hf.
    Allah Reis'ten razı olsun.
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    darkfriairs 2 hf.
    “Yaşamını yitirdi” “ hayatını kaybetti”
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    Silent Guardian 2 hf.
    Elektrikli neşter değil elektrikli koterdir o
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    DH Misafiri 2 hf.
    yatın kalkın reis için dua edin
    Yanıtla +4
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    orhanyaltir 2 hf.
    Pankreas ca
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    MrElshan 2 hf. orhanyaltir
    Nerenle okudun haberi, hasta 1 hafta sonra yaşamını itirmiş
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    WB 2 hf. en beğenilen
    Cok korkunc bir ölum, Allah sagliktan sihhatten vermesin..
    Yanıtla +35
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    10537 kez okundu.
    9 yorum yazıldı.

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